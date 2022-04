Tiramisù al Marsala. Dolce al cucchiaio veloce

Il tiramisù al marsala è il modo più semplice per fare un delizioso dolce al cucchiaio da servire in coppa o bicchiere ai vostri ospiti. Ecco la soluzione per fare un dessert facile da portare a tavola in tutte le occasioni

La ricetta del tiramisù al marsala che vi proponiamo è una variante del classico dolce italiano. La sua preparazione è assai semplice, tuttavia come per tutte le altre ricette di questo dessert a base di mascarpone dovete considerare il tempo di raffreddamento pertanto va preparato in anticipo.

Ecco come si fa un buon dolce freddo al cucchiaio senza accendere i fornelli in poche mosse e in tempi più veloci della ricetta classica.

Ingredienti per 4 porzioni

2 Uova fresche

150 gr zucchero semolato

300 gr di mascarpone

1 scatola biscotti Savoiardi

2 bicchierini di Marsala

caffè freddo

cacao In polvere o scaglie di cioccolato

Come fare il tiramisù al marsala e cioccolato

Per la ricetta di questo dolce al cucchiaio separiamo prima il tuolo dall’albume, quindi montiamo a neve le chiare dell’uovo.

Ora prendiamo una ciotola capiente e iniziamo a sbattere i tuorli con lo zucchero. Quando si è formato un composto omogeneo aggiungiamo il mascarpone.

Mescoliamo gli ingredienti e aggiungiamo il marsala e e gli albumi montati a neve.

A questo punto misceliamo con delicatezza tutti gli ingredienti fino a quando non abbiamo ottenuto un composto liscio come una crema.

Ora iniziamo a bagnare i biscotti nel caffè e prepariamo un primo strato di biscotti nelle coppe da dessert o nei bicchieri. Aggiungiamo uno strato di crema e a seguire mettiamo gli altri biscotti.

L’ultimo strato deve essere quello della crema al mascarpone, quindi mettiamo le coppe in frigo per circa 2 ore

Prima di servire il tiramisù al marsala spolveriamo il dessert con scaglie di cioccolato o cacao amaro in polvere.

Consigli e varianti ricetta tiramisù

Come avete visto dall’elenco degli ingredienti questo dolce al cucchiaio è simile alla ricetta originale del tiramisù con la differenza che oltre il liquore è più veloce. Tuttavia se non gradite le uova o siete intolleranti potete sostituire i biscotti visto che i savoiardi contengono uova e aggiungere la panna al posto delle uova crude.

Provate anche la versione del dolce al cucchiaio mascarpone e caffè senza uova e panna

