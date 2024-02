Come cucinare gli spiedini di gamberi surgelati in padella in pochi minuti? Ricetta, tempi di cottura ingredienti per cuocere alla perfezione i gamberetti congelati in modo semplice e saporito.

La ricetta degli spiedini di gamberi surgelati è un piatto ricco di sapore perfetto per chi desidera cucinare un piatto di mare gustoso senza spendere molto, sfruttando la convenienza dei crostacei surgelati, il cui prezzo è generalmente più accessibile rispetto a quelli freschi.

Gli spiedini di gamberetti sgusciati si possono servire sia come antipasto per un menù a base di pesce sia come secondo piatto. La preparazione di questa pietanza è assai semplice, richiede pochissimi ingredienti e pochissimo tempo in cucina. Vediamo come fare i gamberi in padella

Tempo di preparazione 10 minuti Cottura 5 Totale 15 minuti

Strumenti 1 padella spiedini di legno

Ingredienti per 4 porzioni

500 gr di gamberi surgelati sgusciati

1 cucchiaio di farina

1/2 bicchiere di vino bianco

1 limone,

Prezzemolo fresco tritato, per guarnire

Olio extra vergine di oliva

Come cucinare spiedini di gamberi surgelati in padella

1

Iniziate scongelando i gamberi secondo le indicazioni sulla confezione e asciugateli bene.

2

Infilate i gamberi negli spiedini di legno e passateli nella farina, scuotendo via l’eccesso.

3

Riscaldate un filo d’olio in una padella ampia e fate rosolare gli spiedini di gamberi da ogni lato fino a doratura.

4

Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare l’alcool, mescolando delicatamente.

5

Salate e pepate a piacere, quindi irrorarte con il succo di limone e cospargete i crostacei con il prezzemolo tritato.

Servite gli spiedini di gamberi surgelati caldi, accompagnati da un contorno di zucchine cotte sempre in padella, oppure da una bella insalata sfiziosa con avocado che si sposa benissimo con i gamberi e dona un tocco più raffinato a questo secondo piatto di pesce.

Consigli e conservazione

Il pesce e i crostacei surgelati dopo la cottura vanno consumati, pertanto regolatevi con le porzioni. Se i gamberetti cotti avanzano, utilizzateli lo stesso giorno magari preparando delle tartine per l’aperitivo utilizzando la maionese o la salsa rosa

Se siete alla ricerca di altre ricette con il pesce congelato, date uno sguardo anche alla ricetta del merluzzo surgelato in padella, oppure seguite il canale cucina di Donne sul Web su Pinterest e YouTube.