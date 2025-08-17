Dakos cretese: ricetta originale con con paximadi e mizithra

Cosa è e come si fa il dakos cretese, il pane d’orzo condito con pomodoro e formaggio. Ricetta, ingredienti e varianti.
Il dakos è un meze tipico dell’isola di Creta, fresco e veloce da preparare. Spesso viene definito impropriamente “bruschetta greca”, ma a differenza delle bruschette italiane, fatte con pane abbrustolito, il dakos cretese utilizza paximadi, un pane d’orzo cotto due volte e molto duro, che viene ammorbidito prima di essere condito con il pomodoro che si usa per fare il sugo, formaggio mizithra, olio e origano.
Il dakos è un antipasto o spuntino leggero che racchiude i sapori autentici della cucina ellenica.
Quella che vi proponiamo è la ricetta originale e, a seguire, alcuni consigli e varianti per adattarla agli ingredienti disponibili in Italia.
Tempi di preparazione
Preparazione: 10 minuti
Cottura: 0 minuti
Tempo totale: 10-15 minuti (in base al numero di porzioni)
Ingredienti per 2 persone
- 1 grande paximadi d’orzo (o 2 più piccoli), circa 12 cm di diametro
- 1 pomodoro grande maturo (o 2 piccoli)
- 2-3 cucchiai di mizithra stagionata
- 2 cucchiaini di olio extravergine di oliva
- Origano secco greco q.b.
- Pepe nero macinato fresco q.b.
Come fare il dakos cretese
1. Ammorbidite prima il pane secco. Spruzzate il paximadi con acqua usando uno spruzzino da cucina ( servono circa 4-5 cucchiai di acqua in totale), in modo uniforme, così da ammorbidirlo senza renderlo molle.
2. Grattugiate il pomodoro con una grattugia a fori larghi sopra un colino, per eliminare parte del liquido in eccesso.
3. Distribuite il pomodoro sul paximadi ammorbidito, coprite con la mizithra, condite con l’olio d’oliva e completate il dakos cretese con una spolverata di origano e pepe nero macinato fresco.
Queste bruschette greche vanno consumate subito per mantenere il contrasto tra la base croccante e il condimento fresco.
Varianti e consigli
Formaggio – Il mizithra stagionato non è semplice da trovare in Italia, se non nei negozi specializzati in prodotti ellenici o online. In alternativa, si può usare la vera feta greca DOP, sbriciolata.
Alcune varianti utilizzano il succo del pomodoro scolato per bagnare il pane d’orzo al posto dell’acqua. In questo caso, grattuggiate prima i pomodori
Capperi, olive o sottili fettine di cipolla rossa possono arricchire il piatto, pur non facendo parte della versione tradizionale.
il dakos cretese è una ricetta semplice che dimostra come con pochi ingredienti di qualità e un tocco di tradizione si può portare in tavola un assaggio autentico di Grecia.
