Dolce di zucca turco con noci e tahina (kabak tatlısı)

Dolce con la zucca al cucchiaio: ricetta facile con soli due ingredienti, senza latte né uova.

Il dolce di zucca turco kabak tatlısı è un dessert autunnale semplice e sorprendente. Diverso dai soliti dolci con la zucca, questo dessert non prevede impasti né latticini: qui bastano solo un buon ortaggio e zucchero, che con la cottura lenta si trasformano in una preparazione morbida da gustare al cucchiaio. In questa ricetta vi insegniamo a preparare un dolce della tradizione turca con soli due ingredienti. A seguire trovate le varianti e i consigli per fare un kabak tatlısı, come lo preparano a Instanbul.

Tempi e porzioni: preparazione 10 min + il riposo

Cottura 40–50 min

Ingredienti per 6 porzioni

1 kg di polpa di zucca (varietà delica o violina)

400 g di zucchero semolato

100 g di noci tritate o pistacchi

2-3 cucchiai di tahina

Cannella in polvere (opzionale)

1 pallina di gelato alla vaniglia (facoltativo)

Come fare il dolce di zucca turco con noci e tahina

Per preparare il kabak tatlısı tagliate prima la zucca a fette e disponetela in una casseruola larga. Cospargete con lo zucchero, coprite e lasciate riposare 6–8 ore: la zucca rilascerà i suoi liquidi naturali. Per accelerare i tempi potete usare zucca già pulita e affettata.

Cuocete a fuoco molto basso, senza aggiungere acqua, finché i pezzi diventano teneri e lo sciroppo si addensa leggermente (40–50 minuti). È importante non alzare la fiamma: la zucca deve cuocere lentamente, altrimenti rischia di sfaldarsi.

Quando la zucca si è raffreddata trasferite le fette nei piatti, irrorate con lo sciroppo e completate con la thaina noci o pistacchi.

Varianti.

Il dolce di zucca turco va servito freddo e come vuole la tradizione con noci e tahina, ma può essere arricchito con una spolverata di cannella, oppure con una pallina di gelato o con dello yogurt colato, ingrediente tipico della cucina turca.

La tahina rimane comunque il condimento più caratteristico, perché ne bilancia la dolcezza con note tostate e leggermente amare.

Consigli e conservazione

Il kabak tatlısı si presta bene a essere preparato con qualche ora di anticipo, anzi: il riposo lo rende ancora più gustoso perché la zucca assorbe meglio lo sciroppo. Potete cucinarlo la sera per servirlo il giorno dopo, senza perdere in consistenza.

Il dolce di zucca turco si conserva in frigorifero 2–3 giorni, coperto con pellicola o chiuso in un contenitore ermetico.

Non congelare: la zucca tende a perdere la sua consistenza morbida una volta scongelata.

Al momento di servire: toglietelo dal frigo almeno 15 minuti prima, così torna a temperatura ambiente.

Altre ricette di dolci turchi

Come scegliere la zucca giusta

Per fare questo dolce di zucca turco la scelta dell’ortaggio è fondamentale. Le varietà sode e compatte come la delica, la violina o la mantovana garantiscono una buona tenuta in cottura e un sapore dolce equilibrato. Le zucche acquose, invece, rischiano di disfarsi.

Per saperne di più consultate la nostra guida completa alla zucca: varietà, proprietà e ricette.

Il doce di zucca turco kabak tatlısı grazie alla sua semplicità si distingue dai dessert occidentali come la pumpkin pie, le torte o le cheesecake alla zucca. Non ha croste né basi di biscotto: è un dolce al cucchiaio in cui la zucca cotta nello sciroppo è la protagonista.

Se vi piacciono le ricette particolari e volete scoprire altre preparazioni originali, potete esplorare la sezione cucina di Donne sul Web, la nostra bacheca Pinterest dedicata ai dolci e alle cucine dal mondo, oppure i video sul nostro canale YouTube.