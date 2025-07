Gavurdağı Salatası: l’insalata turca con noci, melograno e spezie

Ricetta dell’insalata estiva turca, fresca, speziata e perfetta per accompagnare i piatti mediterranei

La Gavurdağı Salatası è un’insalata tradizionale della cucina turca, originaria della regione di Gaziantep, nel sud-est della Turchia, nota per la sua gastronomia riconosciuta dall’UNESCO. Ricca di sapore e facile da preparare, la Gavurdağı Salatası abbina ingredienti freschi come pomodori e prezzemolo a condimenti tipici come la melassa di melograno, noci, sumac (la spezia usata nella cucina mediorientale per insaporire le insalate e le carni) e peperoncino, creando un equilibrio perfetto tra il sapore dolce, il gusto aspro e quello piccante.

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di riposo: 5-10 minuti

Tempo totale: 15-20 minuti

Ingredienti (per 4 persone)

4 pomodori maturi, a dadini

1 cipolla rossa piccola, tritata finemente

1 mazzetto di prezzemolo fresco, tritato

50 g di noci, tritate grossolanamente

1 cucchiaio di melassa di melograno (nar ekşisi)

Succo di mezzo limone

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 cucchiaino di sumac

½ cucchiaino di peperoncino in fiocchi (pul biber)

Sale q.b.

Come fare la Gavurdağı Salatası turca

1. Per preparare l’insalata turca lavate e tagliate i pomodori a dadini. Tritate la cipolla e il prezzemolo.

2. In una ciotola capiente, versate i pomodori, la cipolla e l’erba aromatica

Aggiungete le noci tritate e mescolate delicatamente.

3. Condite con la melassa di melograno, il succo di limone, e l’olio d’oliva. Aggiungete il sumac, peperoncino e regolate di sale.

4. Mescolate bene per amalgamare i sapori e lasciare riposare 5-10 minuti prima di servire.

La Gavurdağı Salatası come molte altre insalate turche, se messa in frigo e servita fredda diventa più buona.

Varianti

Se non trovate la melassa di melograno, potete sostituirla con una riduzione di succo di melograno oppure, con un salsetta preparata con aceto balsamico e miele.

La cipolla cruda non piace a tutti, ma si può sostituire con lo scalogno che ha un gusto decisamente più delicato. Nella nostra guida potete approfondire prioprietà e benefici degli scalogni

Le a differenza delle nostre insalate estive, in Turchia le verdure fresche in insalata si servono anche come meze, accompagnatela con Borek, dolma e altri piatti tipici, oppure servitela come contorno a spiedini di pollo o carni rosse.

Gaziantep, capitale del gusto

Gaziantep non è solo la patria del baklava più autentico, ma anche un paradiso per chi ama i sapori intensi. Inserita nella lista UNESCO delle Città Creative per la Gastronomia, offre piatti che mescolano tradizione e modernità. L’insalata Gavurdağı Salatası prende il nome dalle colline vicino alla città e racconta, con ogni boccone, la storia di una terra dove la cucina è un vero patrimonio.

La cucina turca è un viaggio tra sapori, colori e storie antiche. Con la Gavurdağı Salatası portate in tavola un assaggio autentico della Turchia del sud, perfetto per sorprendere amici e famiglia.