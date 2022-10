Come fare la migliore torta di mele italiana alta e morbida. Video

Una torta di mele alta e soffice, da preparare con una ricetta facile alla portata di tutti: pochi ingredienti genuini per un dolce della tradizione facile ed economico

La torta di mele all’italiana è speciale perché a differenza di altre ricette cresce bene in forno e rimane morbida e fragrante, non umida al centro. Il segreto è nella proporzione fra mele, uova e farina: niente di più! Segui il video e i 10 passaggi per realizzarla in casa e riscopri il sapore della cucina italiana di una volta.

Torta di mele: la ricetta perfetta

Ecco come preparare la torta di mele più buona che abbia mai mangiato, in 10 semplici step.

Preparazione: 10 minuti. Cottura: 45 minuti. Totale: 55 minuti

Torta di mele ingredienti per 6-8 persone

250 g di farina 00

170 g di zucchero

150 g di burro

100 ml di latte

3 uova

3 mele

½ bustina di lievito per dolci

zucchero a velo e cannella in polvere per guarnire

Procedimento

1

Preriscalda il forno a 185 °C, preferibilmente con forno ventilato. Raccogli lo zucchero in una ciotola, sguscia le uova e sbattile insieme allo zucchero fino a ottenere una crema liscia.

2

Fai fondere il burro nel microonde o, in alternativa, riscaldandolo a bagnomaria. Uniscilo al composto di uova e zucchero e mescola fino a incorporarlo completamente.

3

Aggiungi il latte, sempre mescolando.

4

Unisci gradualmente la farina, mescolando vigorosamente per non formare grumi.

5

Aggiungi il lievito e mescola fino a ottenere un impasto corposo e omogeneo.

6

Imburra la teglia, usando il residuo del burro fuso utilizzato per l’impasto.

7

Versa l’impasto nella teglia, inclinandola da tutti i lati per livellarlo

8

Priva le mele del torsolo con un levatorsoli, poi dividile a metà e affettale sottilmente. Non occorre sbucciarle, ma puoi farlo, se preferisci.

9

Affonda le mele nell’impasto seguendo una linea circolare che dai bordi va verso il centro della torta.

10

Inforna il dolce alle mele a 185 °C per 45 minuti. Fai la prova dello stecchino: se infilando uno stecchino al centro della torta lo ritirerai asciutto, sarà il momento di sfornarla.

La tua torta di mele morbidissima è pronta. Lasciala intiepidire, toglila dallo stampo, quindi distribuisci lo zucchero sulla torta di mele aiutandoti con un colino e completa con un po’ di cannella in polvere.

Servi la torta di mele all’italiana ancora tiepida oppure a temperatura ambiente, accompagnandola con una tazza di tè ed eventualmente una pallina di gelato.

Torta di mele e mandorle, soffice e veloce. Video ricetta

Come mantenere morbida la torta di mele

Per conservare la torta di mele senza farla seccare devi aspettare che si sia del tutto raffreddata, quindi collocarla su un piatto o un’alzatina e coprirla con una campana. Non occorre metterla in frigo.

Tieni conto del fatto che non potrai conservarla per più di 2 o 3 giorni perché la torta di mele fa la muffa se non viene consumata in fretta: la frutta nel dolci ha una durata breve anche se è cotta.

Puoi affettare la torta di mele e riporre le fette in freezer, racchiuse in sacchetti per surgelati: 30 secondi in microonde basteranno per farla tornare fragrante.

Con questa torta di mele soffice e semplice è davvero impossibile sbagliare. Trovi altre ricette dolci nel canale!