Focaccia con patate nell’impasto. Video ricetta della focaccia di patate veloce, morbidissima e senza strutto.

La focaccia con patate nell’impasto è un’alternativa leggera alla versione tradizionale. Ti spiego come farla con e senza glutine (è veramente facile) e ti garantisco che riuscirà senza problemi anche se non hai mai cucinato i lievitati da forno.

Questa pietanza è ottima anche per recuperare patate lesse avanzate ma anche se hai preparato l’impasto per gli gnocchi e ti rendi conto che ne hai fatto troppo.

Inoltre questo tipo di impasto, non prevede doppie o triple lievitazioni, maturazione in frigo: non serve niente del genere. La focaccia così preparata si scioglie letteralmente in bocca e si conserva soffice per giorni.

Se hai provato più volte a preparare le focacce a casa con scarsi risultati, sappi che usare l’impasto di patate rende la ricetta più semplice.

Non che sia impossibile fare la ricetta originale della focaccia classica con il forno di casa, con un po’ di esperienza, però secondo me questa versione a base di patate è infallibile e per “schiacciabilità” se la gioca con quella del panettiere, anche se è senza strutto.

Oltre alla estrema semplicità di preparazione, con questi ingredienti otterrai il tipico aspetto “a buchi” che trovi dal fornaio, ma sarà molto meno unta e dunque molto meno calorica!

Ricetta focaccia con patate nell’impasto

Prima di mostrarti il procedimento per fare la focaccia alle patate è meglio parlare un po’ degli ingredienti più adatti: pochi, ma genuini e soprattutto nella giusta dose.

Che farina usare

In questo caso ti consiglio di usare la farina 0 o farina manitoba: mentre per altre versioni è richiesta una farina forte per lievitazioni lunghe, qui ti sconsiglio di usare la farina 2 o quelle per pizza professionali, visto che il tempo di lievitazione è breve.

Quanto lievito serve per la focaccia

Come vedi per le focacce viene utilizzato il lievito di birra fresco, e in piccole quantità: molte ricette di schiacciata e pane danno indicazioni esageratamente alte per la dose di lievito! Ne bastano 5 grammi al massimo. Oltre tutto una focaccia con poco lievito è anche più digeribile.

Puoi sostituire il lievito fresco con quello secco (disidratato), seguendo le indicazioni sulla confezione. Ma secondo la mia esperienza questa soluzione tende a lasciare l’impasto dei lievitati più secco e meno soffice.

Quali patate scegliere

Al supermercato acquista preferibilmente le patate da lessare o quelle indicate con “tutti gli usi”. Se vuoi un risultato speciale, ti consiglio quelle del Fucino, che vanno bene anche per gli gnocchi e tante altre ricette.

Evita comunque di usare fiocchi o fecola di patata

Dovresti considerare per una focaccia con impasto di patate in questa proporzione: 3 parti di patate (peso a crudo) per 4 parti di farina.

Nella ricetta uso 150 g di patate (3 patate piccole) per 200 g di farina, per ottenere un pezzo di circa 20 cm per lato, ma puoi raddoppiare le dosi o aumentarle ancora di più, se devi cucinare per tante persone.

Il tempo di cottura

Per cuocere la focaccia che ti propongo: basta la temperatura di 180 gradi per soli 25 minuti. Rispetto a preparazioni panificate più complesse, è più facile gestire la temperatura e puoi risparmiare elettricità.

Attenzione: con lo stesso impasto puoi ottenere un ottimo pane alle patate (per cuocerlo usa uno stampo per plumcake) o la pizza di patate, da farcire come preferisci!

Come fare la focaccia con patate

Veniamo al dunque: ecco come fare l’impasto di focaccia con patate e come cuocerlo a puntino nel tuo forno di casa. Guarda la video ricetta per seguire passo passo i movimenti.

Preparazione: 10 minuti. Lievitazione: 90 minuti. Cottura: 15 minuti (patate) + 25 minuti (focaccia).

Totale: 50 minuti + il riposo

Ingredienti per 1 focaccia 20×20

200 g di farina 0

150 g di patate (2-3 patate)

5 g di lievito di birra

olio extravergine di oliva

1 pizzico di sale

1) In una ciotola stempera il lievito in poca acqua (circa 1/2 bicchiere) e aggiungi la farina sufficiente a ottenere una crema uniforme, della consistenza dello yogurt (50 g di farina dovrebbero bastare). Questo composto viene chiamato “lievitino” e serve per attivare la lievitazione. Riponi il tutto a riposare per 30 minuti in un luogo tiepido (ad esempio vicino a un termosifone).

2) Nel frattempo taglia le patate in grossi pezzi, senza sbucciarle, quindi raccoglile in un pentolino, copri con acqua, porta a bollore e lascia cuocere per 15 minuti (prova con la forchetta: le patate devono sfaldarsi facilmente).

3) Riprendi il lievitino e aggiungi la farina restante. Schiaccia le patate con l’apposito attrezzo e aggiungile nella ciotola. Unisci 2 cucchiai d’olio e il sale, quindi impasta prima con un cucchiaio, poi con le mani. Se necessario, aggiungi un altro po’ di farina o di acqua.

4) Manipola l’impasto a lungo, fino a formare una palla compatta e non appiccicosa. Ungi l’impasto di patate e farina con un filo d’olio, rimettilo nella ciotola e lascialo lievitare per un’ora in luogo tiepido e al riparo dalle correnti d’aria, coperto da un panno di cotone.

5) Preriscalda il forno a 180 °C, statico. Disponi un foglio di carta da forno sul fondo di una teglia rettangolare o rotonda. Trasferisci delicatamente l’impasto e allargalo premendo con la punta delle dita, in modo da lasciare i caratteristici “buchi”.

6) Copri la teglia con un foglio di alluminio e pratica qualche foro con uno stecchino. Inforna a 180 °C per 20 minuti.

7) Togli il foglio di alluminio e prosegui la cottura per altri 5 minuti, o fino a quando vedrai la superficie colorirsi leggermente (deve comunque essere chiara, non marroncina).

Ricetta focaccia di patate senza glutine

Se nella tua alimentazione non puoi assumere glutine puoi realizzare una versione di focaccia gluten free: sostituisci la farina di grano con farina di mais rimacinata.

La consistenza sarà un po’ più compatta, proprio perché con questi ingredienti non si può ottenere la catena glutinosa che determina l’occhiatura (le “bolle” nell’impasto cotto).

Ti garantisco però che viene buonissima: io la faccio spesso con la farina da polenta o anche con quella di grano saraceno, anch’essa priva di glutine.

Cosa mangiare con la focaccia

Puoi consumare questo lievitato da forno così com’è: se vuoi aggiungi giusto un filo d’olio e del sale grosso (con parsimonia), o un pizzico di origano e rosmarino sulla superficie.

Ma l’ideale è presentare questa focaccia farcita con salumi, formaggio cremoso o stagionato, cipolle, verdure grigliate e tutto ciò che la fantasia ti suggerisce.

Otterrai un panino sano e gustoso per il picnic o la pausa merenda a scuola, ogni volta che vuoi un sostituto del pane bianco tradizionale.

Ora conosci il segreto della focaccia con patate più facile che ci sia: provala subito!

Dai uno sguardo anche agli altri lievitati dolci che trovi ne canale YouTube di Donne sul Web