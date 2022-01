Dolce al cucchiaio mascarpone e caffè senza panna e uova

Questo dolce al cucchiaio mascarpone e caffè è preparato senza panna e senza uova. Ecco come fare un goloso dessert invernale con la crema di mascarpone in circa dieci minuti.

La ricetta di questo dolce al cucchiaio mascarpone e caffe senza panna e uova, possiamo considerarla una variante light del classico Tiramisu. Si tratta di un dessert talmente semplice e veloce da fare, che anche chi non ha mai fatto un dolce nella sua vita sarà in grado di prepararlo. Inoltre richiede pochissimi ingredienti, pertanto è piuttosto economico.

Vediamo come fare passo passo questo goloso dessert invernale da preparare anche all’ultimo momento se avete amici a cena o per quando vi viene la voglia di mangiare un dolce.

Ingredienti per quattro persone

400 gr di mascarpone

Una tazzina di caffè

Un bicchierino di Brandy

50 gr di zucchero a velo

Biscotti savoiardi o lingue di gatto

Cioccolato in polvere

Come fare la crema di mascarpone e caffè senza panna

Per fare la ricetta di questo dolce al cucchiaio veloce, versate prima il mascarpone in una terrina e aggiungete il caffè.

Con una spatola da cucina ( meglio se di pasticceria) mescolate i due ingredienti fino a quando non diventano una crema liscia.

Ora aggiungete il brandy, unite lo zucchero a velo e continuate a mescolare per amalgamare tutti gli ingredienti. Quando la crema diventa omogenea coprite il dessert e mettetelo in frigo per 10 o 15 minuti.

Ora prendete delle tazze o bicchieri da dessert e versate la crema dolce. A questo punto prima spolverate la superfice con il cacao in polvere e servite il dolce al cucchiaio con mascarpone e caffè con i biscotti savoiardi infilati dentro lateralmente.

Varianti e consigli

Come avete visto preparare una crema di mascarpane al caffè è abbastanza facile, ma se avete bambini a tavola evitate di aggiungere il liquore. Per quanto riguarda invece la conservazione, mantenete il dessert in frigo, ma toglietelo almeno dieci minuti prima di consumarlo.