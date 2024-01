Questa torta all’arancia caramellata e rovesciata è un dolce casalingo umido e morbido che si prepara facilmente. Ecco la torta di frutta più semplice e golosa che puoi fare

Vuoi realizzare una deliziosa torta all’arancia morbida che si scioglie in bocca? Dai uno sguardo alla nostra ricetta casalinga, preparata dalla redazione di Donne sul Web. Per essere più precisi, questa torta di arance è stata realizzata da Antonio (redattore politica), a testimonianza del fatto che la cucina qui, è una passione condivisa anche da molti uomini.

La ricetta che ti proponiamo si ispira alla nostra torta all’ananas rovesciata, naturalmente con tutte le varianti che questo dolce fatto in casa può offrire. Continua a leggere per scoprire come preparare una deliziosa torta all’arancia sofficissima da gustare a colazione o dopo cena.

Tempo di preparazione 30 minuti. Cottura 45 minuti

Ingredienti per 6 porzioni

Per l’impasto: 250 gr di farina

120 gr di zucchero

3 uova

200 ml di succo d’arancia

Buccia di un’arancia grattugiata,

Un’arancia,

Lievito per dolci

Un bicchiere di olio di semi (arachidi o girasole).

Ingredienti per caramellare le fette d’arancia: 20 gr di burro, 30 gr di zucchero.

Come fare la torta all’arancia caramellata e rovesciata

inizia versando 120 grammi di zucchero e le uova in una ciotola e comincia a montarli insieme.

Una volta che hai fatto questo, aggiungi la farina setacciata nell’impasto.

Non dimenticare di grattugiare la buccia d’arancia e incorporarla nell’impasto, questo darà quel tocco particolare che in un dolce a base di frutta come questo fa la differenza.

Adesso versa anche il succo d’arancia. Aggiungi l’olio di semi, per dare morbidezza. Per completare unisci il lievito e impasta aiutandoti con una frusta per dolci.

Ora facciamo caramellare la frutta. Taglia un’arancia a rondelle e metti il burro nella teglia della torta. Quindi fallo sciogliere su una fiamma bassa.

Aggiungi i 30 grammi di zucchero nel burro fuso e quando lo zucchero comincia a brunire, metti le fette di arancia a rondelle nella teglia, una accanto all’altra. Tienile sul fuoco per meno di un minuto, solo il tempo necessario per ottenere un buon caramello profumato.

Adesso, é il momento di unire tutti i sapori. Versa l’impasto nella teglia metti tutto nel forno statico, già riscaldato a 180 gradi, e lascia cuocere per 45 minuti.

La tua torta all’arancia caramellata e rovesciata è pronta. Buon appetito!

Consigli e conservazione

Questo dolce finisce subito, tuttavia se vuoi conservarlo coprilo con una pellicola trasparente. Si mantiene per due giorni al massimo. Se invece vuoi dare un gusto ancora più goloso a questa torta all’arancia, aggiungi delle scaglie di cioccolato nell’impasto.

Ecco, ora hai tutti i segreti per preparare una deliziosa torta di arance, ma se vuoi scoprire come preparare degli ottimi dolci fatti in casa con la frutta, allora ti suggeriamo di guardare la video ricetta della migliore torta di mele italiana e anche quella morbida di ricotta e uvetta.