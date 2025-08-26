Uova alla turca (Çılbır) – Ricetta con yogurt all’aglio e burro speziato

Ricetta originale del çılbır un piatto semplice e speziato della colazione tradizionale turca

Le uova alla turca, conosciute come çılbır, sono un piatto tradizionale dalle origini antiche, ma sorprendentemente facile da preparare. Si tratta di uova in camicia adagiate su uno strato cremoso di yogurt aromatizzato con aglio, il tutto completato da burro fuso insaporito con peperoncino (pul biber). Il çılbır come il Menemen è un piatto sostanzioso e speziato, perfetto per un brunch o per una cena vegetariana. Vediamo come si fanno le uova alla turca piccanti.

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 5 minuti

Totale: 15 minuti

Ingredienti per 2 persone

2 uova fresche

200 g di yogurt bianco intero (meglio se greco)

1 spicchio di aglio

30 g di burro

1 cucchiaino di pul biber (o paprika dolce/piccante)

1 cucchiaio di aceto bianco (per la cottura delle uova)

Sale q.b.

Ricetta uova alla turca çılbır

Preparate prima la salsa. In una ciotola, mescolate lo yogurt con lo spicchio d’aglio tritato o grattugiato finemente e un pizzico di sale. Tenetelo da parte a temperatura ambiente.

Cuocete le uova in camicia. Riempite un pentolino con acqua e aggiungete un cucchiaio di aceto. Portate a leggero bollore, quindi create un piccolo vortice con un cucchiaio e fate scivolare dentro le uova una alla volta. Cuocete per circa 3 minuti per ottenere un albume compatto e un tuorlo morbido. Toglietele con una schiumarola e dispontele su un piatto

Preparate il burro speziato. In un pentolino piccolo fate sciogliere il burro, aggiungete la paprika o il peperoncino e lasciate insaporire a fuoco dolce per 1 minuto, senza far bruciare le spezie.

Distribuite prima la salsa di lo yogurt su un piatto, adagiate le uova in camicia sopra e completate versando il burro speziato caldo. A piacere aggiungete pepe nero o erbe aromatiche fresche.

Varianti e consigli

Se non amate l’aglio o preferite una versione più delicata, potete ometterlo dallo yogurt: il piatto resta gustoso grazie al burro speziato. Un tocco di aneto o menta fresca aggiunge profumo e freschezza al çılbır turco .

Al posto del peperoncino in fiocchi si può usare il sumac, la paprika dolce o affumicata, per variare l’aroma.

Tradizionalmente questo piatto si serve con un pane turco morbido e piatto (come il bazlama), ma va benissimo anche del pane integrale tostato.

Le uova alla turca piccanti non si conservano pertanto vanno consumate subito.

Uova alla turca çılbır: origini

Il çılbır è un piatto che affonda le sue radici nell’Impero Ottomano: se ne trovano tracce già nel XV secolo, quando veniva servito ai sultani come colazione o piatto energetico per iniziare la giornata. Da allora, la ricetta ha attraversato i secoli quasi invariata, rimanendo un classico della cucina casalinga turca. Il suo equilibrio tra proteine, latticini e spezie riflette bene la filosofia gastronomica della Turchia: semplicità, ma con grande attenzione al gusto.

Oggi i çılbır si trovano raramente nei menu dell’Istanbul europea, dove la tradizione lascia spazio a proposte più internazionali o turistiche. Ma questa ricetta di uova alla turca, semplice solo in apparenza, racconta una parte autentica della gastronomia locale: l’equilibrio tra ingredienti base come uova, yogurt e spezie piccanti, e una storia fatta di gesti tramandati. Scoprite anche le altre ricette turche per un viaggio completo nei sapori della tradizione.