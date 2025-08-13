Come fare il kebab di pollo turco. Una ricetta semplice e gustosa da preparare alla griglia o in padella.

I Tavuk Şiş sono spiedini di pollo marinati e grigliati, protagonisti della cucina turca per il loro gusto aromatico e la facilità di preparazione. Marinati con yogurt, spezie e agrumi, i bocconcini di cosce di pollo restano morbidi e saporiti. Potete cuocerli sulla griglia, in padella o anche al forno. I Tavuc Sis sono una ricetta semplice, sana e ideale anche per chi cerca idee diverse per cucinare la carne in modo saporito e veloce. Ecco come si prepara il kebab di pollo turco

Preparazione: 15 minuti + marinatura 4 ore

Cottura: 10-20 minuti

Ingredienti per 4 persone

500 g di pollo (sovracosce disossate ) tagliato a cubetti

150 g di yogurt bianco intero

Succo di ½ limone

1 spicchio d’aglio grattugiato

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro (facoltativo)

1 cucchiaino di paprika dolce

½ cucchiaino di cumino

1 cucchiaino di paprika piccante

Sale, pepe q.b.

Sumac o menta secca per servire (facoltativi)

8 spiedini di legno (ammollati in acqua) o di metallo

Ricetta Tavuk Şiş spiedini di pollo marinati alla turca

1

Preparate prima la marinata: in una ciotola capiente unite yogurt, olio, succo di limone, aglio, concentrato di pomodoro e tutte le spezie. Mescolate bene e aggiustate di sale e pepe.

2

Aggiungete i pezzi di pollo e mescolate fino a ricoprirli bene. Copriteli con pellicola e lasciateli marinare in frigorifero per almeno 4 ore, meglio se tutta la notte.

3

Infilzate i bocconcini di pollo sugli spiedini, eliminando l’eccesso di marinata.

4

Scaldate bene una griglia o una padella antiaderente. Cuocete gli spiedini per 3-4 minuti per lato, girandoli spesso, fino a quando diventano dorati all’esterno e cotti all’interno.

5

Se preferite cuocere gli spiedini di pollo alla turca in forno, impostate la modalità statica a 200°C e calcolate circa 40 minuti di cottura, ricordandovi di girarli a metà tempo.

Consigli e varianti

Le sovracosce disossate si possono sostituire con il petto di pollo. Per accelerare i tempi fatelo tagliare a cubetti dal vostro macellaio

Se avete tempo, lasciate marinare la carne per una notte intera: il pollo diventerà ancora più tenero.

Potete aggiungere agli spiedini peperoni verdi lunghi, cipolle o pomodori tra un pezzo di pollo e l’altro oppure cuocerli insieme ai tavuk sis

Con cosa accompagnare i Tavuk Şiş

Questi spiedini si abbinano perfettamente a diversi piatti della tradizione turca e mediterranea. Potete servirli con:

Pane piatto turco come il bazlama. Salse tipiche come il cacık, lo haydari o l’havuç tarator o insalate mediterranee a base di pomodori, cetrioli e prezzemolo

E piatti a base di riso pilaf, couscous o l’insalata di bulgur speziato.

Origini del kebab

Il kebab, oggi diffuso in tutto il mondo in molte varianti, ha origini turche. La parola stessa deriva dal turco “kebap” e indica genericamente la carne arrostita. Esistono moltissimi tipi di kebab in Turchia: tra i più noti il döner, l’adana kebabı e il şiş kebabı, di cui i Tavuk Şiş rappresentano una variante con carne di pollo marinata.

I Tavuk Şiş sono solo uno dei tanti modi in cui la cucina turca celebra il gusto della carne grigliata e delle spezie. Se vi è piaciuta questa ricetta, vi consigliamo di esplorare anche gli altri piatti turchi presenti sul nostro sito: dalle köfte alla croccantezza del börek, fino al sapore di mare delle midye tava o cozze fritte. Trovate tutte le nostre ricette su Pinterest, YouTube e google News