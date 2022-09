Funghi champignon ripieni senza carne sfiziosi e veloci

Come cucinare i funghi champignon ripieni di verdure? Ecco una ricetta con foto unica speciale per preparare gli champignon giganti al forno

Le cappelle di champignon ripiene al forno senza carne sono un secondo economico nel prezzo ma ricco nel gusto, e anche bello da vedere. Questi funghi champignon ripieni di verdure si preparano in fretta e facilmente, anche con anticipo: perfetti per la pausa pranzo o per preparare un buffet.

Puoi acquistare una confezione di champignon e scegliere quelli con le “teste” più grandi, destinando quelli più piccoli ad altre ricette; i gambi saranno utilizzati per il ripieno: non si spreca niente!

Ecco allora come cucinare gli champignon ripieni con peperoni, pangrattato e formaggio e a seguire i migliori consigli per pulire gli champignon

Cappelle di champignon ripiene ricetta

Preparazione: 10 minuti. Cottura: 25 minuti. Totale: 35 minuti

Ingredienti per 2 persone

16 champignon (circa 250 g)

4 fette di edamer

½ peperone rosso

pangrattato

olio extravergine di oliva

sale

Come fare i funghi champignon ripieni senza carne

Priva gli champignon della radichetta, tagliandola con il coltello. Con le dita stacca il gambo dalla cappella. Pulisci gli champignon strofinandoli delicatamente con un panno; se necessario, sciacquali sotto l’acqua corrente e tamponali subito con un canovaccio pulito.

Affetta i gambi puliti e taglia a striscioline la falda di peperone. Nel frattempo, preriscalda il forno a 180 °C.

Trita con la mezzaluna i gambi dei funghi e il peperone insieme, quindi raccogli il tutto in una padella con 1 filo di olio.

Fai appassire il ripieno in padella per circa 2 minuti (è sufficiente che i funghi perdano umidità: cuoceranno del tutto una volta in forno).

Ungi il fondo di una teglia con 1 cucchiaio di olio, disponici le cappelle e riempile con il ripieno, aiutandoti con un cucchiaino.

Taglia in 4 ciascuna fetta di formaggio e disponi i “quadrati” sopra le teste di champignon ripiene.

Copri il tutto con abbondante pangrattato. Non importa se una parte del pangrattato finirà sul fondo della teglia!

Inforna per circa 20 minuti, o fino a quando la superficie della pietanza apparirà ben dorata. Trasferisci le cappelle di funghi ripiene nei piatti, guarnendo a piacere (per esempio con un letto di insalata iceberg).

Come pulire gli champignon

Le regole base per pulire i funghi, compresi gli champignon coltivati, sono queste:

la parte terminale del gambo, dove ci sono le radici, va eliminata;

il terriccio residuo deve essere grattato via con un panno pulito, oppure con l’apposita spazzolina per funghi;

sarebbe preferibile non lavare i funghi con l’acqua, ma nel caso degli champignon (che hanno una superficie leggermente appiccicosa) è difficile eliminare tutta la terra: sciacquali sotto il getto del rubinetto, tenendoli in uno scolapasta, e asciugali immediatamente;

è normale che i funghi tendano ad annerire a contatto con l’aria, specie se sono stati lavati: cerca di agire velocemente per limitare l’effetto, ma ricorda che non influisce sul gusto finale.

Questa ricetta diventerà uno dei tuoi cavalli di battaglia in fatto di secondi veg! Trovi altre idee con i funghi in tutto il canale.