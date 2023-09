Scopri come fare un risotto con funghi e pomodoro con la nostra video ricetta passo dopo passo, un mix perfetto tra tradizione italiana e innovazione culinaria.

Il risotto è un classico della cucina italiana, amato per la sua versatilità e sapore irresistibile. Se il riso con funghi porcini rappresenta una classica scelta, oggi vogliamo suggerirti una variante appetitosa: risotto con funghi freschi e pomodoro.

Questo primo piatto è non solo colorato e saporito ma anche molto più economico, perfetto per chi cerca ricette di riso con i funghi semplici da fare senza spendere una fortuna.

In questa video ricetta di risotto con funghi e pomodoro ti spiego come tostare il riso, come mantecarlo e come cucinare i funghi in padella che andranno a completare questa pietanza. Con questo metodo non è difficile ottenere un primo piatto autunnale davvero soddisfacente, cremoso e saporito.

Ricetta risotto con funghi e pomodoro

Preparazione: 10 minuti. Cottura: 30 minuti. Totale: 40 minuti.

Ingredienti per 2 persone

500 ml di brodo vegetale

250 g di funghi misti

215 g di riso Arborio

350 g di salsa di pomodoro

50 g di burro

1 cipollotto o 1 cipolla

olio

sale

Procedimento

Step 1

Per prima cosa devi pulire i funghi dal terriccio e dalle impurità. Raccoglili in uno scolapasta e sciacquali sotto l’acqua corrente, oppure strofinali uno per uno con un panno umido (ma ci vorrà più tempo).

Step 2

Disponi i funghi sul tagliere e tagliali a piccoli pezzi. Raccogli poco olio in una padella, fallo scaldare e aggiungi i finferli. Appena senti sfrigolare unisci tutta la salsa di pomodoro e circa mezzo bicchiere di brodo. Regola di sale secondo il tuo gusto, abbassa la fiamma, copri con un coperchio e lascia cuocere per circa 20 minuti.

Step 3

Nel frattempo, inizia a preparare il riso. Priva il cipollotto del gambo verde e della pellicola esterna (che puoi scartare o conservare per preparare un brodo). Con il coltello togli le radichette, affetta il cipollotto e poi tritalo.

Tieni da parte circa 10 g di burro (ti servirà dopo, per mantecare il risotto) e raccogli i 40 g rimanenti in una pentola, insieme al cipollotto tritato.

Step 4

Metti la pentola sul fornello e lascia fondere il burro. Intanto, raccogli il brodo in un pentolino e portalo a bollore.

Aggiungi il riso nella pentola, mescola, quindi sfuma con il brodo e abbassa la fiamma.

Da questo momento calcola circa 15 minuti di cottura a fuoco basso: di tanto in tanto aggiungi brodo per non fare asciugare il risotto.

Step 5

A fine cottura regola di sale, aggiungi al riso i 10 g di burro che hai conservato, mescola, quindi spegni la fiamma. Copri con un coperchio e tieni da parte, lontano dal fuoco.

Mentre il riso manteca, completa la cottura del sugo ai funghi e pomodoro: togli il coperchio, alza la fiamma e mescola fino a quando il sugo avrà raggiunto una consistenza densa, come quella di un sugo per la pasta.

Step 6

Componi il piatto: disponi il risotto nel piatto di servizio, aggiungi il sugo di funghi e servi subito.

Come servire il risotto con funghi freschi e pomodoro

Portalo in tavola già diviso in porzioni, ognuna sormontata da una “cupola” fumante di sugo di funghi.

Se preferisci puoi anche mescolare il riso con il suo condimento e presentare il tutto insieme in una zuppiera.

Accompagna il riso con i funghi e pomodoro con un buon bicchiere di vino rosso.

Se lo riscaldi in padella in giorno dopo, scoprirai che il risotto con funghi e pomodoro è forse persino più buono!

Quali funghi scegliere per fare il risotto

Ho scelto di usare in questa ricetta funghi freschi: finferli (detti anche gallinacci) e pleurotus.

Si può fare anche con i funghi surgelati (lasciandoli decongelare a temperatura ambiente) oppure con quelli secchi, a patto di lasciarli in ammollo per almeno 20 minuti prima di usarli.

Per un miglior risultato ti consiglio però di acquistare freschi i funghi misti coltivati (compresi gli champignon) che trovi in tutti i supermercati, non solo in autunno ma praticamente in tutte le stagioni.

Consigli

Questo risotto con funghi e pomodoro è perfetto per chi non ama i piatti molto “formaggiosi” perché… è un risotto senza formaggio, completamente.

Se per caso hai un’intolleranza ai latticini, preparalo usando 1 cucchiaio abbondante di olio extravergine al posto del burro. Il sugo ricco compenserà l’assenza del tipico condimento (ho provato, garantisco che funziona).

Riassumendo, la ricetta del risotto con funghi e pomodoro è una squisita variante del classico risotto ai funghi, che si distingue per il suo sapore unico e il prezzo accessibile. Segui la nostra videoricetta e prepara un primo piatto che stupirà e appagherà il palato di tutti.

