Tzatziki greco: ingredienti, ricetta e abbinamenti della salsa allo yogurt

Lo Tzatziki è una salsa tipica della cucina greca, a base di yogurt, cetriolo, aglio e olio d’oliva. Cremosa e rinfrescante, è indicata come antipasto o per accompagnare carne, secondi di pesce, pita, verdure o semplicemente da spalmare sul pane. Conosciuto anche come “salsa greca allo yogurt”, è molto amato per il suo equilibrio tra sapidità, acidità e freschezza.

Vediamo come si fa questa salsa di cetriolo e yogurt in casa.

Tzatziki ricetta

Tempo di preparazione: circa 10 minuti + 30 minuti di riposo in frigorifero

Difficoltà: facile

Ingredienti per 4 porzioni

300 g di yogurt greco intero colato

1 cetriolo medio

1-2 spicchi d’aglio (a piacere)

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 cucchiaio di aceto bianco o succo di limone

Aneto fresco o menta (facoltativi)

Sale e pepe q.b.

Come fare la salsa greca Tzatziki

1

Per iniziare lavate e grattugiate il cetriolo con la buccia. Strizzatelo bene per eliminare l’acqua in eccesso.

2

In una ciotola, versate lo yogurt, il cetriolo, l’aglio schiacciato, l’olio, l’aceto (o limone), sale, pepe e le erbe se le desiderate.

3

Mescolate con cura tutti gli ingredienti per amalgamare i sapori, e lasciate riposare la salsa greca in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servire.

Ora che abbiamo visto la ricetta originale della salsa greca, rispondiamo alle domande.

Che sapore ha la salsa Tzatziki?

Questa salsetta ha un sapore fresco e leggermente acidulo, con note decise di aglio e cetriolo. La base cremosa dello yogurt lo rende vellutato, mentre l’aceto o il limone aggiungono un tocco vivace. È rinfrescante, non è dolce, e ideale per bilanciare il gusto delle pietanze speziate.

Che yogurt usare?

Per preparare la ricetta autentica si usa lo yogurt greco intero colato, denso e ricco, per evitare che la salsa risulti liquida. Se desiderate una versione più leggera, potete optare per lo yogurt greco magro, mentre per le varianti vegane esistono alternative vegetali a base di soia o cocco (non zuccherate).

Quante calorie ha lo Tzatziki?

Una porzione media (circa 60 g) apporta circa 70-80 kcal, a seconda della quantità di olio e del tipo di yogurt usato. La salsa greca è considerata un condimento relativamente leggero e adatto anche a chi segue un’alimentazione bilanciata.

Lo Tzatziki si abbina perfettamente anche a piatti tipici come l’insalata greca, grazie alla sua freschezza e alla cremosità dello yogurt.

Differenze con la versione turca

La ricetta turca della salsa allo yogurt, chiamata “cacık“, è più liquida e spesso viene servita come zuppa fredda, con aneto e talvolta con l’aggiunta di acqua Mentre lo Tzatziki greco è pensato come antipasto e salsa densa da accompagnamento, il cacık è più leggero.

Origini e curiosità

La salsa Tzatziki ha radici comuni nei paesi balcanici e medio-orientali, con varianti in Turchia, Bulgaria e nei paesi arabi. Oggi è un simbolo della cucina greca nel mondo, apprezzata per la sua versatilità e semplicità. Provatela nella sua versione originale per capire perché conquista tutti. Se volete scoprire altre specialità greche o medio-orientali, restate con noi: vi porteremo alla scoperta di nuove ricette più o meno note che vale la pena provare

Se amate la cucina greca, provate anche la nostra ricetta della moussaka semplice oppure la melitzanosalata, una deliziosa salsa alle melanzane perfetta da spalmare sul pane o da servire come antipasto estivo.