Polpette di lenticchie turche (mercimek köftesi)

Ricetta originale delle polpette vegetariane di legumi e bulgur, antipasto tipico della cucina turca.

Le polpette di lenticchie turche, conosciute come mercimek köftesi, sono tra i piatti vegetariani più amati in Turchia. A base di lenticchie rosse decorticate e bulgur fine, fanno parte dei meze, gli antipasti conviviali serviti nelle occasioni speciali e perfetti per una tavolata informale con amici e famiglia.

Economiche e nutrienti, le polpette di lenticchie si preparano in casa facilmente e sono l’alternativa vegetariana alle più note kofte turche di carne, ma con un gusto tutto loro: speziato, fresco e leggero.

Tempo di preparazione : 20 minuti

: 20 minuti Tempo di cottura : 20 minuti

: 20 minuti Tempo di riposo : 15 minuti

: 15 minuti Tempo totale: circa 55 minuti

Ingredienti (per 4-6 persone, circa 20 polpette)

200 g di lenticchie rosse decorticate

80 g di bulgur fine

1 cipolla piccola

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 cipollotti freschi

1 mazzetto di prezzemolo fresco

1 cucchiaino di paprika dolce (oppure peperoncino per una versione più piccante)

1 cucchiaino di paprika dolce (oppure peperoncino per una versione più piccante) ½ cucchiaino di cumino macinato (facoltativo)

Sale e pepe q.b.

Succo di ½ limone

Foglie di lattuga per servire

Come fare le polpette di lenticchie turche

Fate cuocere prima le lenticchie rosse

Sciacquatele bene e mettetele in una casseruola con 600 ml d’acqua. Fate bollire a fuoco medio fino a quando sono morbide e l’acqua quasi assorbita (circa 20 minuti).

Aggiungere il bulgur

Spegnete il fuoco, unite il bulgur e coprite con un coperchio. Lasciate riposare 15 minuti: si gonfierà grazie al calore delle lenticchie.

Preparare il soffritto

In una padella scaldate l’olio e fate appassire la cipolla tritata. Unite il concentrato di pomodoro, la paprika e – se volete – il cumino. Mescolate fino a ottenere un condimento profumato.

Unire gli ingredienti

Aggiungete il soffritto al composto di lenticchie e bulgur. Unite i cipollotti e il prezzemolo tritati, poi aggiustate di sale e pepe.

Formare le polpette

Quando l’impasto è tiepido, lavoratelo con le mani e modellate delle polpette ovali, leggermente schiacciate.

Servire

Disponetele su un piatto da portata con lattuga e spicchi di limone. Vanno gustate fredde, come da tradizione.

Varianti regionali

Come spesso accade nella cucina turca e non solo, anche le mercimek köftesi cambiano a seconda delle abitudini familiari e delle città.

A Gaziantep, patria dei piatti più intensi, le polpette diventano piccanti: si usano abbondanti fiocchi di peperoncino e spezie forti.

A Istanbul prevale la freschezza: meno spezie decise, più cipollotti e prezzemolo, senza la cipolla classica, per un risultato leggero.

Nelle ricette più moderne, soprattutto in ambito domestico, c’è chi arricchisce l’impasto delle polpette di lenticchie turche con la melassa di melograno: per dare un tocco acidulo che rinnova una ricetta tradizionale ma senza stravolgerla.

Altre ricette turche da provare

Cilbir – uova alla turca con yogurt

Sigara böreği – involtini croccanti al formaggio

Havuç Tarator – salsa di carote e yogurt

Consigli

Se l’impasto vi sembra troppo morbido, lasciatelo riposare qualche minuto in più.

Le polpette di lenticchie turche si possono preparare in anticipo e conservare in frigo per 1-2 giorni.

Abbinamenti

Le mercimek köftesi si gustano con ayran (la bevanda locale a base di yogurt acqua e sale), insalate leggere o pane in padella come il bazlama. Spesso accompagnano altri meze come Sarma e kısır, creando una tavola colorata e ricca.

Le polpette di lenticchie turche sono un piatto che racconta bene lo spirito della cucina anatolica: pochi ingredienti semplici che, combinati con spezie ed erbe fresche, si trasformano in un cibo conviviale. Prepararle è anche un gesto di ospitalità,proprio perché sono fatte per essere condivise a tavola.

Se vi incuriosiscono i piatti della tradizione turca, nella sezione cucina di Donne sul Web oltre a queste polpette potete provare anche il menemen, una ricetta semplice e gustosa a base di uova, pomodori e peperoni, oppure completare il vostro menù con altri meze come le cozze fritte oltre a trovare tante ricette di dolci tipici e a come fare il vero te turco