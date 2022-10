Antipasti di carne cotta e cruda veloci, sfiziosi e gourmet. Ricette e consigli

Antipasti di carne: ecco tante idee e ricette sfiziose e veloci su come cucinare e come presentare gli antipasti con carne cotta o cruda.

Stiamo per darti delle idee semplici e fattibili per creare tanti antipasti di carne diversi, adatti a occasioni casalinghe o più formali, dalla tavolata fra amici al menu gourmet. Scegli fra queste ricette con carne e verdura, affettati, tartare e antipasti freddi oppure al forno: farai un figurone senza troppo sforzo.

Antipasti a base di carne: le 3 regole da seguire

Se hai previsto sia antipasti caldi che freddi, le scuole di pensiero sono in effetti due: c’è chi suggerisce di partire da quelli caldi (e si tratta della consuetudine più classica, da cena elegante) e chi invece dice il contrario. Puoi regolarti seguendo le altre due indicazioni seguenti per scegliere la combinazione più adatta. I sapori degli antipasti devono andare da più delicato al più intenso: parti dagli antipasti che hanno il gusto più “leggero” e continua con quelli più saporiti. Se proponi antipasti di carne e pesce, dovrai servire prima quelli a base di pesce e dopo quelli di carne.

Antipasti di carne ricette

Ecco delle idee per preparare un antipasto di carne sfizioso, veloce ed economico. Non importa quanto sia elementare la preparazione: se scegli ingredienti di qualità, anche delle semplici tartine con affettati diventeranno una entrée degna di un menu stellato.

Antipasti di carne e verdure

Associare i vegetali, crudi o cotti, all’ingrediente proteico crea equilibrio e alleggerisce la portata calorica, dando quel tocco di freschezza.

Puoi preparare, per esempio delle polpettine di carne con melanzane, o servirle con peperoni grigliati, radicchio al forno o su un letto di spinaci novelli, o ancora di songino fresco.

In genere si evita di associare la carne ai legumi: sono percepiti come ortaggi, ma in effetti sono proteici e “caricano” il piatto.

Per degli antipasti di carne estivi freddi ti suggeriamo di prendere spunto da quelli che troverai più avanti, il cui ingrediente principale è la carne cruda.

Antipasti di carne cotti

La cottura degli antipasti caldi o comunque cotti, anche se serviti a temperatura ambiente, richiede più tempo rispetto alle entrée di carne cruda, ma ha il vantaggio che ti permette di preparare gli antipasti in anticipo e riscaldarli al momento, senza troppa preoccupazione per la conservazione.

Fra gli antipasti di carne economici ti suggeriamo di servire delle fettine sottili di arrosto freddo, per esempio roast-beef di manzo, o fesa di tacchino cotta lentamente in forno, oppure il classico vitel tonné (vitello tonnato).

Un po’ più creativa (ma super facile) è una roulade di carne bianca ripiena di erbe e prosciutto, affettata a rondelle appetitose.

Tuttavia, è la lista di antipasti al forno veloci da preparare ad attrarre di più, se ti occorre predisporre un menu in anticipo e cucinare più pietanze insieme.

Prova per esempio le prugne al bacon: sono facilissime e pronte in 10 minuti.

Secondo lo stesso principio, puoi avvolgere fettine di pancetta anche intorno ai funghi cucinati al forno.

Se hai della pasta brisée o meglio ancora della pasta per pizza, puoi stenderla e ricoprirla con fette di pancetta stesa o speck. Arrotola, taglia ricavando dei rotolini, inforna per 10-15 minuti al massimo. Deliziosi anche per l’aperitivo.

Antipasti di carne cruda

Con la carne cruda ricette e consigli si orientano su due filoni:

il carpaccio la tartare.

In entrambi i casi devi procurarti carne freschissima e di prima qualità, prepararli al momento e servirli senza troppo tempo di attesa.

Ti suggeriamo per esempio un carpaccio di manzo guarnito con rucola e balsamico, o servito con funghi champignon crudi.

Anche gli spinaci novelli sono un’idea, per cambiare e dare un tocco sapido. E vogliamo parlare del carpaccio con il tartufo a scaglie?

