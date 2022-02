Come cucinare un risotto perfetto.

Cucinare un risotto perfetto non è impresa delle più semplici: occorre fare attenzione a tutto, dal brodo, alla pentola alla tipologia di riso. Ecco le regole per cuocere un risotto perfetto

Apparentemente semplice, il risotto ha due caratteri insieme: da un lato “ricetta della nonna”, dall’altro terreno di competizione per i migliori chef. Ecco i consigli giusti per fare un risotto perfetto senza sbagliare

Qual è il miglior riso per risotti

Prima regola: che sia di buona qualità, magari acquistato da un bravo produttore della vostra zona che sappia consigliarvi sui tempi esatti di cottura. Seconda regola: che sia di una varietà adatta alla preparazione dei risotti, come il Carnaroli, l’Arborio o il Vialone Nano. Vedi quali sono i tipi di riso.

In quale pentola si cucina il risotto

L’ideale per cucinare il risotto è una casseruola di rame stagnato con i bordi alti. Se non ne avete usatene una in terracotta, avendo cura di inserire un frangifiamma sotto il fondo, o in alternativa una in ghisa con rivestimento antiaderente. Non tutti gli chef approveranno, ma io trovo infallibile la pentola di alluminio puro appartenuta alla mia bisnonna, i cui risotti sono considerati leggendari.

Alcuni preparano il risotto nella pentola a pressione. Non che sia impossibile, ma un risotto perfetto in pentola a pressione… ecco, no.

Il brodo perfetto

Importante quanto il riso stesso, non deve mai essere di dado: lo si prepara rigorosamente in casa, tanto più se non è solo vegetale, ma di carne o di pesce (il cosiddetto “fumetto”).

Attenzione: il brodo va lasciato cuocere a lungo e salato alla fine, con parsimonia, considerando che la cottura del risotto lo farà ridurre e concentrerà i sapori.

Come tostare il riso



Nelle cucine di casa in genere si usa far soffriggere nel burro la cipolla tritata e tostare il riso nella medesima pentola, non appena la cipolla diventa trasparente, per poi sfumare con il vino. Pochi lo sanno, ma la vera tostatura del riso si fa a secco, direttamente nella casseruola in cui si porterà poi a cottura il risotto. Il recipiente andrà per prima cosa lasciato scaldare per qualche secondo sulla fiamma vivace. A quel punto si aggiungeranno i chicchi di riso asciutti, così come escono dal sacchetto, e si mescolerà continuamente con un cucchiaio di legno sino a quando il riso darà l’impressione di diventare leggermente appiccicoso (ci vorrà un minuto circa). Attenzione: la superficie dei chicchi non deve mai diventare bruna. L’esperienza insegnerà a riconoscere il tipico profumo della tostatura prima che questa diventi fallimentare. Un trucco consiste nell’avvicinare il palmo della mano alla bocca della casseruola: se percepite un calore intenso, ci siamo.

A questo punto, se si vuole, si potrà sfumare con il vino (di ottima qualità e mai freddo di cantina, bianco o rosso secondo la ricetta), e infine aggiungere il soffritto nel modo descritto poco oltre. Alcuni esperti consigliano di riscaldare il vino in un pentolino per qualche minuto, per non causare al riso uno shock termico e per ridurre o eliminare l’alcol, che potrebbe conferire una punta amara alla pietanza.

La ragione per cui non bisognerebbe tostare il riso insieme alla cipolla è duplice: la tostatura a secco chiude i pori del chicco, garantendo una migliore tenuta di cottura; la temperatura che consente ai pori del riso di chiudersi sarebbe troppo alta per il burro e la cipolla, che brucerebbero. In pratica, se lo unite al soffritto mescolando a fiamma bassa, il riso semplicemente si insaporisce ma non si tosta affatto.

Come fare il soffritto per il risotto

Ma torniamo al soffritto: la cipolla – o, se preferite, lo scalogno o il cipollotto – deve essere tritata finissima e aggiunta al burro quando questo accenna a schiumare, quindi lasciata cuocere a fuoco molto basso sino a quando diventa trasparente, ma non “bionda”. È possibile utilizzare l’olio al posto del burro, o aggiungere un poco di lardo. Alcuni celebri chef suggeriscono addirittura di filtrare alla fine il grasso con un colino cinese, oppure di frullare la cipolla prima di soffriggerla, per conservare il sapore dell’ortaggio senza che i pezzetti finiscano sotto i denti. La gestione dei tempi richiede una certa precisione: il soffritto deve essere pronto da aggiungere in pentola nell’istante in cui il vino nella casseruola si sarà ridotto della metà.

Tempi di cottura del risotto

È il momento del brodo, che nel frattempo avrete mantenuto ben caldo. Ci sono due scuole di pensiero, sulla cottura del riso. Una, legata soprattutto alla tradizione contadina del Nord Italia, suggerisce di versare la quantità necessaria di brodo tutta in una volta, senza mai mescolare il risotto. L’altra prevede che il brodo caldo sia aggiunto al riso un mestolo alla volta, mescolando spesso sino a ultimare la cottura, che in genere richiede dai 12 ai 20 minuti secondo la varietà di cereale.

Nel primo caso esiste il rischio di sbagliare le dosi del liquido; a parte ciò, il metodo si presta se si preferisce ottenere un risotto con i chicchi “staccati”. Mescolare, infatti, aiuta invece l’amido contenuto nei chicchi a diffondersi uniformemente nel recipiente dando origine alla consistenza leggermente cremosa che molti amano.

In ogni caso, la struttura finale del risotto dovrà essere “all’onda”: non dovrà esserci del liquido che affiora sopra ai chicchi, ma la pietanza non dovrà nemmeno somigliare al calcestruzzo.

Quando vanno aggiunti gli eventuali altri ingredienti, come funghi, verdure, crostacei, insaccati? La risposta dipende molto dal tipo di ricetta che si intende realizzare e dal tempo di cottura richiesto dai vari elementi. Una buona regola consiste nell’inserire ingredienti aggiuntivi, crudi o parzialmente cotti secondo la necessità, 5 minuti dopo l’aggiunta del brodo.

Quando si manteca il risotto



Questo tocco finale è imprescindibile. Il fornello va spento un paio di minuti prima che la cottura sia completa. Si aggiunge qualche fiocchetto di burro ed eventualmente del formaggio, per esempio grana grattugiato o gorgonzola (anche in questo caso non freddi di frigo), si mescola delicatamente, si copre con un coperchio e si aspetta pazientemente che la magia si compia.

Come presentare un risotto

Ci sono mille modi per presentare e guarnire un risotto, sia che si scelga di portare in tavola le porzioni già suddivise, sia che si preferisca servirlo in una zuppiera o nel recipiente di cottura (specie nel caso della terracotta, di aspetto gradevole). Fondamentale è che il riso non resti ad aspettare i commensali troppo tempo e che sia offerto ben caldo, magari nei piatti lasciati intiepidire sopra alla stufa.

