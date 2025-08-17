Dakos cretese: ricetta originale con con paximadi e mizithra

Cosa è e come si fa il dakos cretese, il pane d’orzo condito con pomodoro e formaggio. Ricetta, ingredienti e varianti.

Il dakos è un meze tipico dell’isola di Creta, fresco e veloce da preparare. Spesso viene definito impropriamente “bruschetta greca”, ma a differenza delle bruschette italiane, fatte con pane abbrustolito, il dakos cretese utilizza paximadi, un pane d’orzo cotto due volte e molto duro, che viene ammorbidito prima di essere condito con il pomodoro che si usa per fare il sugo, formaggio mizithra, olio e origano.

Il dakos è un antipasto o spuntino leggero che racchiude i sapori autentici della cucina ellenica.

Quella che vi proponiamo è la ricetta originale e, a seguire, alcuni consigli e varianti per adattarla agli ingredienti disponibili in Italia.

Tempi di preparazione

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 0 minuti

Tempo totale: 10-15 minuti (in base al numero di porzioni)

Ingredienti per 2 persone

1 grande paximadi d’orzo (o 2 più piccoli), circa 12 cm di diametro

1 pomodoro grande maturo (o 2 piccoli)

2-3 cucchiai di mizithra stagionata

2 cucchiaini di olio extravergine di oliva

Origano secco greco q.b.

Pepe nero macinato fresco q.b.

Come fare il dakos cretese

1. Ammorbidite prima il pane secco. Spruzzate il paximadi con acqua usando uno spruzzino da cucina ( servono circa 4-5 cucchiai di acqua in totale), in modo uniforme, così da ammorbidirlo senza renderlo molle.

2. Grattugiate il pomodoro con una grattugia a fori larghi sopra un colino, per eliminare parte del liquido in eccesso.

3. Distribuite il pomodoro sul paximadi ammorbidito, coprite con la mizithra, condite con l’olio d’oliva e completate il dakos cretese con una spolverata di origano e pepe nero macinato fresco.

Queste bruschette greche vanno consumate subito per mantenere il contrasto tra la base croccante e il condimento fresco.

Varianti e consigli

Formaggio – Il mizithra stagionato non è semplice da trovare in Italia, se non nei negozi specializzati in prodotti ellenici o online. In alternativa, si può usare la vera feta greca DOP, sbriciolata.

Alcune varianti utilizzano il succo del pomodoro scolato per bagnare il pane d’orzo al posto dell’acqua. In questo caso, grattuggiate prima i pomodori

Capperi, olive o sottili fettine di cipolla rossa possono arricchire il piatto, pur non facendo parte della versione tradizionale.

il dakos cretese è una ricetta semplice che dimostra come con pochi ingredienti di qualità e un tocco di tradizione si può portare in tavola un assaggio autentico di Grecia.