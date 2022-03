insalata ravanelli e avocado. Contorno vegetariano facile e sano

Ravanelli, avocado e rucola insieme creano un piatto vegetariano sano e versatile. Ottima da servire per accompagnare ricette di secondi, questa pietanza, coniuga gusto e semplicità. Ecco come si fa un contorno facile ma ricco di sapore.

Questa insalata di ravanelli avocado e rucola grazie al contrasto dei sapori, si può proporre come un contorno raffinato nonostante la facilità della preparazione. Realizzare questo piatto infatti è molto semplice, ma per farlo buono conta molto la qualità degli ingredienti che acquistate.

L’avocado deve essere maturo al punto giusto, mentre per controllare se il ravanello rosso è fresco, dovete guardare le foglie. Comunque lo si può comprare già pulito al banco del supermercato.

Vediamo come preparare un contorno semplice e originale adatto a tutti, e in particolare a chi non ha grandi abilità in cucina.

Vedi anche: Ravanelli ricette facili

Tempo di preparazione 15 minuti

Ingredienti per due persone

Un avocado

Una confezione di ravanelli puliti

100 gr di insalata rucola pulita

Olio extra vergine di oliva

Sale

Un cucchiaino di semi di Chia ( facoltativo)

Come fare l’insalata di ravanelli e avocado

Per preparare questa insalata come prima cosa lavate in ravanelli anche se li acquistate già puliti e manteneteli a mollo in acqua.

A seguire lavate e asciugate la rucola

Ora pelate l’avocado, dividetelo a metà, togliete il seme al centro e fatelo a fette

A questo punto scolate i ravanelli, asciugateli e tagliateli a fette sottili.

In una ciotola versate tre cucchiai di olio, mezzo cucchiaino di sale fino ed emulsionate, in modo da preparare una salsetta semplice

Ora che tutti gli ingredienti sono pronti, prendete un vassoio da insalata e disponete prima la rucola, poi le fette di avocado e a seguire spargete sopra le fettine del ravanello e i semi di Chia.

A questo punto versate il condimento sugli ingredienti e lasciate insaporire prima di servire.

La vostra insalata di avocado e ravanelli è pronta. Accompagnatela con piatti di carni arrosto, pollo e con i secondi di pesce che ben si sposano con l’avocado.