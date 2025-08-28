Mozaik Pasta – Salame di cioccolato turco senza uova

Ricetta tradizionale del salame di cioccolato turco. Ecco come si prepara il salame dolce in Turchia e perché è diverso da quello italiano.

La Mozaik Pasta, o torta mosaico, è un dolce freddo turco amato da intere generazioni, preparato senza uova e con biscotti secchi. Ricorda il salame al cioccolato italiano, ma ha un’identità tutta sua. Questo dessert casalingo, semplicissimo da realizzare e adatto a tutte le stagioni, si prepara in una sola ciotola. I biscotti spezzettati, mescolati all’impasto al cioccolato, creano un effetto visivo simile a un mosaico, da cui deriva il nome.

Vediamo come si fa il salame dolce turco

– Preparazione: 20 minuti

– Riposo in frigorifero: 4 ore (o 1 ora in freezer)

– Totale: circa 20 minuti + raffreddamento

Ingredienti (per 8-10 fette)

– 300 g di biscotti secchi (tipo petit, digestive o marie)

– 120 g di burro

– 100 ml di latte

– 40 g di cacao amaro in polvere

– 100 g di zucchero

– 100 g di cioccolato fondente (facoltativo, per una versione più ricca)

– 1 cucchiaino di estratto di vaniglia (opzionale)

Ricetta salame di cioccolato turco Mozaik pasta

1. Sbriciolate i biscotti. Spezzettateli grossolanamente con le mani o in un sacchetto da freezer, usando un matterello. Devono restare pezzi irregolari, non polvere.

2. Preparate la crema al cioccolato. In un pentolino sciogliete il burro con lo zucchero, il latte e il cacao amaro. Cuocete a fuoco basso fino a ottenere un composto liscio. Se desiderate una versione ancora più ricca, potete aggiungere anche il cioccolato fondente tritato e mescolare fino a scioglimento.

3. Unite i biscotti. Togliete il composto dal fuoco, aggiungete l’estratto di vaniglia e mescolate con i biscotti fino a ricoprirli uniformemente.

4. Formate il salame. Versate il composto su un foglio di carta forno o pellicola trasparente. Modellatelo a forma di triangolo o cilindro, compattando bene. Avvolgete stretto e chiudete a caramella.

5. Fate rassodare. Riponete in frigorifero per almeno 4 ore o in freezer per 1 ora. Una volta sodo, affettate il salame di cioccolato turco con un coltello a lama liscia.

Conservazione

La Mozaik Pasta si conserva in frigorifero, ben avvolta, per circa 4-5 giorni. In alternativa, si può congelare per conservarla più a lungo: basta affettare il salame al cioccolato e riporre le fette tra strati di carta forno in un contenitore ermetico.

Consigli e varianti

Sono diverse le varianti del salame di cioccolato turco. Alcune prevedono l’aggiunta di frutta secca come noci o pistacchi per dare una nota croccante e più sapore.

Chi è intollerante può prepararlo senza latticini, usando bevande vegetali al posto di burro e latte. Infine, per un tocco scenografico, questo salame di biscotti si può decorare con zucchero a velo, salsa di caramello o una glassa al cioccolato fuso.

Curiosità

Sebbene simile alla ricetta del salame di cioccolato italiano, la Mosaik cake ha radici profonde nella cultura turca, dove è molto diffusa nelle merende per bambini, come dolce casalingo e persino nelle pasticcerie. In queste ultime viene spesso servita accompagnata da una pallina di gelato Dondurma, il tipico gelato turco dalla consistenza elastica.

Nonostante la semplicità degli ingredienti, il salame di ciccolata è considerato un comfort food a tutti gli effetti. La presenza di cacao e biscotti è comune anche in altre cucine mediorientali ed europee dell’Est, ma la forma triangolare e il nome “mosaico” la rendono inconfondibile in Turchia

Il salame di cioccolato turco, o Mozaik Pasta, è l’esempio perfetto di come con pochi ingredienti si possa creare un dolce semplice, genuino e ricco di gusto.

Se amate i dessert facili con un tocco internazionale, non perdete le altre ricette turche già pubblicate sul nostro sito: tra piatti salati e dolci della tradizione, ce n’è per tutti i gusti.

E per chi cerca idee senza cottura da preparare in anticipo, vi consigliamo di provare anche la nostra cheesecake con amaretti o di seguire la video ricetta del tiramisù perfetto, un classico intramontabile della pasticceria italiana.