Insalata di champignon crudi e avocado con menta e limone

L’insalata di funghi champignon crudi con avocado è un piatto che unisce l’aromaticità del sottobosco ai sapori esotici. Ecco qualche spunto per preparane una indimenticabile.

Champignon in insalata: una base di partenza sicura

Non tutti i funghi si possono mangiare crudi. Gli champignon sono, per fortuna, tra le qualità per cui la consumazione senza cottura non espone a rischi per la salute. Gli champignon sono reperibili tutto l’anno, anche grazie al fatto che, spesso, vengono coltivati e non solo raccolti dove crescono spontaneamente. Tuttavia, con le piogge autunnali, non sarà difficile trovarne nei prati, raccoglierli e farne la base di piatti km zero e genuini.

Tra le ricette con champignon crudi, le insalate sono le più facili da preparare e le più fresche da consumare.

Insalata di funghi crudi champignon e avocado: ingredienti e tempi

Per preparare i funghi crudi in insalata ti occorrerà:

Tempo:

La preparazione di questo piatto ti richiederà al massimo 10-15 minuti

Ingredienti per 4 persone:

2 avocado

4 cucchiai di olio extra vergine

qualche foglia di menta

100 gr di funghi champignon

1 limone

sale e pepe q.b.

Come fare l’insalata di champignon e avocado

Per prima cosa, procedere alla pulizia dei funghi, che, se freschi, saranno sporchi di terra. Non fare l’errore di immergerli in acqua, perchè, essendo come delle spugne, i funghi la assorbirebbero in quantità, compromettendo il proprio sapore. Procedi, invece, tagliando via la parte inferiore del gambo, che sarà quella più piena di terra, e pela la cappella. Strofina poi, delicatamente, un fungo alla volta con un panno umido, per rimuovere gli ulteriori residui di terra

Affetta i funghi, scegliendo tra la mandolina, per un taglio alla Julienne, o il taglio manuale, per funghi un po’ più spessi (ma non troppo!). Lasciali marinare qualche minuto in una citronette preparata col succo di limone e l’olio

Taglia ogni avocado in quattro parti, elimina il nocciolo interno e procedi alla sbucciatura. Ora taglia a fettine i frutti nel senso più lungo

Scola i funghi dalla citronette e disponili in un piatto largo dove aggiungerai anche le fettine di mango

Condisci tutto con olio, limone (se vuoi riutilizza gli stessi usati per la marinatura), sale e pepe e, infine, guarnisci il piatto con le foglie di menta.

