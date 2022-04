Crostata ricotta e limone con meringa morbida e cremosa.

Crostata ricotta e limone con meringa fatta in casa. Ricetta con immagini passo e i migliori consigli per preparare la meringa morbida.

Se cerchi un’alternativa alla pastiera che stupisca i tuoi ospiti nel gusto e nell’aspetto, devi provare questa crostata con ricotta profumata al limone e sormontata da un guscio di meringa.

La preparazione di questo dessert richiede un po’ di attenzione per gestire correttamente i vari passaggi, ma niente paura: segui gli step e riuscirai a realizzarla con successo.

Questo dolce con la ricotta ha alcune particolarità. L’aroma di limone non proviene da preparati sintetici, ma dal succo e dalla buccia che vengono utilizzati freschi per aromatizzare l’impasto e la farcitura. Naturalmente è meglio usare limoni biologici o non trattati, soprattutto senza cere lucidanti.

Inoltre noterai che la base della torta non contiene zucchero: è una frolla neutra, ma non te ne accorgerai perché sia la farcia che (soprattutto) la copertura di meringa morbida sono decisamente dolci. Non farti tentare dal dubbio di aggiungere zucchero nella frolla: davvero non è necessario.

Come fare la meringa soffice ricetta

Per questa torta viene utilizzata una tipologia di meringa che, nonostante la crosticina brunita in superficie, rimane morbida e cremosa. È diversa quindi dalle meringhe completamente asciutte che si usano come decorazione, ed è strepitosa per sapore e consistenza.

Ci sono due modi per ottenere questo risultato: noi ti proponiamo quello più semplice.

Se devi guarnire di meringa morbida un dolce freddo al cucchiaio, allora è preferibile usare la ricetta della meringa italiana: agli albumi montati viene aggiunto a filo lo zucchero fuso a sciroppo alla temperatura di 121 °C. Questa procedura serve per pastorizzare gli albumi, rendendo più sicura la conservazione.

Per preparare la torta ricotta e limone qui presentata, però, non ti serve per forza usare questo accorgimento dato che la meringa passerà 40 minuti in forno: puoi seguire il procedimento descritto nella ricetta, più facile e adatto anche ai principianti. Ti basta solo avere le fruste elettriche e una ciotola.

Ecco allora come si prepara la crostata alla ricotta e limone più profumata che tu abbia mai assaggiato.

Crostata di ricotta e limone ricetta

Preparazione: 15 minuti. Cottura: 1 ora. Totale: 1 ora e 15 minuti.

Ingredienti per 6-8 persone

250 g di ricotta vaccina

230 g di zucchero + 2 cucchiai

200 g di farina + 2 cucchiai

200 g di latte

100 g di burro morbido + quello per la teglia

3 uova

1 limone

Come fare la crostata ricotta limone con meringa

Preparare la base della crostata

Raccogli 200 g di farina in una ciotola. Rompi 2 uova, separa gli albumi e conservali per dopo. Unisci i 2 tuorli alla farina. Aggiungi il burro morbido. Spremi mezzo limone, filtra il succo e uniscilo agli altri ingredienti. (Prima di spremere il limone ti consiglio di grattugiarne la buccia: ti servirà per la farcia.) Impasta, prima con l’aiuto di una forchetta, per non scaldare troppo il composto, poi con le mani. Amalgama fino a ottenere una palla dall’aspetto omogeneo. Racchiudi l’impasto in un foglio di pellicola per alimenti e riponilo in frigo mentre prepari la farcia.

Come si prepara la crema di ricotta e limone

Raccogli in una ciotola la ricotta, 100 g di zucchero e la buccia grattugiata del limone. Mescola vigorosamente fino a ottenere una crema uniforme, che terrai da parte. Rompi l’ultimo uovo, dividi il tuorlo dall’albume e conserva questo per dopo. Versa invece il tuorlo in un pentolino antiaderente. Aggiungi 2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di farina, poi versa a filo poco latte, mescolando con un cucchiaio di legno fino a ottenere una crema densa e senza grumi. Unisci gradatamente il latte rimanente, sempre mescolando, e poni il pentolino sul fornello. Fai scaldare il tutto a fiamma media, mescolando continuamente, fino a quando inizia a sobbollire. Abbassa la fiamma e mescola ancora, finché sentirai che la crema diventa più densa e consistente e ha un aspetto opaco.

