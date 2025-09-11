Biscotti turchi con mela e cannella (Elmalı kurabiye)

Dolcetti economici e facili da fare in casa, con un ripieno profumato di mele e spezie.

I biscotti turchi con mela e cannella, conosciuti come elmalı kurabiye, sono dolcetti casalinghi tipici della Turchia. A differenza degli apple cookies americani, che hanno la forma di biscotti morbidi e tondi, gli elmalı kurabiye si presentano come piccoli rotolini ripieni, simili ai fagottini, ma con un impasto allo yogurt che avvolge una farcitura a base di mele grattugiate, cannella e frutta secca.

Gli elmalı kurabiye sono dolci economici, facili da fare in casa e perfetti in autunno, quando le mele sono di stagione, ma in Turchia vengono preparati e gustati tutto l’anno. Ecco come preparare dei deliziosi biscotti con le mele morbidi e sani.

Preparazione: 25 minuti

Impasto e riposo: 15 minuti

Cottura in forno: 20 minuti

⏱️ Tempo totale: circa 60 minuti

Ingredienti per circa 30 biscotti turchi

Per l’impasto

300 g di farina 00

150 g di burro morbido

100 g di yogurt bianco intero

60 g di zucchero a velo

1 cucchiaino di lievito per dolci

Amido di mais (maizena)

Per il ripieno

3 mele (Golden o renette)

60 g di zucchero semolato

1 cucchiaino di cannella in polvere

50 g di noci o nocciole tritate

Per decorare

Zucchero a velo q.b.

Come fare i biscotti turchi con mela e cannella

Preparate prima il ripieno.

Sbucciate e grattugiate le mele. Mettetele in padella con lo zucchero e cuocete a fuoco dolce per circa 5 minuti, fino a farle ammorbidire e asciugare. Unite la cannella e la frutta secca tritata, mescolate e lasciate raffreddare.

Preparate la base



In una ciotola lavorate burro morbido, yogurt e zucchero a velo. Aggiungete la farina setacciata con il lievito e la maizena fino a ottenere un impasto liscio e morbido. Coprite e fate riposare per 15 minuti.

Formate i rotolini

Stendete l’impasto e ricavate dei dischi tagliate a spicchi, disponete il ripieno al centro e arrotolatelo verso la punta per ottenere i rotolini

Cottura

Sistemate i rotolini su una teglia rivestita con carta forno. Cuocete in forno statico a 180°C per circa 20 minuti, finché diventano dorati in superficie.

Lasciate raffreddare i biscotti turchi con mela e cannella su una grata e spolverizzate con abbondante zucchero a velo prima di servire.

Consigli e varianti

Come per altre ricette, potete arricchire il ripieno dei biscotti turchi con mela aggiungento l’uvetta sultanina o le mandorle.

Se invece vi piacciono i dolci speziati, unite anche un pizzico di zenzero o cardamomo.

I biscotti turchi con mela e cannella si conservateno in una scatola di latta: resteranno fragranti per 4-5 giorni.

Curiosità e tradizione

Gli elmalı kurabiye sono uno dei dolci più amati in Turchia: si preparano per gli ospiti, le feste di famiglia e per la merenda dei bambini.

E come accade per tanti dolci casalinghi come la mozaik pasta, anche questi biscotti si gustano con il tè turco, simbolo della vita quotidiana e delle abitudini locali. Nella Turchia europea, invece, il tè convive da tempo con altre consuetudini, dal caffè espresso, a quello americano al cappuccino ai vari frappè con latte, a dimostrazione di una cultura che unisce tradizione e modernità.

Per altre specialità dal Medio Oriente, invece, trovate tutte le ricette turche nella nostra sezione dedicata e su Pinterest.