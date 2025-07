Sarma (Dolma di foglie di vite ripiene di riso)

Sarma turchi: la ricetta tradizionale delle foglie di vite ripiene di riso, erbe e spezie. Ingredienti e procedimento del Dolma fatto in casa.

Il sarma, conosciuto anche come dolma di foglie di vite, è uno degli antipasti più iconici della cucina turca e mediterranea. Si tratta di involtini di foglie di vite farciti con riso, erbe aromatiche e talvolta frutta secca o pinoli, serviti freddi come parte dei meze, i celebri antipasti misti. La versione più diffusa in estate è quella senza carne, detta zeytinyağlı yaprak sarma, letteralmente “con olio d’oliva”.

Perfetti per i giorni caldi, i dolma turchi si preparano in anticipo e si gustano freddi, conditi solo con un filo di olio extravergine e limone.

Tempi di preparazione e cottura

Preparazione: circa 60 minuti (incluso il tempo per arrotolare gli involtini)

Cottura: circa 45 minuti

Totale: circa 1 ora e 45 minuti

Ingredienti (per circa 30- involtini)

50-60 foglie di vite in salamoia (oppure fresche sbollentate)

300 g di riso a chicco corto (tipo originario, vedi l’articolo sui tipi di riso )

4 cipolle piccole tritate

80 ml olio extravergine d’oliva

1 mazzetto di prezzemolo fresco tritato

1 cucchiaio di menta secca

1 cucchiaio di aneto fresco tritato (facoltativo)

2 cucchiai di pinoli (facoltativi)

2 cucchiai di uvetta o ribes secchi (facoltativi)

Succo di 1 limone

Sale e pepe q.b.

Acqua

Sarma turchi ricetta

1 Preparate prima le foglie di vite

Se usate foglie in salamoia, sciacquatele bene sotto acqua fredda per eliminare il sale in eccesso. Se fresche, sbollentatele per 1-2 minuti in acqua bollente e fatele raffreddare su un canovaccio pulito.

2 Preparazione del ripieno

In una padella, scaldate metà dell’olio e fate appassire le cipolle. Aggiungete il riso, tostatelo per qualche minuto, poi unite prezzemolo, menta, aneto, pinoli e uvetta. Insaporite con sale e pepe. Spegnete il fuoco e lasciate intiepidire.

3 Preparate gli involtini



Prendete una foglia di vite, posizionate al centro un cucchiaino di ripieno, piegate i lati verso l’interno e arrotolate stretto partendo dalla base. Procedete fino a esaurire gli ingredienti. Se temete che le foglie si rompano, potete sovrapporne due: è il trucco usato in molte famiglie turche.

Disponete gli involtini a strati in una casseruola, versate sopra l’olio rimasto e coprite con acqua fino a livello. Aggiungete succo di limone. Coprite con un piatto per tenerli fermi e cuocete a fuoco basso per circa 40-45 minuti. Lasciateli raffreddare completamente nel liquido di cottura.

Disponete i sarma su un piatto da portata, irrorate con un filo d’olio extravergine e servite con spicchi di limone.

Consigli e varianti

Se ne avete fatti troppi e volete conservarli, i Sarma turchi si mantengono in frigorifero per 2-3 giorni, coperti.

Se invece volete preparare la ricetta dei Dolma con carne (etli yaprak sarma), aggiungete circa 200 g di macinato al ripieno e riducete il riso.

Serviteli i Dolma con salse come Havuç Tarator e Acılı Ezme per un perfetto mix di antipasti, oppure provate altri piatti tipici turchi come Börek, Menemen o Sigara Böreği.

Dove trovare le foglie di vite

Le foglie di vite si possono acquistare nei negozi di alimentari mediorientali o turchi, nei supermercati ben forniti nella sezione etnica, oppure online in confezioni sottovuoto o in salamoia. Se invece avete accesso a piante di vite non trattate, si possono usare anche le foglie fresche, sbollentandole per pochi minuti.

Origini

Il sarma è diffuso in tutto il Medio Oriente e nei Balcani, con infinite varianti. In Turchia, la versione estiva con olio d’oliva è amatissima e viene spesso preparata in grandi quantità per le tavolate con amici e familiari.

Questo piatto turco con foglie di vite, è una ricetta che richiede pazienza, ideale per chi desidera preparare antipasti freddi da buffet o da aggiungere a un assortimento di meze. Per le altre ricette mediterranee e internazionali, visitate la nostra sezione cucina su Donne sul Web.