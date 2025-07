Come preparare acqua di rose per dolci, bevande e cucina: guida completa e usi pratici

Come fare l’acqua di rose alimentare per dolci e bevande. Guida completa, ricetta semplice, dove comprarla, come usarla e quali sono i benefici

L’acqua di rose alimentare è un ingrediente iconico nella cucina mediorientale, persiana, indiana e mediterranea. Viene usata per aromatizzare dolci, gelati, bevande e sciroppi, regalando un profumo floreale inconfondibile.

Attenzione però: non confondetela con l’acqua di rose cosmetica per il viso, che non è commestibile. Vediamo intanto come si prepara e come si usa l’acqua alle rose per fare i dolci e a seguire tutti i consigli utili.

Come fare l’acqua di rose in casa

Ingredienti

Petali di rose non trattate (circa 1 tazza)

500 ml di acqua distillata

Procedimento passo passo

1

Lavate bene i petali dei fiori per eliminare impurità.

2

Portate a bollore l’acqua distillata e aggiungete i petali.

3

Fate sobbollire per 10-15 minuti, finché i petali perdono il loro colore. Lasciate raffreddare e filtrate con un colino fine.

5

Conservatela in una bottiglia sterilizzata in frigorifero. Dura al massimo una settimana.

Consigli pratici

L’acqua di rosa alimentare fatta in casa ha un aroma più delicato rispetto a quella in commercio. Ma per ottenere un buon risultato dovete comprare i fiori biologici senza pesticidi. Usate poche gocce per aromatizzare gelati, panna cotta, kulfi, baklava, lassi, cocktail, sciroppi o meringhe e altri dolci e dessert come fanno in Francia e in UK.

Dove comprare l’acqua di rose alimentare

Potete acquistare l’acqua fiorita per dolci nei negozi etnici (mediorientali, indiani), online su siti affidabili come Amazon Italia, in erboristerie e nei supermercati specializzati. Cercate sempre la dicitura uso alimentare.

A cosa fa bene l’acqua alle rose

Ha proprietà rinfrescanti e digestive, ma in cucina viene usata per il suo aroma inconfondibile, non come rimedio.

Ora sapete come preparare, usare e dove acquistare l’acqua di rose per dolci. Nella sezione cucina di Donne sul Web trovate tante ricette mediorientali e internazionali per provarla al meglio.