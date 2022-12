Merluzzo in padella surgelato. Ricetta del merluzzo alle erbe

Merluzzo in padella surgelato come si fa e quanto deve cuocere il filetto di pesce. Trucchi e consigli per cuocere il cuore di merluzzo anche congelato

Scopri come cucinare il merluzzo in padella surgelato in modo che diventi croccante, saporito e sodo esattamente come se usassi il prodotto fresco della pescheria.

Cucinare i filetti di merluzzo in padella fritti partendo dall’ingrediente congelato è davvero facile, a patto di seguire due accorgimenti fondamentali:

fai decongelare il pesce almeno parzialmente, prima di utilizzarlo, seguendo le istruzioni che trovi nella ricetta;

asciuga i trancetti con della carta assorbente da cucina prima di passarli nella farina. Questo sembrerebbe un controsenso, perché la farina si “attacca” al pesce grazie all’umidità, ma se ci fosse troppo liquido ti ritroveresti con una pastella molliccia difficile da dorare.

Se seguirai gli step passo passo riportati nel procedimento preparerai velocemente dei filetti di merluzzo in padella indimenticabili.

Merluzzo in padella fritto surgelato ricetta

Vediamo come cucinare il merluzzo surgelato in padella. Ricorda che puoi sfruttare lo stesso procedimento anche con il pesce fresco, e oltre al merluzzo puoi preparare il nasello, molto simile per consistenza, reperibilità al supermercato e… prezzo (molto economico!).

Preparazione: 5 minuti. Cottura: 10 minuti. Totale: 15 minuti + il tempo per scongelare

Ingredienti per 2 persone

400 g di filetti di merluzzo surgelato

1 spicchio d’aglio

farina

olio extravergine di oliva

sale

erbe aromatiche

Come fare il merluzzo surgelato in padella

Step 1

Fai scongelare i filetti di merluzzo poggiandoli su una griglia per torte in modo che perdano l’acqua in eccesso. Puoi compiere l’operazione lasciando i filetti in frigo per una notte, oppure a temperatura ambiente per circa 1-2 ore a seconda della temperatura esterna.

Step 2

Asciuga il pesce con un foglio spesso di carta da cucina.

Step 3

Raccogli la farina in un piatto fondo e passaci ciascun filetto di merluzzo, voltandolo da tutti i lati per ricoprirlo uniformemente.

Step 4

Raccogli in una padella abbondante olio e fai rosolare lo spicchio d’aglio, senza sbucciarlo, per meno di un minuto. Unisci i cuori di merluzzo infarinati. Togli l’aglio ed eliminalo.

Lascia rosolare i filetti per circa 1 minuto per ciascun lato, rigirandoli delicatamente: puoi capire quanto deve cuocere osservando la formazione della crosticina croccante, che deve essere dorata, né bianca né bruna.

Step 5

Aggiungi le erbe aromatiche fresche tritate (prezzemolo, rosmarino, salvia, secondo la disponibilità e la stagione.

Step 6

Spegni la fiamma. Trasferisci il pesce nei piatti, regola di sale e servi subito. Ricorda di non salare il pesce fritto durante la cottura per evitare di richiamare i liquidi interni verso la crosticina.

Merluzzo: come scegliere il migliore

Per capire qual è il miglior merluzzo surgelato è difficile basarsi su provenienza e lavorazione: più o meno i tranci surgelati da supermercato in questo senso si assomigliano tutti. La differenza la fa però l’origine: il pescato sarà sempre meglio dell’allevato.

Fra le specie, quello più pregiato è il merluzzo nordico norvegese (o merluzzo Skrei) e quello proveniente dall’Alaska.

Cuore di merluzzo come cucinarlo surgelato

Se hai fretta ti svelo un trucco: puoi utilizzare i cuori di merluzzo surgelati senza scongelarli, mettendoli direttamente in padella. Attenzione però: questa scelta va bene se decidi di preparare del pesce in umido, o alla pizzaiola con pomodoro.

Se tu provassi a friggere in padella i tranci ghiacciati ti troveresti infatti con olio bollente che sprizza da tutte le parti, pesce brunito all’esterno e crudo al centro e la cucina da pulire: la differenza di temperatura è troppo marcata!

Allo stesso modo non sarebbe possibile ottenere un buon risultato a impanare il pesce congelato o infarinarlo: l’acqua che viene rilasciata in cottura farebbe bagnare e staccare la panatura.

Come vedi si possono fare con il merluzzo tantissime ricette, anche quando è surgelato!

Prova a preparare questi filetti di merluzzo in padella o fatti incuriosire da altri secondi di pesce che trovi tra le nostre ricette.