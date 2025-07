Rizogalo. Ricetta del budino di riso greco cremoso e delicato

Ricetta originale del Rizogalo, il dolce di riso greco facile da fare a casa, cremoso e senza uova. Si mangia anche freddo.

Ogni paese ha la sua versione del budino di riso. In Italia è considerato un dessert più adatto ai bambini. In Grecia, invece, il rizogalo viene servito tutto l’anno, anche freddo, come dolce al cucchiaio da fine pasto. In Turchia esistono versioni simili come il sütlac, mentre in Egitto e in Libano si prepara spesso con l’aggiunta di acqua di rose o fiori d’arancio. Il risogalo greco si distingue per la sua semplicità: pochi ingredienti, nessun uovo, un profumo di vaniglia e cannella, e una consistenza morbida.

⏱ Tempo di preparazione

Preparazione: 5 minuti

Cottura: 30 minuti

Raffreddamento: 1 ora

Ingredienti per 4 porzioni

100 g di riso originario (a chicco tondo)

750 ml di latte intero

150 ml di acqua

80 g di zucchero

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (o vanillina)

1 scorza di limone (facoltativa)

Cannella in polvere q.b. per servire

Facoltativo: 1 cucchiaio di amido di mais sciolto in 2 cucchiai di latte freddo

Rizogalo: come si fa il budino di riso greco

1

Sciacquate il riso sotto acqua corrente. In una pentola, portate a ebollizione l’acqua con metà del latte (375 ml), quindi aggiungete il riso.

2

Cuocete a fuoco medio-basso, mescolando spesso, finché il riso diventa tenero e il liquido si è quasi assorbito (circa 20 minuti).

3

Aggiungete il resto del latte, lo zucchero e la scorza di limone. Continuate la cottura per altri 10 minuti.

4

Se desiderate un rizogalo più denso, aggiungete l’amido sciolto in poco latte freddo, mescolando bene per evitare grumi.

5

Togliete dal fuoco, eliminate la scorza di limone, unite la vaniglia e mescolate.

6

Versate il budino al riso in coppette, lasciatelo intiepidire, poi trasferitelo in frigorifero per almeno 1 ora. Al momento di servire, spolverate il budino di riso greco con la cannella.

Conservate il rizogalo in frigorifero per massimo 2 giorni, ben coperto

Consigli

Usate riso a chicco corto, che rilascia più amido e garantisce una consistenza più cremosa. Se avete dubbi sulla varietà, potete consultare la nostra guida ai tipi di riso.

Se preferite un dolce di riso senza lattosio, potete usare latte vegetale, tenendo conto che il sapore sarà leggermente diverso.

Il budino di riso dolce si può servire anche a temperatura ambiente, non solo freddo.

ll rizogalo è uno di quei dessert da fare in casa che non hanno bisogno di presentazioni elaborate: basta un buon riso, latte, zucchero e un pizzico di pazienza.

Se amate i sapori semplici, ma con una nota di tradizione mediterranea, questa è una ricetta che vale la pena tenere a portata di mano.

Cercate altre ricette internazionali? Trovate altre idee nella sezione cucina di Donne sul Web e sulle nostre pagine social.