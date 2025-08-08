Bazlama – Ricetta del pane piatto turco in padella

Come fare il pane in padella della tradizione turca, simile alla pita ma più soffice.

Il bazlama è un pane piatto e morbido tipico della cucina turca. Preparato con farina, yogurt e lievito, viene cotto in padella e servito caldo o tiepido. Ha una consistenza spugnosa e leggera, ideale per accompagnare piatti principali, o essere gustato come spuntino.

Si potrebbe definire un parente più spesso e soffice del pane pita greco, anche se viene consumato in modo diverso: il bazlama si mangia durante i pasti, per raccogliere sughi, avvolgere spiedini come i tavuk şiş o servire come base per farciture semplici.

Nato nelle zone rurali dell’Anatolia, dove veniva cotto su piastre roventi, oggi è uno dei pani più amati della cucina casalinga turca. Si può preparare facilmente anche a casa, senza forno, con pochi ingredienti e una semplice padella antiaderente.

Ingredienti per 4 bazlama (diametro 16–18 cm)

300 g di farina 00

100 g di yogurt bianco (intero o greco)

100 ml di acqua tiepida

1 cucchiaino di zucchero

½ bustina di lievito di birra secco (o 10 g fresco)

1 cucchiaino di sale

½ cucchiaio di olio evo

Come preparare l’impasto del bazlama

1

In una ciotola sciogliete il lievito e lo zucchero nell’acqua tiepida. Lasciate riposare 5-10 minuti. Aggiungete lo yogurt, poi la farina e infine il sale.

2

Impastate fino a ottenere un composto morbido e omogeneo (circa 8-10 minuti a mano).

Coprite e lasciate lievitare per 1 ora, o fino al raddoppio.

Cottura in padella

Dividete l’impasto in 4 palline e stendetele a cerchio (spessore circa 1 cm).

3

Scaldate una padella antiaderente leggermente unta.

Cuocete un bazlama per volta, 2-3 minuti per lato, finché si formano bolle dorate e l’impasto si gonfia leggermente. Il pane sarà pronto quando risulterà dorato fuori ma ancora morbido e leggermente elastico al tatto.

Tenete i pani al caldo avvolti in un canovaccio pulito.

Nota: alcune versioni online indicano tempi di cottura molto lunghi o lievitazioni prolungate. Nella cucina turca casalinga, il bazlama è un pane semplice e veloce: con lievitazione di 1 ora e cottura rapida in padella si ottiene il risultato autentico.

Consigli e varianti

Il pane piatto turco si conserva bene anche per il giorno dopo e si può congelare: potete riscaldarlo in padella

In alcune varinti al posto dello yogurt viene usato il latte. Il risultato finale è comunque quello di un pane morbido.

Con cosa servire il Bazlama

In Turchia questo pane in padella viene servito anche a colazione, con olive, formaggi freschi e pomodori. A pranzo o cena si abbina alle zuppe, a salse fredde a base di yogurt e cetriolo come il Cacik, hummus, verdure grigliate o spiedini di carne.

Il bazlama si presta anche a farciture semplici, proprio come le nostre focacce o pizze: con feta, pomodori, olive o verdure grigliate, è perfetto da gustare caldo.

In Turchia, i pani piatti fanno parte gastronomia locale. Esistono perfino forni e negozi dedicati esclusivamente alla loro produzione, ognuno con consistenze e usi diversi. La varietà spazia dal pide, il pane ovale cotto al forno, al sottilissimo lahmacun condito con carne speziata, dal gözleme ripieno e cotto su piastra, al yufka, usato per preparare i börek.

Il bazlama è solo una delle tante espressioni di questa tradizione: soffice, spesso, cotto in padella, si distingue per la sua semplicità e versatilità.