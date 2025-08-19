Erişte turchi, pasta fatta in casa con noci e formaggio

La ricetta tradizionale della pasta all’uovo turca tra noodles e tagliatelle condita in bianco.

Gli erişte (pronuncia: erishte) sono una tipica pasta turca fatta in casa, simile nell’aspetto a tagliatelle corte o noodles piatti. Preparati con farina, uova e acqua, vengono spesso serviti con un condimento semplice a base di burro, formaggio locale, prezzemolo e noci. Gli eriste turchi sono un primo piatto facile e genuino, perfetto per accompagnare piatti di carne o da gustare da solo, proprio come si fa in molte famiglie anatoliche.

Tempo di preparazione

Preparazione: 05 minuti

05 minuti Cottura: 10-12 minuti

10-12 minuti Totale: circa 15 minuti

Come fare gli eriste turchi

1

Portate a ebollizione una pentola con abbondante acqua salata. Cuocete gli erişte finché sono morbidi ma ancora al dente (10-12 minuti circa o secondo le indicazioni sulla confezione).

2

Nel frattempo, in una padella ampia sciogliete il burro a fuoco medio.

Scolate la pasta e trasferitela subito nella padella con il burro. Mescolate delicatamente per farla insaporire.

3

Aggiungete il formaggio grattugiato e le noci, mescolando finché il formaggio inizia a sciogliersi.

Servite le tagliatelle turche calde, completando il piatto con prezzemolo tritato e un’ulteriore spolverata di noci a piacere.

Varianti

Al posto del burro si può usare olio d’oliva per una versione più leggera.

Alcune varianti includono yogurt all’aglio come salsa di accompagnamento.

In alcune zone si usa un mix di formaggi locali più cremosi, oppure si arricchisce il piatto con altre erbe aromatiche locali.

Origini della pasta turca

Gli erişte sono profondamente radicati nella tradizione culinaria della Turchia. In Anatolia, vengono spesso preparati a mano durante l’estate, tagliati e fatti essiccare per poi essere consumati nei mesi invernali. Ogni famiglia ha la sua versione, ma il formato ricorda da vicino alcune paste italiane come le bavette o le tagliatelle spezzate.

Il condimento a base di burro, formaggio e noci è simile a quello di alcune salse per paste italiane del centro-nord come Zola e noci, ma il profumo e la consistenza degli ingredienti tipici locali conferiscono agli erişte turchi un carattere unico.

Gli erişte sono molto più di un piatto semplice: raccontano la storia di una cucina che, per sua natura, è una sintesi di culture gastronomiche diverse. Nel tempo, la cucina turca ha saputo fondere elementi persiani, arabi, mediterranei e balcanici, costruendo una tradizione unica e, a sua volta, capace di influenzare molte altre. Gli erişte turchi ne sono una testimonianza viva: pasta fatta in casa, ingredienti genuini, e una storia che si rinnova ogni volta che vengono serviti a tavola.

