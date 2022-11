Gamberoni reali al marsala in padella. Ricetta sfiziosa e veloce

Il secondo speciale da servire per la cena della Vigilia di Natale sono i gamberoni al Marsala, semplici da fare leggeri e particolarmente buoni.

Cucinare i gamberoni freschi o surgelati non è affatto difficile, ma la qualità degli ingredienti che acquistiamo, è fondamentale per qualsiasi ricetta a base di pesce o crostacei che intendiamo fare.

Vediamo intanto come si prepara una ricetta di gamberoni sfiziosa a iniziare da quelli freschi per poi proseguire con i gamberi surgelati

Ingredienti per 4 persone:

1 Kg di gamberoni reali (anche congelati)

Paprika in polvere



Un bicchiere di marsala secco

Prezzemolo fresco

Sale

Olio extra vergine Aglio uno spicchio vestitoUn bicchiere di marsala seccoSaleOlio extra vergine

Come fare i gamberoni imperiali al marsala

Come prima cosa lavate e pulite i gamberoni e metteteli in uno scolapasta ( se non avete voglia di pulire i crostacei comprate le code di gamberoni puliti

Lavate e tritate il prezzemolo

In padella larga e antiaderente fate dorare leggermente l’aglio e toglietelo subito.

Ora versate i crostacei fate cuocere un paio di minuti per lato, salate, spolverate con la paprika, aggiungete metà del prezzemolo trito, versate il marsala e fate cuocere i crostacei per circa 7 o 8 minuti fino a quando l’alcol sarà evaporato

Aggiungete il reto del prezzemolo girate i crostacei con delicatezza quindi servite i gamberoni al marsala caldi.

Questo è il metodo più semplice per cucinare i gamberoni in padella.

Come cucinare i gamberoni surgelati

Prima di parlare di ricette, vediamo quali sono i migliori gamberoni congelati. I più buoni sono quelli argentini. Ma prima di cuocerli fanno fatti scongelare. Per essere pratici se dovete prepararli per la cena della Vigilia o per Capodanno, i crostacei vanno messi fuori dal frigo 6/7 ore prima della cottura.

Il procedimento una volta decongelati è lo stesso, ma i gamberoni surgelati non vanno puliti prima potete buttarli in padella tranquillamente interi e staccare le antenne mentre cuociono e servire i gamberoni imperiali interi.