Prepara con questa ricetta l’Insalata Caprese perfetta: pomodori maturi, mozzarella di bufala, basilico fresco e olio d’oliva. Scopri come fare una bella caprese e servire mozzarella e pomodoro.



L’insalata caprese nota come “caprese” è un piatto italiano classico e amato in tutto il mondo per la sua semplicità e freschezza. Originaria dell’isola di Capri, situata nel Golfo di Napoli, questa insalata a base di pomodoro e mozzarella è un omaggio ai colori della bandiera italiana: rosso, bianco e verde. La leggenda narra che sia stata nata negli anni ’20 da un patriota italiano desideroso di celebrare i colori della sua nazione attraverso il cibo. Ecco come preparare e impiattare una perfetta insalata caprese.

Tempo di Preparazione: 10 minuti Cottura 0

Ingredienti: per 4 persone

4 pomodori maturi e succosi

250 g di mozzarella di bufala (o mozzarella fresca)

Un mazzetto di basilico fresco

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Pepe nero macinato fresco q.b.

Insalata caprese ricetta originale

Lavare accuratamente i pomodori sotto acqua corrente fredda.

Asciugarli con un panno da cucina.

Tagliare i pomodori a fette di circa 1 cm di spessore.

Preparare la Mozzarella:

Scolare la mozzarella dal suo liquido di conservazione.

Asciugarla leggermente con carta assorbente da cucina.

Tagliare il latticino a fette della stessa dimensione dei pomodori.

Assemblare e condire la caprese

Disporre le fette di pomodoro e mozzarella su un piatto da portata alternandole.

Aggiungere le foglie di basilico fresco tra le fette di pomodoro e mozzarella.

Versare l’olio extravergine d’oliva uniformemente sull’insalata.

Aggiungere un pizzico di sale e una macinata di pepe nero fresco.

Per un tocco in più, si può aggiungere un filo di aceto balsamico di qualità.

Lasciare riposare l’insalata per qualche minuto in modo che i sapori si amalgamino.

Servire l’insalata Caprese a temperatura ambiente

Consigli

La qualità degli ingredienti è essenziale per una caprese perfetta. Optare per pomodori freschi di stagione e mozzarella di bufala è la soluzione per presentare un piatto di mozzarella e pomodori fatto come si deve.

Volendo si possono utilizzare diverse varietà di pomodori, come i pomodorini ciliegia o i pomodori cuore di bue, per variare il sapore e la presentazione.

L’olio extra vergine di oliva invece deve essere di alta qualità per esaltare il sapore dell’insalata. E ora passiamo alle domande e varianti.

Con cosa abbinare l’insalata Caprese?

La Caprese è una pietanza molto versatile e può essere abbinata a vari piatti estivi. Provala con:

Crostini di pane tostato o focaccia fatta in casa. Dai uno sguardo anche alla schiacciata all’olio toscana che con questa insalata è perfetta.

Prosciutto crudo o altri piatti di carni fredde o un tagliere di salumi misti.

Una varietà di antipasti come olive, carciofi sott’olio, o verdure grigliate.

E infine abbinala ad un bicchiere di vino bianco leggero come il Pinot Grigio o il Vermentino, per quando servi questa insalata estiva come antipasto.

Posso preparare l’insalata Caprese in anticipo?

Sì, puoi preparare gli ingredienti in anticipo, ma è meglio assemblare l’insalata poco prima di servirla per mantenere la freschezza dei pomodori e della mozzarella.

Posso usare altri tipi di formaggio?

Puoi usare mozzarella fresca di mucca, il fior di latte se vuoi risparmiare, o anche la burrata per una variante più cremosa e gourmet.

Posso aggiungere altri ingredienti all’insalata Caprese?

Alcune varianti di questa ricetta tradizionale includono l’aggiunta di avocado, rucola, o persino, il pesto, una spolverata di origano, e l’aceto balsamico che aggiunge un tocco sapore a questo piatto semplice di pomodoro e mozzarella.

L’insalata Caprese è un piatto che celebra la semplicità e la bontà degli ingredienti freschi. Perfetta per ogni occasione, questa pietanza porta con sé tutto il sapore e l’aroma dell’Italia.

