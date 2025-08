Sumac (sommacco): che cos’è, come si usa e dove trovarlo

Il sumac, o sommacco in italiano, è una spezia dal colore rosso intenso e dal sapore acidulo. Viene usata da secoli nella cucina mediorientale e mediterranea. In Italia è facilmente reperibile in Sicilia, nel resto della penisola è poco nota anche se come molte spezie è considerata un buon sostituto del sale.

In questa guida spieghiamo tutto quello che c’è da sapere: da dove viene, che gusto ha, come usarla, dove comprarla, quanto costa e perché vale la pena provarla.

Che cos’è il sumac

Il sumac spezia si ottiene macinando le bacche essiccate di piante del genere Rhus, in particolare Rhus coriaria. Cresce spontaneamente in molte aree del Medio Oriente, Nord Africa, Turchia e regioni mediterranee.

A differenza del sommacco velenoso (presente in Nord America), questa varietà è commestibile e sicura. La spezia si presenta come una polvere granulosa, dal colore rosso, spesso leggermente umida per l’aggiunta di sale.

Che sapore ha il sumac

Il gusto del somacco è agrumato, fresco e leggermente aspro, con note che ricordano il limone o l’aceto di mele, ma meno accentuate. È una delle poche spezie capaci di aggiungere acidità senza liquidi, motivo per cui viene spesso usata al posto del limone nei piatti mediorientali.

Come si usa il sumac in cucina

In Medio Oriente e nella Turchia europea questa spezia viene prevalentemente usato per condire piatti tipici, tra questi ci sono:

Insalate, come la Gavurdağı salatası turca, con pomodori, cipolla e noci

Pietanze a base di Kebab, carne grigliata o marinata

Pesce arrosto o fritto

Riso pilaf o couscous

Verdure grigliate

Yogurt o labneh, come topping

Ricette di hummus

È anche uno degli ingredienti principali della miscela di spezie za’atar, un condimento tipico mediorientale a base di spezie ed erbe secche come timo e sesamo.

Si può usare anche in per cucinare zuppe o stufati, ma cotto perde parte del suo gusto aromatico. Per questo motivo viene usato a crudo, oppure aggiunto alla fine.

Dove si compra il sumac e quanto costa

Questa spezia si può acquistare principalmente: nei negozi di alimentari mediorientali o etnici, in alcuni supermercati ben forniti (reparto spezie internazionali), nei negozi biologici, ma anche online su (Amazon, e-commerce di spezie naturali, negozi turchi).

Il prezzo del Somacco varia: da 2 a 5 € per 50 grammi circa. Tuttavia se volete comprarlo, è consigliabile scegliere prodotti puri, non addizionati con troppo sale o conservanti.

Quanto sumac si usa per porzione?

Basta una spolverata: circa mezzo cucchiaino a persona.

Proprietà e benefici

Questa spezia è ricca di antiossidanti, in particolare polifenoli e flavonoidi. Secondo quanto riportano gli studi internazionali ha effetti:

antinfiammatori

antimicrobici

Una ricerca pubblicata sul Journal of Research in Medical Sciences parla anche di benefici nel controllo del diabete di tipo 2. Tuttavia, si tratta di studi preliminari: non sostituisce in alcun modo le cure mediche. Pertanto, chi soffre di tali patologie deve sempre seguire le raccomandazioni del medico curante, senza affidarsi a internet o al fai da te.

Domande frequenti

Il sumac è piccante?

Non è piccante e non è dolce: solo aspro e aromatico.

Dove cresce la pianta del sommacco?

Spontaneamente nel bacino mediterraneo, in Medio Oriente e in Asia minore.

Posso usarlo nei dolci?

Raramente. Alcuni chef lo usano per creare un contrasto nei dessert con la frutta e nei dolci al cucchiaio.

Quanto sumac si usa per porzione?

Basta una spolverata: circa mezzo cucchiaino a persona.

Spezia versatile e sana: il somacco aggiunge un tocco acidulo e raffinato a piatti semplici o elaborati. Se volete insaporire insalate, secondi piatti o preparazioni a base di verdure crude con un gusto mediorientale o turco, vale la pena tenerne un barattolo in dispensa. E se amate i sapori speziati, potete leggere anche i tipi di spezie indiane e i loro usi. Per chi è interessato agli aromi dolci, invece, consigliamo la guida sull’acqua di rose alimentare.