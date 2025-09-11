Biscotti turchi con mela e cannella (Elmalı kurabiye)

Dolcetti economici e facili da fare in casa, con un ripieno profumato di mele e spezie.
I biscotti turchi con mela e cannella, conosciuti come elmalı kurabiye, sono dolcetti casalinghi tipici della Turchia. A differenza degli apple cookies americani, che hanno la forma di biscotti morbidi e tondi, gli elmalı kurabiye si presentano come piccoli rotolini ripieni, simili ai fagottini, ma con un impasto allo yogurt che avvolge una farcitura a base di mele grattugiate, cannella e frutta secca.
Gli elmalı kurabiye sono dolci economici, facili da fare in casa e perfetti in autunno, quando le mele sono di stagione, ma in Turchia vengono preparati e gustati tutto l’anno. Ecco come preparare dei deliziosi biscotti con le mele morbidi e sani.
Preparazione: 25 minuti
Impasto e riposo: 15 minuti
Cottura in forno: 20 minuti
⏱️ Tempo totale: circa 60 minuti
Ingredienti per circa 30 biscotti turchi
Per l’impasto
300 g di farina 00
150 g di burro morbido
100 g di yogurt bianco intero
60 g di zucchero a velo
1 cucchiaino di lievito per dolci
Amido di mais (maizena)
Per il ripieno
3 mele (Golden o renette)
60 g di zucchero semolato
1 cucchiaino di cannella in polvere
50 g di noci o nocciole tritate
Per decorare
Zucchero a velo q.b.
Come fare i biscotti turchi con mela e cannella
Preparate prima il ripieno.
Sbucciate e grattugiate le mele. Mettetele in padella con lo zucchero e cuocete a fuoco dolce per circa 5 minuti, fino a farle ammorbidire e asciugare. Unite la cannella e la frutta secca tritata, mescolate e lasciate raffreddare.
Preparate la base
In una ciotola lavorate burro morbido, yogurt e zucchero a velo. Aggiungete la farina setacciata con il lievito e la maizena fino a ottenere un impasto liscio e morbido. Coprite e fate riposare per 15 minuti.
Formate i rotolini
Stendete l’impasto e ricavate dei dischi tagliate a spicchi, disponete il ripieno al centro e arrotolatelo verso la punta per ottenere i rotolini
Cottura
Sistemate i rotolini su una teglia rivestita con carta forno. Cuocete in forno statico a 180°C per circa 20 minuti, finché diventano dorati in superficie.
Lasciate raffreddare i biscotti turchi con mela e cannella su una grata e spolverizzate con abbondante zucchero a velo prima di servire.
Consigli e varianti
Come per altre ricette, potete arricchire il ripieno dei biscotti turchi con mela aggiungento l’uvetta sultanina o le mandorle.
Se invece vi piacciono i dolci speziati, unite anche un pizzico di zenzero o cardamomo.
I biscotti turchi con mela e cannella si conservateno in una scatola di latta: resteranno fragranti per 4-5 giorni.
Altri dolci con le mele
Curiosità e tradizione
Gli elmalı kurabiye sono uno dei dolci più amati in Turchia: si preparano per gli ospiti, le feste di famiglia e per la merenda dei bambini.
E come accade per tanti dolci casalinghi come la mozaik pasta, anche questi biscotti si gustano con il tè turco, simbolo della vita quotidiana e delle abitudini locali. Nella Turchia europea, invece, il tè convive da tempo con altre consuetudini, dal caffè espresso, a quello americano al cappuccino ai vari frappè con latte, a dimostrazione di una cultura che unisce tradizione e modernità.
Per altre specialità dal Medio Oriente, invece, trovate tutte le ricette turche nella nostra sezione dedicata e su Pinterest.