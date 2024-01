Le mele a fette al forno sono una ricetta semplice e deliziosa che combina la dolcezza della frutta con il croccante delle noci e il gusto piccante dello zenzero. Ecco come si fanno

State gà pensando alle ricette di San Valentino? Le mele a fette al forno con noci e zenzero con il loro gusto speziato sono il dessert perfetto per una cena romantica.

Questa ricetta è il fine pasto semplice ma ricco di sapore ideale per una cena di coppia leggera. Le mele, con la loro dolcezza naturale si combinano con l’aroma della cannella, mentre il tocco da chef viene dato dal sapore speziato dello zenzero.

L’aggiunta del burro rende la mela cotta al forno più morbida mentre i gherigli di noci arricchiscono il sapore di queste dessert dolce e piccante. Ecco come si fanno delle mele a fette al forno in modo semplice e veloce.

Tempo di preparazione 10 minuti Cottura 20 minuti Totale 30 minuti

Ingredienti per due porzioni

2 mele rosse

50 gr di gherigli di noci

1 cucchiaio di zucchero di canna

1/4 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato

Cannella in polvere

Un pizzico di sale

30 gr di burro, a pezzetti

Succo di limone

Come fare le mele a fette al forno con noci e zenzero

Preriscaldate il forno a 180°C

Lavate le mele, rimuovete il torsolo e tagliatele a fette di circa 1 cm di spessore. Irrorate le fette di mela con il succo di limone per evitare che anneriscano.

In una ciotola piccola, versate le noci tritate, lo zucchero di canna, lo zenzero grattugiato e il sale.

Adesso disponete le fette di mele in una teglia foderata dall carta da forno. Distritbuite sopra il mix di noci e spezie e aggiungete dei fiocchetti di burro sopra ogni fetta di mela.

Infornate per 20 minuti o fino a quando la superficie della frutta diventa croccante e dorata.

Togliete dal forno, disponete le fette di frutta affettate in un vassoio e spolverate con la cannella.

Servite le mele al forno a fette noci e zenzero calde accompagnate da una pallina di gelato alla vaniglia.

Consigli

Questa ricetta di mele a fette al forno è pensata per due, come metafora della condivisione e dell’intimità che caratterizzano la festa di San Valentino, ma se vi è piaciuta e volete proporla come dessert per una cena con amici, dovete solo aumentare le dosi.

Il canale “Cucina di Donne sul Web” è una miniera di ricette dolci, semplici e rapide, ideali per ogni occasione. Scoprite le nostre video ricette su YouTube, dove condividiamo passaggi chiari e suggerimenti pratici per dolci deliziosi che possono preparare tutti.

Dalle torte veloci, alle marmellate ai biscotti da forno last minute, abbiamo tutto ciò di cui avete bisogno