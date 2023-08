Polpette di zucca e merluzzo surgelato, videoricetta di un secondo di pesce facile veloce e sano.

Cucina queste polpette di zucca e merluzzo se vuoi provare una ricetta con la zucca nuova e diversa dal solito. È anche piuttosto facile ed economica!

Alcuni trovano che la zucca sia troppo dolce: queste polpette di merluzzo e zucca sono un modo nuovo di cucinare questo ortaggio autunnale, perfetto per smorzare il gusto dolce dando contemporaneamente più sapore al pesce congelato.

Vedi anche: Come cucinare e conservare la zucca

Come vedrai nel video passo passo, ti bastano pochi ingredienti e poche stoviglie che tutti abbiamo in casa. Puoi cuocere il merluzzo surgelato direttamente in padella, senza aspettare che si decongeli, risparmiando così tempo e fatica.

Ricetta polpette di zucca e merluzzo

Ecco come si preparano le polpette con zucca e merluzzo, croccanti fuori e con il cuore morbido, pronte in mezzora o poco più!

Preparazione: 15 minuti. Cottura: 25 minuti. Totale: 40 minuti

Ingredienti per 2 persone

500 grammi di zucca

200 grammi di merluzzo surgelato

1 uovo

pangrattato q.b.

olio extravergine di oliva (o di semi)

sale

noce moscata

Procedimento

Step 1

Con un coltello affilato priva la zucca della sua buccia. Fai attenzione alle mani: la buccia è coriacea ma scivolosa!

Step 2

Taglia grossolanamente la zucca a pezzetti. Nel frattempo metti sul fornello una pentola con acqua leggermente salata e porta a bollore.

Step 3

Lessa la zucca in acqua bollente per circa 10 minuti. Nel frattempo inizia a cuocere il merluzzo surgelato: in una padella raccogli poco olio, adagia il merluzzo, copri con un coperchio e lascia cucinare per circa 10 minuti.

Step 4

Spegni i fornelli e scola la zucca aiutandoti con lo scolapasta.

In una ciotola trasferisci la zucca e il merluzzo. Con un cucchiaio spezzetta i due ingredienti e mescola: saranno molto morbidi, quindi non ti servirà il frullatore, ma se preferisci un impasto molto omogeneo puoi usare il mixer a immersione.

Step 5

Aggiungi un uovo, regola di sale a piacere e aggiungi la noce moscata. Mescola, quindi unisci gradualmente il pangrattato, fino a quando l’impasto inizia a staccarsi dalle pareti della ciotola.

Step 6

Cospargi con il pangrattato un piatto da portata. Aiutandoti con un cucchiaio inizia a formare delle palline di zucca, stringendole nel pugno per dare la forma. Cospargi le polpette con altro pangrattato e rigirale nel piatto in modo che si ricoprano uniformemente.

Step 7

Fai scaldare abbondante olio in una padella e friggi le polpette per pochi minuti, rigirandole di tanto fino a quando appaiono ben dorate. Consumale subito oppure lasciale raffreddare e riponile in frigo, coperte con un foglio di pellicola per alimenti.

Come servire le polpette di zucca e merluzzo

Servi queste crocchette di merluzzo semplici e veloci ben calde oppure a temperatura ambiente.

Possono fare da secondo piatto di pesce, ma anche da antipasto e da finger food per un buffet o un aperitivo, accompagnandole a piacere con verdura fresca, maionese o una salsa allo yogurt tipo kebab.

Polpette di zucca e merluzzo al forno light

Se sei a dieta e friggere non è un’opzione, sarai felice di sapere che puoi cucinare benissimo le polpette di zucca al forno: in questo caso usa poco pangrattato per la “spolverata” finale in modo che la superficie non diventi troppo asciutta.

Disponi le crocchette sulla placca del forno o in una teglia ampia: saranno cotte in 15 minuti con il forno ventilato a 180 °C.

Vedi anche: Polpette di baccalà al forno

Consigli per fare le polpette di zucca senza errori

Questa è una ricetta facile alla portata di tutti, ma ci sono alcuni accorgimenti per renderla proprio super.

Ti consiglio di usare la zucca mantovana , una qualità facile da trovare al supermercato e adatta a questa ricetta per la consistenza pastosa.

, una qualità facile da trovare al supermercato e adatta a questa ricetta per la consistenza pastosa. Fai attenzione a scolare accuratamente la zucca prima di usarla per creare le palline: se rimane troppo bagnata, farà fatica a “legare” con il pesce.

Non importa che tu usi molto olio per la cottura, ma deve essere ben caldo prima di aggiungere le polpettine nella padella.

Vuoi una variante più saporita e golosa? Sostituisci 1/3 del pangrattato con grana grattugiato ben stagionato o un altro formaggio da grattugia.

Hai scoperto un’idea per cucinare le polpette di zucca e merluzzo in modo sfizioso e semplice, ma le ricette con questo ortaggio sono tante a partire dai contorni di zucca e funghi in padella per arrivare alle ricette facili con la zucca fino ai dolci

Vedi anche: Dolci con la zucca ricette facili e gustose