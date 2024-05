Pomodori e mozzarella in padella sono un modo insolito e più gustoso per mangiare la caprese. La ricetta passo passo.

L’insalata caprese è uno dei piatti estivi più semplici da preparare. Tuttavia, la combinazione di pomodori e mozzarella offre la possibilità di creare numerose ricette sfiziose, come ad esempio una versione calda della caprese con la mozzarella filante.

Questi due ingredienti, uniti al basilico all’olio e balsamico, sono la base per la ricetta dei pomodori e mozzarella in padella, una variante gustosa della tradizionale mozzarella alla caprese. Vediamo come si prepara una caprese diversa e a seguire i consigli per cosa abbinare a questo antipasto estivo di mozzarella e pomodoro, oltre alle varianti.

Tempo di preparazione 15 minuti Cottura 10 minuti

Strumenti 1 padella medio grande

Ingredienti per 2 porzioni

4 pomodori tondi e sodi

1 mozzarella da 250 gr

Basilico fresco

Olio extra vergine di oliva

Aceto balsamico

Sale

Ricetta pomodori e mozzarella in padella

Per iniziate lavate e asciugate i pomodori, quindi taglieteli in tre parti nel senso orizzontale.

Disponete le fette in uno scolapasta per togliere il liquido residuo

Tagliate la mozzarella in fette dallo spessore di circa 1 cm

Tritate una parte del basilico e versatelo in una ciotola, aggiungete olio e sale e mescolate bene.

Adesso prendete una padella antiaderente e fatela scaldare.

Disponete sopra le fette di pomodoro a raggiera e versate sopra l’olio aromatizzato. Lasciate cuocere 5 minuti quindi inserite le fette di formaggio nel pomodoro.

Fate cuocere fino a quando la mozzarella si scioglie e togliete la padella dal fuoco.

A questo punto la vostra caprese calda è pronta. Decorate con un ciuffo di basilico fresco, condite con poco olio qualche goccia di aceto balsamico e servite i pomodori e mozzarella in padella tiepida

Consigli e varianti

Questa ricetta semplice si può preparare al forno, in friggitrice seguendo le istruzioni, ma, cucinata in padella, ha un sapore più gustoso. Servitela come antipasto per iniziare un pranzo o una cena estiva a base di carni arrosto, melanzane e zucchine ripiene, oltre a piatti come frittate e stuzzichini, se avete intenzione di organizzare una cena informale in terrazza. Il pomodoro e mozzarella in padella possono sostituire anche la pizza, quindi nulla vieta di accompagnare questo piatto con bruschette all’olio e altri piatti facili estivi a base di sole verdure.