La tartare di manzo è un must degli antipasti estivi freddi, ma si presta benissimo anche a scenari autunnali quando è tempo di funghi e castagne.

La ricetta base (con trita cruda, tuorlo fresco, senape e spezie) è molto veloce da comporre: puoi mescolare tutto in una bacinella e poi preparare le porzioni sagomandole con un coppapasta. Servile insieme a verdure crude o grigliate, oppure frutta fresca.

Se vuoi degli antipasti di carne gourmet con pochissimo sforzo, senza cottura o quasi, proponi un carpaccio di petto d’anatra marinato con erbe aromatiche e aceto balsamico: potresti servirlo con verdure fresche oppure una fettina di foie gras.

Antipasti di carne sfiziosi

Per ottenere ricette di antipasti diversi dal solito occorre ragionare un po' fuori dagli schemi: la carne può per esempio diventare un ripieno per delle crèpes salate arrotolate, farcite di pollo lessato e funghi. Accompagnandole con una salsa saporita avrai creato un tipo inedito di finger food prepasto.

A soddisfare il palato concorre anche lo sguardo. Scegli ingredienti colorati e vivaci, come peperoni e zucchine: insieme a formaggio e pancetta possono farcire le cappelle dei funghi.

Una cosa che non troverai spesso sulla tavola: prosciutto e melone, o prosciutto e fichi, accompagnato però da un elemento croccante e caldo: possono essere crostini di pane fritto, noci leggermente tostate, fiori di zucca in pastella…

Antipasti di carne veloci

Se vuoi preparare degli stuzzichini rapidi senza impazzire una buona carta da giocare sono i salumi.

Invece di presentarli nel tipico piatto di affettati e formaggi (che pure rimane un’opzione dell’ultimo minuto valida) puoi provare con delle semplici tartine con prosciutto e olive: qui la differenza sta nella scelta della qualità del prosciutto, come l’ottimo Jamon Serrano spagnolo.

Altrimenti puoi usare gli affettati per farcire dei rotolini: i roll di zucchine con formaggio cremoso e prosciutto cotto si preparano veramente in 5 minuti e sono equilibrati e gustosi.

Come cucinare la carne per gli antipasti

Ogni ricetta di carne da proporre come antipasto avrà le sue caratteristiche, ma in linea generale ci sono alcune regole da ricordare:

per aprire il pasto tendenzialmente evita carni molto grasse, stracotti, spezzatini: sono pietanze adatte a dei secondi.

Sì all’arrosto freddo o appena intiepidito, affettato sottile e in porzioni light: no a spesse fette di arrosto con intingoli e salse corpose.

Per le polpettine fritte in padella utilizza preferibilmente carne trita cruda, di manzo o di pollame: le polpette a base di carne cotta di riciclo sono buone, ma meno digeribili e hanno un gusto più impegnativo che è meglio proporre dopo la prima portata.

Gli affettati come antipasto sono sempre graditi: dato che non occorre cucinarli (salvo pancetta e bacon, che possono essere tostati in padella o in forno), concentrati sull’impiattamento: su pane tostato, sotto forma di involtini con formaggio o verdure fresche, disposti intorno ai grissini fanno sempre bella figura.

Antipasti di carne per le feste

Le occasioni di festa in qualsiasi stagione richiedono pietanze un po’ più curate e questo vale soprattutto per gli antipasti, freddi o caldi che siano: sono il biglietto da visita dell’intero menu delle feste.

Se vuoi creare l’atmosfera classica delle feste invernali, orientati su pietanze che contengano elementi decorativi tipici del momento, soprattutto sulle tonalità del rosso e del verde: bacche (quindi ribes, mirtilli, uva spina, frutti di rosa canina), foglie di alloro, chicchi di melograno possono essere alla base di guarnizioni crude, salse, composte, riduzioni, da accompagnare a un carpaccio appena scottato, un arrostino o un arrotolato tagliato a fette, senza dimenticare il paté di carne o di fegatini, un classico fra gli antipasti di carne per Natale.

Partendo da queste idee puoi spaziare e inventare i tuoi antipasti a base di carne preferiti: non c’è limite alla creatività una volta che sai come trattare gli ingredienti di partenza!

