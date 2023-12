polpette di merluzzo light sono una delizia culinaria perfetta per un secondo piatto di pesce che soddisfa il palato di tutta la famiglia. Questa ricetta è preparata con il merluzzo fresco ma nulla vieta di usare il cuore surgelato. In questo caso dovete fare scongelare il pesce seguendo alcune indicazioni come nella nostra Lesono una delizia culinaria perfetta per un secondo piatto di pesce che soddisfa il palato di tutta la famiglia. Questa ricetta è preparata con il merluzzo fresco ma nulla vieta di usare il cuore surgelato. In questo caso dovete fare scongelare il pesce seguendo alcune indicazioni come nella nostra ricetta del merluzzo in padella

E ora vediamo come si cucinano queste polpette di pesce al forno morbide e croccanti.

Ricetta polpette di merluzzo light

Tempo di preparazione 10 minuti Cottura 15

Ingredienti per 4 porzioni



500 gr di merluzzo

3 Uova fresche

Olio di oliva extravergine

Prezzemolo fresco

Pangrattato

Sale

Come fare le polpette di merluzzo light

Per iniziare preriscaldate il forno a 200 gradi

In un frullatore versate il pesce, le uova e il prezzemolo. Fate frullare tutto fino a quando gli ingredienti sono bel amalgamati.

Adesso versate il pane grattuggiato in un piatto. Quindi aiutandovi con un cucchiaio iniziate a preparare le crocchette di pesce e passatele nel pangrattato

Oliate una teglia, disponete le palline del e mettete in forno caldo. Rigiratele a metà cottura.

Trascorsi 15 minuti le polpette di merluzzo light sono pronte. Togliete da forno, disponete in un piatto da portata e servite i bocconcini caldi ma non bollenti e accompagnati da un contorno di stagione leggero.

Conservazione e consigli

Le polpette di pesce si mantengono in frigo dentro un contenitore ermetico per al massimo 2 giurni. Prima di consumarle fatele scaldare in forno coperte con un foglio di alluminio.

Per quanto riguarda le varianti la medesima ricetta si può fare in padella, ma è bene riordare che seppur più buone le polpette di merluzzo fritte sono meno leggere. E infine questa pietanza si può servire anche come antipasto per i menù a base di pesce, pasta fare la polpetta di dimensioni inferiori. Cerchi altre ricette facili e leggere Vedi anche: Polpette di baccalà al forno