Polpette greche zucchine e feta (Kolokithokeftedes)

Kolokithokeftedes: come preparare le polpette greche zucchine feta ed erbe

Le Kolokithokeftedes sono polpette di zucchine grattugiate tipiche della cucina greca, preparate con feta, cipollotto ed erbe fresche come menta e aneto. Servite spesso tra i meze — gli antipasti della tradizione ellenica — si gustano anche da sole, accompagnate da una salsa allo yogurt o da pane pita. Morbide dentro e dorate fuori, le polpette greche zucchine e feta sono una delle pietanze estive più apprezzate del Mediterraneo.

La ricetta è facile da realizzare e richiede pochi ingredienti, ma è il risultato di un equilibrio perfetto tra sapidità, freschezza e consistenza. Ideali per un pranzo all’aperto o come antipasto in una cena estiva a base di piatti tipici della cucina greca.

🕒 Tempi di preparazione

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 10 minuti

Totale: 25 minuti

Ingredienti per 4 persone

500 g di zucchine

150 g di feta

2 uova

1 cipollotto fresco

1 cucchiaio di menta fresca tritata

1 cucchiaio di aneto o prezzemolo tritato

40-50 g di farina (o pangrattato fine)

Sale e pepe q.b.

Olio di semi per friggere

Ricetta polpette greche zucchine e feta

Grattugiate le zucchine con una grattugia a fori larghi. Salatele leggermente e lasciatele in un colino a scolare per almeno 10 minuti. Poi strizzatele bene con le mani o con un canovaccio pulito. In una ciotola unite le zucchine strizzate, la feta sbriciolata, il cipollotto tritato, le erbe aromatiche, le uova e un po’ di pepe. Aggiungete la farina per ottenere un composto denso al punto giusto per dare la forma alle polpette. Scaldate l’olio in una padella. Con un cucchiaio formate delle polpette schiacciate (tipo frittelle) e friggetele 2-3 minuti per lato fino a doratura. Scolatele su carta assorbente e servitele tiepide o fredde.

Varianti e consigli

In alcune ricette si utilizza cipolla rossa al posto del cipollotto oppure si aggiunge un po’ di scorza di limone grattugiata per dare un tocco più fresco. Se preferite una variante più leggera, potete cuocere le polpette greche al forno a 180°C per circa 20 minuti, girandole a metà cottura.

Queste polpette senza carne si accompagnano bene a un contorno di pomodori freschi e cetrioli con origano, oppure a un’insalata greca completa. Per un abbinamento più tradizionale, preparate anche una salsa tzatziki o dello yogurt greco semplice condito con un filo d’olio extravergine.

Origini e tradizione

Le Kolokithokeftedes sono molto diffuse nelle isole e nella regione di Creta. Il termine deriva da “kolokithi” (zucchina) e “keftedes” (polpette), ed è comune trovarle nelle taverne locali accanto a insalate fresche, olive, pomodori freschi e piatti a base di formaggio.

In Grecia, vengono servite calde o a temperatura ambiente, e sono spesso accompagnate da un bicchiere di vino bianco o da una semplice limonata.

Verdi, dorate e aromatiche: le polpette greche zucchine e feta sono l’antipasto ideale per chi cerca gusto e leggerezza. Volendo potete servirle anche come secondo piatto abbinate ad con un contorno di stagione.

Se vi piace la cucina greca provate anche la nostra moussaka semplice o la salsa di melanzane melitzanosalata perfetta per accompagnare pesce e carne e verdure.

