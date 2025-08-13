Come fare il kebab di pollo turco. Una ricetta semplice e gustosa da preparare alla griglia o in padella.
I Tavuk Şiş sono spiedini di pollo marinati e grigliati, protagonisti della cucina turca per il loro gusto aromatico e la facilità di preparazione. Marinati con yogurt, spezie e agrumi, i bocconcini di cosce di pollo restano morbidi e saporiti. Potete cuocerli sulla griglia, in padella o anche al forno. I Tavuc Sis sono una ricetta semplice, sana e ideale anche per chi cerca idee diverse per cucinare la carne in modo saporito e veloce. Ecco come si prepara il kebab di pollo turco
Preparazione: 15 minuti + marinatura 4 ore
Cottura: 10-20 minuti
Ingredienti per 4 persone
- 500 g di pollo (sovracosce disossate ) tagliato a cubetti
- 150 g di yogurt bianco intero
- Succo di ½ limone
- 1 spicchio d’aglio grattugiato
- 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro (facoltativo)
- 1 cucchiaino di paprika dolce
- ½ cucchiaino di cumino
- 1 cucchiaino di paprika piccante
- Sale, pepe q.b.
- Sumac o menta secca per servire (facoltativi)
- 8 spiedini di legno (ammollati in acqua) o di metallo
Ricetta Tavuk Şiş spiedini di pollo marinati alla turca
1
Preparate prima la marinata: in una ciotola capiente unite yogurt, olio, succo di limone, aglio, concentrato di pomodoro e tutte le spezie. Mescolate bene e aggiustate di sale e pepe.
2
Aggiungete i pezzi di pollo e mescolate fino a ricoprirli bene. Copriteli con pellicola e lasciateli marinare in frigorifero per almeno 4 ore, meglio se tutta la notte.
3
Infilzate i bocconcini di pollo sugli spiedini, eliminando l’eccesso di marinata.
4
Scaldate bene una griglia o una padella antiaderente. Cuocete gli spiedini per 3-4 minuti per lato, girandoli spesso, fino a quando diventano dorati all’esterno e cotti all’interno.
5
Se preferite cuocere gli spiedini di pollo alla turca in forno, impostate la modalità statica a 200°C e calcolate circa 40 minuti di cottura, ricordandovi di girarli a metà tempo.
Consigli e varianti
Le sovracosce disossate si possono sostituire con il petto di pollo. Per accelerare i tempi fatelo tagliare a cubetti dal vostro macellaio
Se avete tempo, lasciate marinare la carne per una notte intera: il pollo diventerà ancora più tenero.
Potete aggiungere agli spiedini peperoni verdi lunghi, cipolle o pomodori tra un pezzo di pollo e l’altro oppure cuocerli insieme ai tavuk sis
Con cosa accompagnare i Tavuk Şiş
Questi spiedini si abbinano perfettamente a diversi piatti della tradizione turca e mediterranea. Potete servirli con:
Pane piatto turco come il bazlama. Salse tipiche come il cacık, lo haydari o l’havuç tarator o insalate mediterranee a base di pomodori, cetrioli e prezzemolo
E piatti a base di riso pilaf, couscous o l’insalata di bulgur speziato.
Origini del kebab
Il kebab, oggi diffuso in tutto il mondo in molte varianti, ha origini turche. La parola stessa deriva dal turco “kebap” e indica genericamente la carne arrostita. Esistono moltissimi tipi di kebab in Turchia: tra i più noti il döner, l’adana kebabı e il şiş kebabı, di cui i Tavuk Şiş rappresentano una variante con carne di pollo marinata.
I Tavuk Şiş sono solo uno dei tanti modi in cui la cucina turca celebra il gusto della carne grigliata e delle spezie. Se vi è piaciuta questa ricetta, vi consigliamo di esplorare anche gli altri piatti turchi presenti sul nostro sito: dalle köfte alla croccantezza del börek, fino al sapore di mare delle midye tava o cozze fritte. Trovate tutte le nostre ricette su Pinterest, YouTube e google News
Redattrice di cucina, ha da sempre passione per la cultura del cibo come fonte di gioia, espressione di affetto e ricerca di benessere.