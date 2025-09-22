Budino di riso turco al forno – ricetta del sütlaç originale

Budino di riso turco: come preparare a casa il Fırın sütlaç un dessert tradizionale senza uova e senza glutine.

Quando si parla di budino di riso, il sütlaç turco è uno dei dolci da provare a fare in casa. Che lo abbiate assaggiato in Turchia o solo visto in una serie tv, questo dessert al cucchiaio – senza uova, preparato con riso, latte e zucchero – resta tra i dolci più semplici e genuini. La versione al forno, chiamata fırın sütlaç, conquista con la superficie dorata che ricorda la crème brûlée francese.

Un po’ come il rizogalo greco, anche il budino di riso turco si mangia tutto l’anno e va servito freddo: semplice nella sua essenzialità oppure arricchito con frutta secca. Scopriamo insieme la ricetta originale di questo dolce turco monoporzione.

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 35 minuti

Riposo in frigo: 2 ore

Tempo totale: circa 2 ore e 45 minuti

Ingredienti (per 4 cocotte)

80 g di riso originario (chicco tondo)

1 litro di latte intero

90 g di zucchero

12 g di amido di riso o di mais (circa 1 cucchiaio colmo)

1 pizzico di sale

½ cucchiaino di estratto di vaniglia (facoltativo)

Per decorare: nocciole tritate o granella di pistacchi

Come fare il budino di riso turco

1

Lessate prima il riso. Sciacquatelo bene e mettetelo in un pentolino con 200 ml d’acqua. Cuocete a fuoco basso per circa 10 minuti, fino a quando l’acqua sarà assorbita.

2

Unite il latte. Aggiungete il latte (tenendone da parte 50 ml), il sale e, se piace, la vaniglia. Portate a leggero bollore e fate cuocere 20 minuti mescolando spesso.

3

Sciogliete l’amido nel latte freddo tenuto da parte, versatelo nel composto e cuocete altri 4–5 minuti finché il budino diventa più cremoso e resta attaccato leggermente al cucchiaio. Unite lo zucchero e mescolate bene.

4

Versate la crema in 4 cocotte resistenti al calore, disponetele in una teglia con acqua calda a metà altezza e passatele sotto il grill a 200–220 °C per 8–12 minuti, finché la superficie diventa brunita.

Lasciate intiepidire il budino di riso turco, poi mettete le cocotte in frigorifero per almeno 2 ore. Servitelo freddo, semplice o decorato con frutta secca o cannella.

Consigli e varianti

Il budino di riso turco può essere preparato in modi diversi. Se saltate il passaggio in forno resterà un dolce chiaro e cremoso, simile a una crema al latte. Con qualche minuto in più di cottura o un pizzico extra di amido diventa invece più compatto, pur mantenendo la sua morbidezza.

È un dolce naturalmente senza glutine, grazie alla semplicità degli ingredienti. Ma per chi deve prestare maggiore attenzione basta scegliere un amido certificato gluten free.

Se lo preferite meno dolce, regolatevi con lo zucchero oppure aggiungete solo tocco di miele

Quanto alle decorazioni, pistacchi e nocciole tritati sono i più usati, ma potete variare con mandorle o cocco per rendere il vostro budino diverso ogni volta.

Altre ricette turche da provare

Origini del sütlaç

Il budino di riso è presente in molte culture, ma in Turchia il sütlaç ha radici che risalgono all’epoca ottomana. Nei palazzi imperiali come nella cucina casalinga era apprezzato perché leggero e nutriente, preparato con ingredienti semplici come latte e riso. La cottura al forno, con il caratteristico strato dorato in superficie, ha trasformato nel tempo il budino di riso turco in un dolce iconico della tradizione.

Chiunque abbia visitato Istanbul sa che il budino di riso turco suclat non è solo un dessert casalingo: lo trovi nelle muhallebiçi (pudding shop), nelle pasticcerie storiche e nei ristoranti lungo il Bosforo. Una prova che le ricette della tradizione non vengono sostituite da quelle moderne, ma convivono con esse, continuando a raccontare la storia gastronomica del paese.

Il sütlaç è solo uno dei tanti dolci che potete scoprire nella nostra sezione dedicata alla cucina turca: dalla baklava, al budino di mandorle fino ai piatti salati come la pasta Eriste, al menemen e alle bevande più tipiche, dal caffè turco al tè alla turca e alla limonata fredda.

E se amate scoprire nuove idee in cucina, trovate le nostre ricette anche su Pinterest e YouTube.