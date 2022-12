Pranzo di Natale 2022: 8 ricette ecosostenibili x risparmiare gas

Per il pranzo di Natale 2022 trovi le migliori ricette e idee per cucinare bene dall’antipasto al dolce risparmiando gas ed elettricità.

Il pranzo di Natale tradizionale vedeva le nostre nonne e mamme ai fornelli fin dal giorno prima, per preparare il brodo, dorare arrosti e stracotti dalla cottura lenta e… dispendiosa. Oggi, tra il caro bollette e la consapevolezza dei cambiamenti climatici, ci si domanda se non sia il caso di cambiare rotta.

Ti proponiamo 4 + 4 ricette natalizie che si preparano usando poco il gas e senza accendere il forno, con cui comporre il tuo menu. Il risultato è ugualmente ottimo e tu spenderai meno, ti stancherai meno e impatterai un po’ meno anche sul Pianeta. Puoi usarle anche per il veglione di Capodanno o le altre feste del periodo!

Pranzo di Natale 2022: antipasti

Una scelta ecoconsapevole dipende non solo dal risparmio energetico che fai a casa, ma anche dalla scelta degli ingredienti: utilizza, dove possibile, ortaggi, frutta e carne del nostro Paese e limita i prodotti “esotici” che devono viaggiare per chilometri.

Lattuga, pomodorini, ricotta e olive sono ingredienti che puoi trovare addirittura a km 0 dai produttori locali.

Involtini prosciutto cotto e ricotta

Prepara delle fette spesse di prosciutto cotto, mortadella o altro affettato morbido. Farciscile con ricotta mista alle erbe aromatiche che preferisci, quindi arrotola e ferma il rotolino con un filo di erba cipollina. Guarnisci con un “cappello” fatto con i pomodorini e avrai un antipasto natalizio suggestivo e simpatico. (Cottura: 0 minuti)

Tartine di Natale con formaggio e olive

Scegli un formaggio spalmabile della tua zona, tipo robiola, e amalgamalo con verdure dai colori vivaci grattugiate finemente: peperoni crudi, carote, rapanelli. Aggiungi formaggio tipo emmentaler, anch’esso grattugiato a filetti sottili. Infine guarnisci con olive nere e adagia gli antipasti di carne freddi su un letto di lattuga. (Cottura: 0 minuti)

Pranzo di Natale 2022: primi piatti

Un Natale ecologico ed economico si può realizzare in molti modi senza nulla togliere alla voglia di fare festa a tavola, in famiglia, con ricette speciali che accontentino tutte le generazioni.

Al brodo per i cappelletti o alla pasta al forno sostituisci una preparazione più moderna e chic, che richiede il minimo indispensabile dell’uso del gas (o della piastra a induzione).

Tagliatelle al tartufo nero

Un primo piatto delle feste facile e veloce, ma molto sofisticato e scenografico. Acquista le tagliatelle secche, che hanno un tempo di cottura molto ridotto, e lessale per i tuoi ospiti. Scolale, quindi ributtale nella pentola calda con una noce di burro per ogni commensale. Distribuiscile nei piatti e completa con tartufo nero grattugiato al momento e pecorino. (Cottura: max 10 minuti)

Linguine con funghi cremini

Puoi acquistare le linguine verdi già pronte oppure prepararle in casa, aggiungendo all’impasto una piccola quantità di spinaci lessati e frullati, ricavati da un’altra ricetta. Cuoci la pasta bianca e verde insieme, nella stessa pentola. Nel frattempo fai saltare per 2-3 minuti in padella i funghi cremini (champignon marroni) ben puliti con poco olio, scegliendo quelli di taglia più piccola se vuoi lasciarli interi oppure dividendoli a metà se sono più grossi. Condisci le linguine con olio, formaggio grattugiato e i funghi. (Cottura: max 10 minuti)

Pranzo di Natale: secondi piatti

A meno che tu voglia spingerti alla scelta vegetariana, il pranzo di Natale della tradizione prevede la carne come secondo. Ti proponiamo due piatti veloci di manzo e di maiale, che hanno un “effetto” in tavola simile agli arrosti più classici, ma hanno un tempo di cottura sorprendentemente breve.

