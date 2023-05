Insalata con meloncella e pomodori, idea facile per un contorno fresco saporito con una verdura dalle origini antiche come la cummarazzu

Meloncella pomodori ed erbe aromatiche: un’insalata verde e rossa tutta italiana da preparare in 5 minuti con questo ingrediente insolito, che si trova sempre più spesso nei supermercati da aprile a settembre.

Conosciamo un po’ il Cucumis melo, nome botanico di una delizia estiva con cui preparare mille ricette.

Vedi anche: Insalate estive miste ricette

Meloncella che cos’è

Poco conosciuta fuori dalla regione di origine, la Puglia, la meloncella è una verdura che sembra un cetriolo, ma non lo è: è infatti parente stretta del melone, a differenza del quale viene percepita più come un ortaggio che come un frutto.

È buona, fa bene, e se hai modo di coltivarla in terra o in vaso avrai una produzione abbondante e gratuita.

La sua origine è un po’ misteriosa, forse dovuta a una ibridazione naturale fra le due piante appena citate.

Al nome meloncella in italiano corrispondono varie definizioni in dialetto salentino: cummarazzu, pupuneddhra, carosello, scupatizzo e persino cocomero, in certe zone.

Si può trovare nella varietà tonda, più simile appunto al melone nell’aspetto (e si sovrappone infatti al melone barattiere, detto anche “cetriolo tondo”), e in quella lunga che ricorda invece una zucchina per forma e colore, oltre che per la sottile peluria superficiale.

È quest’ultima che utilizzeremo nella ricetta che stai per scoprire.

Recentemente è stata pubblicizzata come novità, ma si tratta in realtà di un prodotto dell’orto storico e nazionale: se ne ha notizia già più di un secolo fa!

Vorrai sapere adesso la meloncella come si mangia. Queste curiose verdure si consumano quando sono verdi, sode e croccanti e si mangiano crude, privandole della buccia.

Se ti chiedi che sapore ha la meloncella, immagina un cetriolo leggermente più tenace, ma dal sapore ugualmente delicato. In effetti è difficile distinguerla dai cetrioli, ma ha il vantaggio di essere priva della cucurbitacina, che è la sostanza che rende indigesti proprio i cetrioli.

Insalata meloncella e pomodori ricetta

Ti propongo un modo semplice e delizioso per preparare un’insalata con la meloncella. Ti serve solo un coltello, un pelapatate e l’insalatiera per presentarla, la può preparare anche un bambino!

Ingredienti per 2-4 persone

Preparazione: 10 minuti. Cottura: 0 minuti.

2 meloncelle

2 pomodori tondi

Olio extravergine di oliva

Sale

Erbe aromatiche tritate

Step 1

Con un coltello priva le due meloncelle delle estremità.

Step 2

Sbucciale con il pelapatate o un coltellino affilato: la buccia non si mangia, proprio come per i cetrioli.

Step 3

Affetta le meloncelle a metà e poi riducile a dadini di circa 2 cm di lato.

Step 4

Lava i pomodori e tagliali a quarti, quindi privali dei semi (non importa eliminarli completamente, ma è meglio ridurne la quantità per un risultato migliore). Tagliali a pezzetti e raccoglili in una ciotola insieme alle meloncelle.

Step 5

Condisci con sale, olio evo e con le erbe aromatiche fresche tritate. Le più adatte sono basilico, menta, timo e origano.

Servi subito la tua insalata estiva o conservala in frigo fino al momento di portarla in tavola (considera che non dura a lungo, essendo fatta di ingredienti freschissimi e delicati).

Meloncella come si cucina

Non ci sono solo le insalate per valorizzare questo regalo della terra.

Essendo la meloncella pugliese di origine, uno degli usi tradizionali è consumarla con le tipiche friselle, insieme al pomodoro fresco.

Si possono usare anche per sostituire i cetrioli nella preparazione della salsa tzatziki o all’interno della panzanella toscana, come variante della ricetta classica, o ancora nella insalata acqua e sale salentina sempre basata sull’ingrediente del pane bagnato.

Vedi anche: Come si fa la panzanella la classica e 5 varianti

Questo ortaggio croccante e succoso si sposa benissimo con crostacei e tartare di pesce, ma anche con formaggi freschi come una buona bufala o un primo sale: come vedi puoi preparare ricette con la meloncella sofisticate e gourmet, oltre a piatti semplici e casalinghi.

Dato il gusto neutro, c’è anche chi la consuma come un frutto, inserendola nella macedonia o combinandola con melone, anguria, fragole e frutta primaverile ed estiva in generale.

Un’idea sfiziosa per usare la meloncella in cucina? Farne barchette da riempire con la farcia preferita (per esempio stracchino ed erbe aromatiche o gamberetti scottati) da servire come antipasto.

Questa insalata forse non la conoscevi, puoi scoprire altre ricette di contorni da provare nel nostro canale ricette su YouTube.