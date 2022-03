Torta di ricotta e uvetta morbida e veloce Video ricetta

Torta di ricotta e uvetta video ricetta passo passo per imparare a preparare una torta al forno morbida e veloce facile da fare a casa. Consigli e segreti per fare a casa una torta genuina.

Questa torta con la ricotta e uvetta soffice facile da preparare è la soluzione ideale per tante occasioni. Si può servire volendo come dessert, ma anche semplicemente per accompagnare una tazza di tè o per una colazione gustosa e genuina.

Qui ti presentiamo una torta di ricotta sofficissima e gustosa che si prepara solo con una ciotola e un cucchiaio di legno: non occorrono grandi abilità o attrezzature complicate per ottenere un risultato infallibile. Cuoce in forno in poco più di mezzora: guarda la video ricetta e vedrai tutti i passaggi per cucinarla.

Torta ricotta e uvetta ricetta

Tempo di cottura e preparazione: 50 minuti

Ingredienti per 6 / 8 porzioni

250 g di ricotta

200 g di farina 00

180 g di zucchero bianco

100 g di olio di oliva o di semi

100 g di uvetta

2 uova

1/2 bustina lievito

Come fare la torta di ricotta e uvetta

Preriscalda il forno a 180 °C.

Raccogli l’uvetta in una ciotolina e aggiungi acqua fino a coprirla, per reidratarla. Lasciala riposare mentre prepari l’impasto.

Rompi le uova in una ciotola e sbattile con lo zucchero fino a ottenere una crema uniforme.

Aggiungi la ricotta, spezzettala con il cucchiaio di legno e poi mescola vigorosamente fino ad amalgamarla completamente.

Unisci l’olio a filo, mescolando per incorporarlo.

Aggiungi la farina e il lievito, e mescola sino a ottenere un composto omogeneo e senza grumi.

Scola le uvette nello scolapasta, strizzale delicatamente con le mani e uniscile all’impasto.

Ungi con un filo d’olio una teglia da forno e trasferisci l’impasto, livellandolo con il cucchiaio.

Inforna per circa 40 minuti (fai la prova dello stecchino).

Sforna il dolce alla ricotta e uvetta, lascialo intiepidire, quindi toglilo dalla teglia e servilo.

Il trucco in più

Se vuoi ottenere una torta di ricotta ancora più alta e soffice, all’inizio della preparazione separa i tuorli dagli albumi e monta questi ultimi a neve ben ferma. Inoltre, puoi passare al setaccio la ricotta, in modo da farle incorporare aria rendendola più spumosa. Fai molta attenzione a mescolare gli ingredienti delicatamente, con un movimento verticale, in modo da non smontare il composto.

Come servire la torta di ricotta e uvetta

Si tratta di un dolce morbido da colazione o da merenda: l’ideale è servirla tiepida accompagnata da una tazza di tè o da una bevanda calda. È adatta anche a essere inzuppata, per chi ha questa abitudine.

Il dolce è già nutriente e sostanzioso, ma se vuoi proporlo con una pallina di gelato scegli gusti “caldi” come crema, vaniglia, cannella e guarnisci con un filo di miele.

Dal momento che non si sbriciola particolarmente e non unge, la fetta di torta può essere mangiata senza posate, ma è comunque consigliato accompagnarla con un tovagliolino e una forchetta da dolce.

Come conservare la torta di ricotta

Non occorre conservare in frigo la torta di ricotta: la percentuale di formaggio rispetto alla farina e il metodo di cottura fanno sì che il dolce sia piuttosto asciutto e non rischi di deteriorarsi in fretta.

Conservala a temperatura ambiente sotto una campana: resisterà senza problemi per due o tre giorni.

Che ricotta usare per i dolci

Ci sono ricette dolci con la ricotta che danno il meglio con quel tipo di ricotta un po’ granulosa che trovi venduta nei cestelli forati. Questa va bene soprattutto per dolci tradizionali come i cannoli e la pastiera, e richiede di essere accuratamente passata al setaccio prima dell’uso.

Per la torta di ricotta e uvetta e in generale per qualsiasi torta di ricotta morbida, invece, puoi usare la ricotta vaccina più cremosa, quella che si acquista comunemente al supermercato nelle vaschette di plastica da 250 grammi: la grana fine e la consistenza leggera la rendono infatti più facile da lavorare e più adatta a ottenere dolci morbidi veloci da preparare.

Ora sai come fare una torta di ricotta soffice e appetitosa, senza troppa fatica. Facci sapere se ti è piaciuta!

