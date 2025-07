Cacık turco: ricetta della salsa di yogurt che si mangia anche come zuppa fredda

La salsa turca più fresca, leggera e versatile: perfetta come antipasto, contorno o zuppa fredda estiva. Prepararla costa meno di 3 Euro

Il Cacık è una salsa tradizionale della cucina turca a base di yogurt, cetrioli e menta, servita fredda come antipasto, contorno o addirittura come zuppa leggera in estate

Questa ricetta come l’Havuc Tarator o del il più noto Tzatziki greco fa parte delle tante salse mediterranee a base di yogurt e verdure: fresche, leggere e perfette per accompagnare carne, pesce o antipasti. La sua particolarità sta nella consistenza che può essere densa o fluida a secondo di come si intende mangiarlo. Il Cacik turco infatti può essere sia una salsa che una zuppa fredda da gustare in estate.

Prepararlo è semplice, ma come sempre, gli ingredienti fanno la differenza: yogurt intero di buona qualità, cetrioli freschi e gli aromi profumati sono fondamentali per fare questa salsa turca.

Preparazione: 15 minuti

Cottura: nessuna

Totale: 15 minuti

Ingredienti per 4 persone

250 g di yogurt intero (meglio colato)

1 cetriolo grande

1 spicchio d’aglio

succo di ½ limone

menta fresca o aneto q.b.

2-3 cucchiai di acqua fredda (facoltativo, per la versione più fluida)

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

Come fare la salsa Cacik turca

1

Lavate e tagliate il cetriolo a metà per il lungo, togliete i semi con un cucchiaino, quindi grattugiatelo e strizzatelo bene.

2

In una ciotola mescolate lo yogurt con l’aglio tritato, le foglie di menta o aneto, il succo di limone e un pizzico di sale. Amalgamate bene tutti gli ingredienti.

Completate con l’olio di oliva extravergine.

3

Servite la salsa cacik per accompagnare piatti di carne grigliati come spiedini di pollo o kebab, oppure mettetelo a tavola insieme ad altri meze turchi come i Sarma o i borek.

Altre ricette turche

Varianti e consigli

Se al posto della salsa di yogurt volete preparare la zuppa di Cacik, basta diluire il composto con acqua fredda fino alla consistenza desiderata.

Il cacik va mantenuto in frigo fino al momento di servirlo. Se invece intendete conservarlo, copritelo bene con una pellicola alimentare. Si mantiene per al massimo 2 giorni ma non è consigliabile congelarlo.

E infine se non vi piace il sapore dell’aglio crudo, non lo usate. La ricetta non sarà perfetta, ma si avvicina molto a quella tradizionale.

Se vi piacciono le ricette internazionali, qui o sulle nostre pagine social trovate migliaia di idee per preparare antipasti, dolci e piatti tipici fatti come si deve.