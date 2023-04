Fragole e meringa con panna sono un connubio goloso e divino. Ricetta di un dessert facilissimo che si fa in 10 minuti.

Le fragole con meringa e la panna sono il dolce al cucchiaio più semplice del mondo, che non richiede alcuna cottura e si fa in tempi velocissimi.

Questo dessert di frutta, le cui origini non sono italiane, si può fare in tre modi: preparando la meringa in casa come nella ricetta di crostata con meringa, con la crema pasticcera fatta in casa, oppure, se non si ha voglia di cucinare, si possono comprare gli ingredienti già pronti e assemblare tutto in coppe o bicchieri.

Comunque sia, questo dessert di fragole e meringhe in coppa fa sempre colpo: stupisce gli ospiti e appaga la voglia di dolce.

Proviamo a fare la ricetta più veloce e facile, adatta a chi non è esperto in cucina. L’unica accortezza da avere è quella di comprare fragole fresche rosse e mature al punto giusto.

Le dosi indicate per fare questo dolce al cucchiaio sono per 4 persone. Considera comunque che nei dessert monoporzione anche il contenitore ha la sua importanza. Quindi, per non sbagliare usa anche i classici bicchieri in vetro per acqua.

E ora passiamo alla lista della spesa e alla ricetta.

Tempo di preparazione 15 minuti Cottura 0

Ingredienti per 4 porzione

500 gr di fragole

1 confezione di panna montata spray

Un confezione di meringhe pronte

Marsala due cucchiai

Un cucchiaino di zucchero di canna

Come fare fragole meringa e panna

Foglie di menta per decorare

Per iniziare Lava prima le fragole sotto in getto di acqua fredda e poi togli il picciolo. Dividi la frutta in 4 parti e metti dentro una ciotola.

Aggiungi il liquore marsala e lo zucchero. Gira delicatamente la frutta e lascia insaporire la macedonia.

Ora fai a pezzi le meringhe in modo grossolano e disponi un primo strato nei bicchieri. Metti sopra uno strato di panna e una parte delle fragole.

Aggiungi altra panna e meringhe e termina con la frutta. Metti in frigo.

Prima di servire il dessert con fragole meringa e panna decora ogni porzione con foglie di menta fresca.

