Zuppa con tarhana (Tarhana Çorbası): la ricetta antica della tradizione turca

Zuppa con tarhana, preparata con una miscela naturale. Cos’è la tarhana, dove si compra e come si fa la ricetta della zuppa invernale turca.

La zuppa con tarhana, o Tarhana Çorbası, è una ricetta turca preparata con una miscela fermentata ed essiccata di yogurt, farina e verdure.

Ha una consistenza cremosa e un gusto leggermente acidulo. Diffusa in tutta la Turchia, ma nata in Anatolia, è considerata una delle zuppe più antiche della cucina turca, insieme alla çorba di lenticchie rosse.

Preparazione: 5 minuti

Riposo tarhana: 15–20 minuti

Cottura: 15 minuti

Tempo totale: circa 35–40 minuti

Ingredienti per 2 persone

2 cucchiai (20 g) di tarhana secca

500 ml di brodo vegetale caldo (o acqua)

1 cucchiaio di burro o olio extravergine d’oliva

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

Menta secca, sale e pepe nero q.b.

Come fare la zuppa con tarhana

1. Reidratate prima la tarhana. Mettetela in una ciotola e copritela con circa 200 ml di brodo caldo. Lasciate riposare per 15–20 minuti, finché si ammorbidisce.

Nel frattempo preparate la base.

2. In una casseruola fate sciogliere il burro, aggiungete il concentrato di pomodoro e mescolate per un minuto a fuoco basso.

3. Unite la polvere di tarhana ammorbidita e versate gradualmente il resto del brodo caldo.

4. Cuocete a fuoco basso per 10–15 minuti, mescolando fino a ottenere una consistenza cremosa.

5. La zuppa con tarhana è pronta, prima di servire aggiungete sale e pepe a piacere, poi spolverate con un po’ di menta secca o peperoncino dolce in polvere.

Conservazione

La Tarhana Çorbası si conserva in frigorifero per 1–2 giorni. Prima di servirla di nuovo, aggiungete un po’ di brodo caldo per riportarla alla giusta densità.

Come servire la zuppa vegetale con tarhana

In Turchia Il pane Bazlama accompagna spesso la Tarhana Çorbası. È un pane rotondo e morbido cotto sulla piastra o in padella, che servito insieme alla zuppa, ne bilancia il gusto acidulo e completa un pasto semplice e genuino.

Chi preferisce può usare anche pane tostato o leggermente raffermo, ideale per raccogliere la parte più cremosa della zuppa.

Varianti

La zuppa con tarhana, come molte ricette antiche, presenta diverse varianti regionali.

In alcune zone dell’Anatolia si aggiungono ceci cotti, che rendono la ricetta più sostanziosa e con un leggero sapore di nocciola.

Altrove si usano cereali come grano spezzato, bulgur o la semola, per ottenere una consistenza più rustica.

Nella parte occidentale della Turchia, soprattutto lungo la costa egea, si preferisce una versione più chiara, preparata con brodo di carne o di pollo.

Ogni area mantiene la propria abitudine, ma la base resta la stessa: una zuppa con tarhana cremosa e dal gusto inconfondibile.

Quante calorie ha la zuppa con tarhana

Questa pietanza è un piatto nutriente ma non pesante. Una porzione media (circa 250 ml) fornisce 180 calorie, con un buon equilibrio tra carboidrati, proteine e grassi.

Il valore energetico dipende dalla quantità di burro o olio usato: con olio extravergine le calorie si riducono leggermente, mentre con il burro aumentano ma il sapore diventa più ricco.

La presenza di yogurt e verdure fermentate rende questa zuppa vegetale digeribile e perfetta nei mesi freddi.

Dove comprare la tarhana

La tarhana è una miscela fermentata ed essiccata di yogurt, farina e verdure, ridotta in granuli o polvere.

Si trova nei negozi alimentari turchi, nei market mediterranei online o su piattaforme come Amazon ed Etsy, in versioni piccanti o integrali.

Basta scioglierne qualche cucchiaio in brodo caldo per ottenere questa zuppa tradizionale in pochi minuti.

La zuppa con tarhana è una ricetta che dimostra come, con pochi ingredienti semplici, si possa preparare una cena invernale sana e soddisfacente in poco tempo, senza ricorrere a prodotti precotti.

Se vi piacciono le pietanze calde come questa, scoprite le 50 ricette tradizionali e creative di zuppe e minestre per trovare nuove idee da portare in tavola.