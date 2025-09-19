Login
Polpette di lenticchie turche (mercimek köftesi)

Ricetta originale delle polpette vegetariane di legumi e bulgur, antipasto tipico della cucina turca.

polpette di lenticchie rosse turche fatte in casa

Le polpette di lenticchie turche, conosciute come mercimek köftesi, sono tra i piatti vegetariani più amati in Turchia. A base di lenticchie rosse decorticate e bulgur fine, fanno parte dei meze, gli antipasti conviviali serviti nelle occasioni speciali e perfetti per una tavolata informale con amici e famiglia.
Economiche e nutrienti, le polpette di lenticchie si preparano in casa facilmente e sono  l’alternativa vegetariana alle più note kofte turche di carne, ma con un gusto tutto loro: speziato, fresco e leggero.

  • Tempo di preparazione: 20 minuti
  • Tempo di cottura: 20 minuti
  • Tempo di riposo: 15 minuti
  • Tempo totale: circa 55 minuti

Ingredienti (per 4-6 persone, circa 20 polpette)

  • 200 g di lenticchie rosse decorticate
  • 80 g di bulgur fine
  • 1 cipolla piccola
  • 2 cucchiai di concentrato di pomodoro
  • 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
  • 2 cipollotti freschi
  • 1 mazzetto di prezzemolo fresco
    1 cucchiaino di paprika dolce (oppure peperoncino per una versione più piccante)
  • ½ cucchiaino di cumino macinato (facoltativo)
  • Sale e pepe q.b.
  • Succo di ½ limone
  • Foglie di lattuga per servire

Come fare le polpette di lenticchie turche

Fate cuocere prima le lenticchie rosse

Sciacquatele bene e mettetele in una casseruola con 600 ml d’acqua. Fate bollire a fuoco medio fino a quando sono morbide e l’acqua quasi assorbita (circa 20 minuti).

Aggiungere il bulgur

Spegnete il fuoco, unite il bulgur e coprite con un coperchio. Lasciate riposare 15 minuti: si gonfierà grazie al calore delle lenticchie.

Preparare il soffritto

In una padella scaldate l’olio e fate appassire la cipolla tritata. Unite il concentrato di pomodoro, la paprika e – se volete – il cumino. Mescolate fino a ottenere un condimento profumato.

Unire gli ingredienti

Aggiungete il soffritto al composto di lenticchie e bulgur. Unite i cipollotti e il prezzemolo tritati, poi aggiustate di sale e pepe.

Formare le polpette

Quando l’impasto è tiepido, lavoratelo con le mani e modellate delle polpette ovali, leggermente schiacciate.
Servire
Disponetele su un piatto da portata con lattuga e spicchi di limone. Vanno gustate fredde, come da tradizione.

Varianti regionali

Come spesso accade nella cucina turca e non solo, anche le mercimek köftesi cambiano a seconda delle abitudini familiari e delle città.

A Gaziantep, patria dei piatti più intensi, le polpette diventano piccanti: si usano abbondanti fiocchi di peperoncino e spezie forti.

A Istanbul prevale la freschezza: meno spezie decise, più cipollotti e prezzemolo, senza la cipolla classica, per un risultato leggero.

Nelle ricette più moderne, soprattutto in ambito domestico, c’è chi arricchisce l’impasto delle polpette di lenticchie turche con la melassa di melograno: per dare un  tocco acidulo che rinnova una ricetta tradizionale ma senza stravolgerla.

Consigli

Se l’impasto vi sembra troppo morbido, lasciatelo riposare qualche minuto in più.
Le polpette di lenticchie turche si possono preparare in anticipo e conservare in frigo per 1-2 giorni.

Abbinamenti

Le mercimek köftesi si gustano con ayran (la bevanda locale a base di yogurt acqua e sale), insalate leggere o pane in padella come il bazlama. Spesso accompagnano altri meze come Sarma e kısır, creando una tavola colorata e ricca.

Le polpette di lenticchie turche sono un piatto che racconta bene lo spirito della cucina anatolica: pochi ingredienti semplici che, combinati con spezie ed erbe fresche, si trasformano in un cibo conviviale. Prepararle è anche un gesto di ospitalità,proprio perché sono fatte per essere condivise a tavola.

Se vi incuriosiscono i piatti della tradizione turca, nella sezione cucina di Donne sul Web oltre a queste polpette potete provare anche il menemen, una ricetta semplice e gustosa a base di uova, pomodori e peperoni, oppure completare il vostro menù con altri meze come le cozze fritte oltre a trovare tante ricette di dolci  tipici e a come fare il vero te turco

