E’ una delle ricette della tradizione romana più semplice e veloce ma gustosa come poche, richiede pochi ingredienti e la sua preparazione è semplicissima. I saltimbocca alla romana sono l’idea facile in cucina per chi non ha tempo e per chi è alle prime armi. Eccovi la ricetta originale

I saltimbocca alla romana sono fettine di carne di vitello aperte che si preparano in casa in meno di mezzora. Secondo la ricetta tradizionale laziale non vanno arrotolati e si cuociono in padella e non al forno.

Preparare questo saporito secondo piatto di carne è assai semplice, ma se non avete abilità in cucina fate battere le fettine di noce di vitello dal macellaio, oppure comprateli già preparati. In questo modo dovete solo cuocerli seguendo i consigli che seguono

Vediamo come si fanno in questo video migliori saltimbocca alla romana preparati dallo Chef Max Mariola

Ingredienti x 4 o 6 persone

12 fettine di polpa di noce di vitello

un paio di cucchiai di farina

6 fette di prosciutto crudo

12 foglie di salvia

una noce di burro

olio extravergine di oliva

1 bicchiere di vino bianco

Come fare i saltimbocca alla romana

Battete le fettine di carne e infarinatele leggermente.

Adagiate su ogni fettina mezza fetta di prosciutto e una foglia di salvia,

Fissate prosciutto e salvia con uno stecchino di legno

Ora prendete una padella larga e fate scaldare il burro con un po’ d’olio. Unite le fettine di vilello farcite e fatele rosolare u un minuto per lato. Sfumate con il vino, e lasciate cuocere per un altro paio di minuti i saltimbocca alla romana.

Quindi serviteli ben caldi accompagnati da un contorno di patate, se invece li preparate in estate serviteli con una bella insalata fresca. I saltimbocca infatti sono una ricetta senza stagionalità, a Roma si mangiano tutto l’anno, anche a ferragosto.

Come conservare i saltimbocca alla romana

Di solito i saltimbocca finiscono subito, ma nel caso in cui avanzano è possibile conservarli in frigo dentro un contenitore ermetico per al massimo 2 giorni. Non andate oltre altrimenti diventano immangiabili.

Consigli

Nota bene i saltimbocca non vanno arrotolati, altrimenti diventano involtini e le foglie di salvia da usare devono essere fresche, il sapore di questo piatto semplice è dato infatti solo da due ingredienti, le erbe aromatiche e il prosciutto oltre al tempo di cottura.

