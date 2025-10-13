Zuppa di lenticchie turca (mercimek çorbası) Ricetta tipica dell’Anatolia

Zuppa di lenticchie rosse turca, cremosa e leggera. Ecco cosa c’è dentro e come si fa la vera çorba turca.

Dosi: 4 persone

Preparazione: 20 minuti |

Cottura: 35 minuti |

Tempo totale: 55 minuti |

Calorie: circa 185 kcal a porzione

La zuppa di lenticchie turca, o mercimek çorbası, è uno dei piatti base della cucina tradizionale turca.

Originaria dell’Anatolia, questa pietanza combina pochi ingredienti semplici — lenticchie rosse, cipolla e carota — in una consistenza cremosa e dal gusto delicato, bilanciato dal limone aggiunto al momento di servire.

Semplice da preparare, economica e confortante, la ricetta originale della zuppa di lenticchie turca può essere più o meno densa o speziata a seconda dei gusti e della tradizione locale. Vediamo come farla.

Ingredienti

200 g di lenticchie rosse

1 cipolla

1 cucchiaino di fiocchi di peperoncino o paprika

1,5 litri di brodo di carne (o acqua)

2 cucchiai di olio d’oliva o burro

Sale a piacere

Spicchi di limone per servire

Come fare la zuppa di lenticchie turca

1

Per preparare la ciorba, prima lavate e scolate le lenticchie.

2

Sciogliete il burro in una casseruola e fate appassire la cipolla tritata, senza farla dorare. Aggiungete le lenticchie, mescolate bene e versate il brodo caldo.

3

Lasciate cuocere a fuoco basso per circa 25–30 minuti, finché le lenticchie risultano morbide.

4

Togliete il tegame dal fuoco e frullate fino a ottenere una consistenza cremosa e liscia. Regolate di sale

5

In un pentolino fate rosolare i fiocchi di peperoncino con una noce di burro.

6

Impiattate e completate ogni porzione con il composto di peperoncino.

Accompagnate la zuppa di lenticchie turca con spicchi di limone e pane abbrustolito o Pita.

Varianti e conservazione

La mercimek çorbası, si mantiene in frigo per per 2-3 giorni e può essere riscaldata aggiungendo poca acqua o brodo. Alcune ricette prevedono l’aggiunta di una patata e di un pizzico di cumino per rendere la çorba più densa e speziata, ma gli ingredienti di base di questo piatto, secondo quanto riportato nel libro The Turkish Cookbook di Musa Dağdeviren, sono quelli che trovate in elenco.

Preparare la zuppa di lenticchie turca è come fare una vellutata calda e piccante.

Si può gustare con il pane oppure servirla come primo piatto leggero per un menù a tema mediorientale.

