Dolci con la zucca: 5 ricette facili e gustose

I 5 dolci con la zucca più buoni da preparare in autunno: ricette facili, gustose e dettagliate da provare.

Ecco cinque idee di dolci con la zucca per la merenda di Halloween, per una colazione sana o anche solo per consumare e riciclare la zucca cotta avanzata da altre preparazioni.

Ricette dolci con la zucca

Rotolini alla zucca

In America li chiamano cinnamon rolls e in origine sono dolci lievitati tipici della tradizione svedese. In questa versione, oltre a essere guarniti con noci pecan, contengono zucca nell’impasto.

Per preparare i rotolini impasta 500 g di farina 0 con 10 g di lievito di birra, 1 uovo, 150 ml di latte tiepido, 150 g di polpa di zucca lessata, 50 g di burro morbido, 120 g di zucchero e abbondante cannella in polvere.

Lascia lievitare l’impasto coperto con un panno per almeno 1h, poi stendilo (come per fare una pizza), arrotolalo a formare un cilindro e “affettalo” in modo da ottenere tante girelle.

Disponi i rotolini uno accanto all’altro in una teglia e cuoci in forno a 160 °C per circa 35 minuti.

Poco prima di sfornare, cospargili con burro fuso sbattuto con un po’ di zucchero a velo, e distribuisci le noci pecan sulla superficie.



Crostata di zucca con pasta sfoglia

Questa crostata con la zucca è semplicissima da realizzare soprattutto se utilizzi la sfoglia pronta: distendi un quadrato di sfoglia in una teglia foderata con carta forno, quindi farciscila con zucca cruda affettata sottilmente. Completa con miele abbondante (deve coprire la superficie dell’ortaggio) o, in alternativa, 100 g di zucchero di canna fatto sciogliere in un pentolino insieme a un cucchiaio d’acqua.

Da un’altra confezione di sfoglia ricava delle strisce e disponile a griglia sopra la zucca, aggiungendo decorazioni a piacere come roselline di pasta.

Cuoci in forno a 180 °C per circa 25 minuti, o fino a quando la pasta avrà un colore dorato.

Cheesecake alla zucca

Fra le ricette di halloween questo dolce al cucchiaio con la zucca è sicuramente meno scontato di altre preparazioni. La proporzione per preparare la cheesecake con la zucca è: 1 parte di zucca cotta, 2 parti di formaggio.

Devi creare una base tritando circa 250 g di biscotti tipo digestive e mescolandoli con 120 g di burro fuso. Pressa il tutto sul fondo di uno stampo, quindi procedi con la farcia come segue.

Mescola 500 g di formaggio cremoso (tipo philadelphia o ricotta) con 200 ml di panna montata, 140 g di zucchero, 1 tuorlo, 2 fogli di gelatina ammollati nell’acqua fredda e poi sciolti a fiamma bassa insieme a 1 cucchiaio di acqua.

Dividi in 2 parti l’impasto, e a una di esse unisci 250 g di polpa di zucca cotta al forno. Versa sulla base di biscotti prima la crema “bianca”, poi quella con la zucca, in modo da creare un effetto bicolore.

Lascia riposare in frigo almeno 3h prima di servire.

Muffin alla zucca e noci

I classici muffin da condividere con i colleghi al lavoro, o da portare a scuola per una merenda gustosa e salutare.

In una ciotola mescola 250 g di farina 00, 100 g di polpa di zucca lessata e frullata, 100 g di zucchero di canna, 100 g di burro fuso, 3 uova, 1 bicchiere di latte, ½ bustina di lievito. Distribuisci l’impasto in circa 20 stampi per muffin imburrati. Affonda 2-3 noci sulla sommità di ciascun muffin, quindi cuoci in forno a 180 °C per 15-20 minuti.

Guarnisci con zucchero a velo, foglioline di menta e, se vuoi, zucca a pezzetti cotta in forno per 10 minuti e spolverizzata di zucchero a velo.

Plum cake alla zucca (pumpkin bread)

Parente del banana bread e anche del plum cake classico, questa ricetta dolce a base di zucca è perfetta per la colazione o una merenda a tema Halloween.

Ecco come si prepara il pane di zucca, che in questo caso nonostante il nome non è un vero e proprio lievitato ma una semplice torta alla zucca.

Mescola 140 g di zucchero con 100 g di burro morbido. Unisci 3 uova, 200 g di polpa di zucca lessata, 100 g di yogurt bianco, poi 250 g di farina 00 e ½ bustina di lievito per dolci. Aggiungi abbondanti spezie (cannella, zenzero in polvere, chiodi di garofano macinati) e cioccolato fondente ridotto a pezzetti (quantità a piacere).

Cuoci in forno a 180 °C per circa 35 minuti (fai la prova dello stecchino!).

Zucca adatta per dolci

Non tutti i tipi di zucca vanno bene per le ricette di torte e dolci freddi. La zucca per dolci ben riusciti non deve essere troppo acquosa, né troppo tenace, e il colore deciso certo non guarda: le varietà più adatte sono la Zucca americana, la Zucca mantovana e la Butternut.

La stagione della zucca

Anche se la zucca si trova tutto l’anno, secondo le varietà e le zone, sicuramente la sua stagione è l’autunno. Le ricette con la zucca sono legate soprattutto ai primi freddi e in particolare al periodo di Halloween: non a caso ci sono molte ricette americane a base di zucca cotta o cruda, e tante sono a tema con la tipica festa del 31 ottobre.

Un vantaggio è che la zucca è economica e “riempie”, il che aiuta sia a ottenere dosi abbondanti senza tanti ingredienti, sia a limitare le calorie aumentando invece le fibre.

Riciclare la zucca di Halloween

Le Atlantic giant sono quelle zucche da intaglio enormi che si trovano nei supermercati prima di Halloween. Dopo averle sagomate a forma di Jack the lantern, non vorrai buttarle via! La loro polpa poco saporita è adatta ai dolci, puoi cuocerla e usarla per muffin, torte, biscotti e crostate come la pumpkin pie all’americana.

Un trucco per cuocere la zucca per dolci

Poche cose sono noiose come sbucciare la zucca e farla a pezzi. C’è però un trucco ottimo per cucinare la zucca senza fatica e senza spreco: la pentola a pressione.

Se la zucca è piccola puoi inserirla intera nella pentola, altrimenti dividila in grossi pezzi. Non occorre togliere buccia, picciolo e semi!

Fai cuocere la zucca per circa 15 minuti dal fischio. Estraila e con un cucchiaio togli i semi; la buccia tenderà a staccarsi da sola, liberando tutta la polpa commestibile senza sprecare nulla.

Puoi cucinare queste 5 ricette con la zucca anche tutte insieme, per una sontuosa merenda autunnale: facci sapere quale hai preferito!

