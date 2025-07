Havuç Tarator: la ricetta originale della salsa turca alle carote

Havuç Tarator,ricetta della salsa di carote yogurt e noci, pronta in 10 minuti. Ottima come antipasto freddo.

L’Havuç Tarator è una salsa tipica della cucina turca a base di carote saltate e yogurt, servita fredda come antipasto o meze. È meno conosciuta rispetto al cacık o all’hummus, ma è molto amata in Turchia per il suo sapore equilibrato tra dolce e salato e la consistenza cremosa.

Anche se è una ricetta senza stagionalità, questa salsa di carote turca è perfetta per un menù estivo, un aperitivo con amici o un vassoio di antipasti misti. Si serve per accompagnare sigara börek, kısır, ezme, mercimek köftesi e altre delizie della cucina turca.

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 10 minuti

Totale: 20 minuti

Ingredienti (per 4 persone)

3 carote grandi

250 g yogurt greco intero

1-2 spicchi d’aglio

2 cucchiai olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Noci tritate, aneto fresco, paprika dolce

Come fare l’Havuç Tarator turca

1

Per iniziare, lavate e grattugiate finemente le carote.

2

In una padella, scaldate l’olio e fate saltare le carote con l’aglio tritato per circa 10 minuti, finché diventano morbide. Spegnete il fuoco e lasciate raffreddare.

3

In una ciotola capiente, versate lo yogurt con un pizzico di sale e mescolate .

Aggiungete le carote cotte e amalgamate bene. Decorate con noci, aneto o paprika a piacere. Mettete in frigorifero per circa 30 minuti e servitela fredda.

Consigli e varianti

In alcune regioni della Turchia si utilizza yogurt colato per una consistenza più densa o si preferisce la menta all’aneto per un aroma fresco. Chi ama i sapori speziati può aggiungere un pizzico di cumino o paprika affumicata.

L’Havuç Tarator si abbina benissimo a polpette, carne alla griglia e kebab, ma anche semplicemente con del pane pita o crostini per un antipasto vegetariano originale. È ideale per buffet estivi, picnic o cene veloci a base di piatti tipici mediorientali.

Conservazione

Si conserva in frigorifero fino a 2 giorni. Se dovesse avanzare, potete usare l’Havuç Tarator come condimento per insalate di cereali, farro o quinoa, oppure spalmarla sui panini o piadine vegetariane per renderle più saporite

Provate l’Havuç Tarator per portare in tavola un antipasto diverso dal solito: fresco, cremoso e pronto in pochi minuti. Se vi piace la cucina turca non, perdete le nostre ricette di kısır e pilav turco, perfetti per un buffet estivo o una cena tra amici