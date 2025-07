Köfte turche: ricetta tradizionale con carne e senza uova

Kofte cosa sono e come si fanno. Ricetta, varianti e origini delle polpette turche.

Le köfte sono polpette tipiche della cucina turca, preparate con carne macinata (di manzo o agnello), spezie e aromi. A differenza delle classiche polpette italiane, non contengono uova e spesso hanno una forma leggermente allungata. Secondo la tradizione vengono cotte sulla griglia, ma è possibile cuocerle in padella o al forno. In Turchia esistono molte varianti di queste polpette: quella che vi proponiamo è la ricetta tradizionale con carni miste.

Tempi di preparazione

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 10-25 minuti (a seconda del metodo)

Totale: circa 30-40 minuti

Ingredienti per 4 porzioni

500 g di carne macinata (manzo, agnello o mista)

1 cipolla piccola grattugiata

2 cucchiai di pangrattato

1 cucchiaino di cumino in polvere

1 cucchiaino di paprika dolce

1/2 cucchiaino di pepe nero macinato

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaio di prezzemolo tritato (facoltativo)

1 cucchiaio di acqua frizzante o un pizzico di bicarbonato (facoltativo)

Olio per la cottura (solo per la versione in padella)

Come fare le kofte turche

1

In una ciotola capiente, mescolate bene la carne macinata con cipolla grattugiata, pangrattato, spezie e (se usati) prezzemolo e acqua frizzante o bicarbonato.

2

Impastate con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto. Se volete accelerare il procedimento usate il robot da cucina

3

Formate delle polpette leggermente allungate o ovali, grandi quanto un cucchiaio.

Cuocete in padella con un filo d’olio per circa 4-5 minuti per lato, fino a quando sono ben cotte all’interno.

4

In alternativa, disponete le kofte turche su una teglia foderata di carta forno, spennellare con poco olio e cuocere a 200°C per 20-25 minuti, girandole a metà cottura.

Con cosa abbinare le kofte turche

Le köfte in Turchia vengono servite con riso pilav, pane pita, salse o insalate come la Gavurdağı salatası. Tutti abbinamenti tradizionali della cucina ottomana. Se avete intenzione di prepararle per un pranzo o una cena dal sapore mediterraneo, accompagnatele con salse a base di yogurt o con contorni di stagione.

Le kofte turche sono uno dei piatti tipici più noti e versatili della cucina ottomana. La ricetta di queste polpette viene preparata in ogni stagione o occasione, grazie al sapore deciso. Possono essere fatte anche con carne e riso, e proposte anche come kebab, ogni regione ha la sua versione con differenze negli aromi o nel metodo di preparazione e cottura. Ciò che le accomuna è il sapore speziato tipico della cucina mediorientale.

Nella nostra sezione dedicata alla cucina turca trovate anche altre specialità tradizionali: piatti unici come il menemen, bevande rinfrescanti come la limonata turca, ricette di dolci iconici come baklava e keskül, e piatti di accompagnamento come le salse e le insalate.