Tagliata di manzo con rosmarino e pepe rosa

Lascia marinare il taglio di carne intero per almeno 2 ore (meglio una notte) in una marinata a base di vino rosso, erbe aromatiche e fettine di limone. Asciugala con un panno pulito e grigliala sulla bistecchiera per circa 4 minuti per lato (chiedi al macellaio il tempo preciso in base al peso). Togli dal fuoco, lascia intiepidire e affetta sul piatto da portata, guarnendo con rosmarino fresco e bacche di pepe rosa, per dare un tocco natalizio e un gusto più acceso. (Cottura: max 10 minuti)

Medaglioni di maiale al vino rosso

Affetta un filetto di maiale a fette spesse, lega i medaglioni con lo spago e falli rosolare in padella con olio e burro per circa 3 minuti per lato. Sfuma col vino rosso, aggiungi funghi coltivati affettati, peperone a dadini e altre verdure preferite e fai ridurre per altri 3 minuti. Togli la carne dalla padella, fai ridurre il fondo di cottura e aggiungilo sul maiale per completare il piatto. (Cottura: max 15 minuti)

Contorni

Quando il menu è ricco si fa poco caso ai contorni, che invece dovrebbero essere ben curati, leggeri e bilanciare il pasto senza appesantire. Esistono infinite possibilità per contorni invernali sfiziosi che non richiedono nessuna cottura, a partire dalla nostrana insalata alla siciliana, o la più insolita con caco mela e melograno.

Insalata di arance alla siciliana semplice

In questa versione abbiamo un’insalata siciliana senza cipolle: contiene spicchi di arancia rossa pelati al vivo, songino, insalata mista, olive nere e una spolverata di grana stagionato che sorprende il palato.

Insalata invernale di frutta rucola e avocado

Sapevi che ci sono coltivazioni di avocado in Italia? Scegli uno di questi esemplari e affettalo in una ciotola insieme a fettine di caco mela, foglie di rucola, chicchi di melograno, radicchio rosso e frutta secca, che fa tanto Natale.

Pranzo di Natale: dolci e dessert

Il dessert principale delle feste, si sa, è diventato il pandoro o il panettone. Ne esistono tanti altri della tradizione locale, alcuni davvero lunghi da preparare e cuocere. Se vuoi proporre qualcosa di meno impegnativo per la tua bolletta, affidati a queste idee che potrai declinare in tante varianti. Fra l’altro questi dolci freddi si prestano benissimo anche come dessert di mezzanotte per il cenone di San Silvestro.

Dolce freddo in vasetto con crumble di biscotti

Va da sé che i biscotti da spezzettare dovranno essere i frollini natalizi tipici con le spezie: anice stellato, cannella, chiodi di garofano… Se vuoi prepararli in casa fra l’altro sappi che bastano 10 minuti di forno. In alternativa acquistali già pronti, e sbriciolali a strati intervallandoli con la panna montata. Decora a piacere e il dolce è fatto! (Cottura: 0 minuti)

Affogato al caffè con caramello

Il caffè a fine pasto lo dovrai fare comunque… perché non sfruttarlo per preparare un dessert speciale a conclusione di un pranzo impegnativo? Disponi velocemente una pallina di gelato alla vaniglia in ciascuna coppetta. Versa il caffè sul lato del recipiente, in modo da non sciogliere troppo velocemente il gelato, completa con topping al caramello e biscottini festosi. (Cottura: max 5 minuti)

Ricette di Natale: consigli per risparmiare gas

Economizzare con il gas e l’elettricità non è difficile anche quando cucini per tanti invitati: si tratta di tornare in un’ottica un po’ dimenticata in cui ogni gesto viene pensato per non essere sprecato. Ecco qualche esempio:

Se metti a scaldare l’acqua per la pasta, considera che potresti non buttarla via quando questa è cotta ma riutilizzarla per cuocervi più rapidamente delle verdure, per esempio.

Se devi proprio accendere il forno, sperabilmente di classe energetica alta (quello è il modo migliore per non sprecare energia), ricorda che puoi cuocervi più pietanze insieme e che rimane caldo a lungo dopo che è stato spento: puoi, per esempio, sfruttare questo calore per abbrustolire il pane.

I coperchi delle pentole si scaldano: puoi usare al loro posto un piatto termico o una teglia di alluminio, e poggiarvi cibi da scongelare, burro da far sciogliere o pietanze da intiepidire, così non usi nemmeno il (pur velocissimo) microonde.

Esistono infinite ricette senza cottura a cui magari non avevi pensato: esplora il canale Cucina e ne troverai tantissime.

Vedi anche: Come cucinare senza accendere i fornelli

Le ricette per il pranzo di Natale quest’anno saranno più ecologiche più leggere anche per il portafoglio. Prendi spunto per portare abitudini nuove anche nella quotidianità!

