Ricetta della zuppa di noodles e lenticchie secche (Bacaklı çorba): piatto invernale semplice, economico e nutriente.

La zuppa di noodles e lenticchie verdi (Bacaklı çorba) è una pietanza antica, con radici che risalgono all’epoca pre-ottomana. Preparata con pochi ingredienti, questa çorba turca tipica dell’Anatolia centrale è una ricetta semplice e sostanziosa a base di legumi secchi ed erişte, i noodles turchi quasi simili alle nostre tagliatelle fatte in casa. La Bacaklı çorba è un piatto povero, e come per la ricetta della zuppa con tarhana viene insaporita con la menta secca. Di seguito la ricetta originale di questa zuppa con le lenticchie.

Tempo di preparazione: 10 minuti

Cottura: 25 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Ingredienti per 4 porzioni

1 tazza di lenticchie

1 ciotola di noodles (erişte)

1 cipolla

2 cucchiai di burro

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

Menta secca

Pepe rosso

Sale

Come fare la zuppa di noodles e lenticchie verdi

1. Sciaquate prima le lenticchie

2. In una pentola capiente sciogliete il burro e fate appassire la cipolla tritata. Unite il concentrato di pomodoro e mescolate.

3. Aggiungete le lenticchie, mescolate e coprite acqua. Portate a bollore e fate cuocere fino a quando il legumi diventano quasi teneri.

4. Aggiungete i noodles (erişte) e proseguite la cottura fino a quando la pasta è cotta.

5. Salate e completate la zuppa di nodless e lenticchie verdi con menta e pepe rosso. Servitela ben calda.

Consigli e varianti

Se la zuppa di noodles e lenticchie verdi si addensa troppo durante la cottura, aggiungete un mestolo di acqua calda e riportate a bollore. Per un gusto più dolce potete sostituire il concentrato di pomodoro con la pasta di peperoni rossi. Se invece vi piacciono le zuppe dense, aggiungete dei ceci già cotti.

Conservazione

Le zuppe con legumi e pasta come questa ricetta, si conservano in frigo per 2 giorni dentro un contenitore ermetico. Quando la scaldate, aggiungete un pò d’acqua o brodo e mescolate bene. Se volete congelarla fatelo ma solo se non avete aggiunto i noodles.

Calorie zuppa di lenticchie verdi

Una pietanza come questa apporta circa 330 Kcal a persona, molto dipende dalla quantità del burro e della pasta che usate.

E infine, la zuppa di noodles e lenticchie verdi come molte ricette turche è un piatto invernale semplice e rapido preparato con ingredienti poveri. La classica ricetta che fai quando la dispensa è quasi vuota, ma altrettato gustose quanto altre zuppe e minestre più elaborate e che richiedono tempi più lunghi.

Trovate altre idee per cucinare con poca spesa qui sullla sezione cucina di Donne sul Web o nel nostro canale su YouTube.