Spegni la fiamma e trasferisci la crema pasticcera nella ciotola con la ricotta, mescolando velocemente per incorporarla.

Assemblare la torta

Preriscalda il forno a 180 °C. Imburra una teglia per torte. Estrai dal frigo l’impasto per la base della crostata e dividilo in due parti, secondo la proporzione 2/3-1/3. Usa la parte più grossa per creare il fondo, disponendola nella tortiera e premendo con le dita. Usa la parte più piccola per creare i bordi, modellandola con le mani per creare una sorta di salsicciotto. L’impasto è molto friabile, tenderà a sbriciolarsi, ma sarà sufficiente compattarlo con le dita per farlo aderire al recipiente. Versa la farcia sopra la base, livella con l’aiuto di un coltello e inforna la torta per 10-15 minuti, mentre prepari la meringa.

Come fare la meringa morbida

Raccogli in una ciotola capiente i 3 albumi che hai conservato dalla preparazione della torta e montali a neve ben ferma. Unisci i 130 g di zucchero rimasti, sempre montando, con le fruste a velocità ridotta.

completare la torta

Dopo 10-15 minuti di cottura estrai la torta dal forno, facendo attenzione a non scottarti.

Disponi velocemente la meringa sulla superficie della farcia, livellandola con una spatola o un coltello, quindi rimetti la torta in forno e prosegui la cottura per 45-50 minuti. La superficie della torta deve apparire brunita e asciutta, ma non bruciacchiata.



A seconda del peso degli albumi, potrebbe avanzarti un po’ di meringa: puoi riutilizzarla per un’altra ricetta oppure preparare delle piccole meringhe morbide che userai per guarnire il piatto.

Estrai la torta dal forno e lasciala intiepidire prima di servirla.

Come servire la crostata alla ricotta e meringa

Questa torta ha una struttura delicata e per valorizzare la sua crosticina invitante vale la pena portarla in tavola intera. Tuttavia anche la fetta sul piatto, con i suoi tre strati di diverse gradazioni dal giallo al bianco, fa la sua scena: taglia la fetta con molta delicatezza con un coltello affilato, spostala con l’aiuto di una paletta per dolci e guarnisci a piacere, per esempio con un filo di caramello salato, zeste di limone e una piccola meringa soffice.

Per una resa migliore l’ideale è servire la crostata subito, leggermente tiepida, ma se la conservi in frigo ricorda di estrarla circa mezzora prima del servizio, per evitare che la base risulti leggermente indurita dal freddo.

Come si conserva la torta di ricotta e limone

Questo dolce con la meringa soffice va conservato in frigorifero e consumato nel giro di 48 ore al massimo: nonostante si tratti di una torta con crema pasticcera cotta in forno e non “fresca”, la presenza dell’uovo fa sì che ci si debba regolare come per la conservazione di un dolce al cucchiaio.

L’attrezzo giusto per grattugiare la buccia di limone

La buccia degli agrumi ha uno strato superficiale sotto al quale si nasconde una parte più spugnosa di colore bianco. Per un risultato ideale, nei dolci sarebbe meglio usare soltanto la parte superficiale della buccia di limone o di arancia: procurati una apposita grattugia per agrumi, affilata ma di poco spessore (fai attenzione alle dita!).

Se vuoi una vera chicca da pasticceri, non puoi farti mandare un rigalimoni: si tratta di un piccolo attrezzo, delle dimensioni di una forchettina, che permette di creare lunghi riccioli decorativi perfetti per guarnire proprio questa torta.

