Torta di fragole e panna, video ricetta di una torta di fragole fresche facile e morbida come non l’hai mai fatta.

Una torta di fragole e panna un po’ vintage come questa batte tutte le ricette che hai provato di strawberry cake. Certamente è spettacolare da vedere e da presentare agli ospiti, ma è il sapore che ti conquisterà: è un dolce con la panna e fragole equilibrato, né troppo grasso, né troppo zuccheroso, senza bagna alcolica…

La parola per descrivere meglio questa torta farcita con frutta estiva è genuino: nel suo essere classica e casalinga diventa sorprendente, ma scoprirai che la ricetta è perfetta è per preparare torte per compleanno semplici da fare a casa

Il procedimento richiede un pochino di attenzione, ma seguendo gli step della video ricetta non puoi sbagliare. In ogni caso, non preoccuparti: si tratta di un impasto base infallibile che riesce sempre, anche se non rispetti strettamente l’ordine che vedi nel video tutorial!

La preparazione ti richiederà in tutto un’ora. Puoi però suddividerla, cucinando la base e lo sciroppo anche il giorno prima e assemblando la torta a strati poco prima di servirla.

Torta di fragole e panna ricetta passo passo

Ecco come preparare questo scenografico dessert con le fragole, semplice e profumato. Considera queste dosi per la classica torta rotonda di circa 25 cm di diametro, adatta per ottenere 6-8 fette (anche di più per chi ama le porzioni piccole, o per i bambini!).

Preparazione: 15 minuti. Cottura: 45 minuti. Totale: 60 minuti.

Ingredienti per 6-8 persone (teglia da 24-26 cm)

1,5 kg di fragole

250 g di farina 00

200 g di zucchero

(+ 2 cucchiai)

150 g di burro morbido

130 g di yogurt bianco

4 uova

1/2 bustina di lievito

1 bicchiere d’acqua

250 g di panna liquida

30 g di zucchero a velo

Procedimento

Step 1

Monta i 200 g di zucchero con il burro morbido. Ti consiglio di usare i ganci dello sbattitore elettrico, ma puoi farlo anche a mano usando una frusta o la forchetta.

Step 2

Separa i tuorli dagli albumi. Conserva gli albumi in una ciotola a parte (serviranno dopo), aggiungi i tuorli al composto e amalgama il tutto.

Step 3

Aggiungi lo yogurt al composto e mescola fino a ottenere un impasto uniforme.

Step 4

Unisci il lievito e aggiungi gradatamente circa metà della farina, sempre mescolando.

Step 5

Monta gli albumi a neve, quindi unisci l’impasto agli albumi, mescolando a velocità bassa. Cerca di compiere un movimento circolare dal fondo della ciotola verso l’alto: aiuta a mantenere spumoso il composto.

Step 6

Quando l’impasto è omogeneo, aggiungi la farina rimasta. Quindi trasferisci il tutto in una teglia a cerniera di 24-26 cm di diametro e inforna a 180 °C per 40 minuti (fai la prova dello stecchino per controllare la cottura).

Step 7

Mentre la base cuoce, prepara lo sciroppo di fragole per la bagna. Spremi in uno schiacciapatate 350 g di fragole (circa 7 fragole: una fragola pesa 50-60 grammi) ricavandone il succo. Aggiungi 2 cucchiai di zucchero e 1 bicchiere d’acqua, quindi poni sul fornello e fai sobbollire per circa 5 minuti.

Step 8

Raccogli in una ciotola la panna liquida, fredda di frigo, e lo zucchero a velo setacciato. Monta la panna: ti servirà per farcire la torta di fragole, quando sarà pronta.

Step 9

Taglia la torta a metà e bagna la parte inferiore con metà dello sciroppo di fragole. Non importa che la base sia totalmente inzuppata: il dolce è rustico e deve restare un po’ più asciutto del classico pan di Spagna intriso di sciroppo.

Step 10

Componi il dolce: priva le fragole delle foglie verdi, tagliale a metà e disponile sulla base, in modo che le punte sporgano dal bordo, finché avrai ricoperto tutta la superficie. Bagna anche la copertura della torta e rimettila al suo posto, sopra la frutta, quindi coprila con le fragole rimaste. Completa distribuendo fiocchi di panna montata con l’aiuto di un sac à poche. Ecco come decorare una torta con panna e fragole: è facile!

La tua opera è pronta per essere servita! Non sembra proprio una torta di compleanno presa da un libro illustrato d’epoca?

Come conservare la torta di fragole e panna

Se non puoi offrirla subito, conservala in frigorifero coperta con una campana. Si tratta di un dolce di frutta e panna fresca che quindi si conserva intatto solo per qualche ora: se devi prepararlo con anticipo ti consiglio di aggiungere la panna all’ultimo momento!

Torta alle fragole: varianti

L’impasto che ti ho proposto si basa sulla yogurt sponge cake americana (pensata per una torta di fragole e yogurt) e può essere utilizzato in mille modi. È proprio perfetto per la frutta, quindi puoi sostituire le fragole con altri frutti freschi di stagione, ma è adatto anche alla crema pasticcera e alla crema chantilly.

Se vuoi preparare una torta fragole e panna veloce e poco impegnativa puoi ripiegare sul pan di spagna pronto, per la base, ma perderai quel retrogusto “casa della nonna” che è il plus di questa ricetta.

Vedi anche: Pan di Spagna ricetta

Non vedo l’ora che tu assaggi una fetta, perché questa è una delle mie torte del cuore: per trovare le dosi giuste sono partita da una ricetta antica fiorentina, la cui riproduzione è appesa come decorazione nella mia cucina da molti anni. L’ho adattata al gusto moderno, ma le sue radici traspaiono nella consistenza leggermente ruvida e nel sapore ben bilanciato.

